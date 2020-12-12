Цены на газ в Украине упали ниже европейских

Рекордные запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ)оказывают давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины.

Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Европейские трейдеры, которые завезли в Украину в этом году на хранение более 10 млрд кубометров, постепенно продают его на внутреннем рынке. В результате цена снизилась ниже импортного паритета и даже стала "хаб минус", что хорошо видно на графике ниже", – отметил Макогон.

"Свободный рынок газа и интеграция в газовый рынок ЕС приносит реальные выгоды украинским потребителям", – добавил глава компании.

Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м. К 5 декабря они снизились на 8,4% (на 2,4 млрд куб. м) – до 26,05 млрд куб. м.