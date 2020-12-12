БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
68 314 133

Цены на газ в Украине упали ниже европейских

Цены на газ в Украине упали ниже европейских

Рекордные запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ)оказывают давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины.

Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Европейские трейдеры, которые завезли в Украину в этом году на хранение более 10 млрд кубометров, постепенно продают его на внутреннем рынке. В результате цена снизилась ниже импортного паритета и даже стала "хаб минус", что хорошо видно на графике ниже", – отметил Макогон.

Цены на газ в Украине упали ниже европейских 01

"Свободный рынок газа и интеграция в газовый рынок ЕС приносит реальные выгоды украинским потребителям", – добавил глава компании.

Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м. К 5 декабря они снизились на 8,4% (на 2,4 млрд куб. м) – до 26,05 млрд куб. м.

Автор: 

газ (7929) ГТС (414) ціни (3446) Оператор ГТС (453)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+27
В Хмельницком упало до 8.87+1,1=9,97..Зелені паскуди зробили це разом..
показати весь коментар
12.12.2020 19:49
+25
"Свободный рынок газа и интеграция в газовый рынок ЕС приносит реальные выгоды украинским потребителям",
Товарищ Макогон,что Вы гоните,за ноябрь я оплатил по 7.3гр с 1го декабря выставили 8.2гр....
где же падение? Может у Вас что то другое упало.... -сочувствую.....
показати весь коментар
12.12.2020 18:18
+18
а про європейські заробітки чому мовчок ? тобто податок європейській а зарплата концлагеря ? шакальо !
показати весь коментар
12.12.2020 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
газ був утричі дорожчим? По 25?
показати весь коментар
15.12.2020 01:17 Відповісти
тобто, газ в Україні за Пороха продавали кінцевим споживачам по 25 грн.?

чи то газ на світових ринках був втричі дорожчим, а невиробничому сектору його продавали дешевше по 6-8 грн. із доставкою....

Який ж негідник був Порох -- айайай
показати весь коментар
24.12.2020 10:24 Відповісти
в Україні газу немає , так? ... при потроху газ був по вісім пятдесят якщо не забув а на світових біржах газ при пархатому був найбільше по 120 $ і переставай лизати бо гидко читати ...й це гімно нічим не краще , я в сортах дерьма не розбираюся
показати весь коментар
24.12.2020 16:02 Відповісти
Надо сравнивать с европейским уровнем НЕ ЦЕНЫ, А ДОХОДЫ!
показати весь коментар
13.12.2020 12:29 Відповісти
Таваріщ Макогон, тоді скажіть будь-ласка чому при падінні ціни на газ щомісяця приходить платіжка з більшою ціною за газ?
показати весь коментар
13.12.2020 12:52 Відповісти
Щось по платіжкам не видно щоб газ подешевшав - опалення виросло на 1 тис гривень у типовій трикімнатці, тепер за трикімнатну десь у Харкові доведеться платити 4 тис гривень

Дякуючи гальмам які голосували за клоуна
показати весь коментар
13.12.2020 13:00 Відповісти
Как поменять поставщика газа:
https://ibigdan.livejournal.com/25970207.html

Сам поменял через Приват 24.
показати весь коментар
13.12.2020 13:20 Відповісти
Вася Голубков , МММ
показати весь коментар
13.12.2020 15:03 Відповісти
Голубкова звали Лёня..
А 9000 абонентов в день уже спрыгивают с оху@вших газзбытов..
показати весь коментар
13.12.2020 18:54 Відповісти
Та він у фірташа на утриманні))
показати весь коментар
13.12.2020 22:52 Відповісти
Ти напевно добре в МММ вклався, шкода тільки, що не порозумнішав з того часу.
показати весь коментар
14.12.2020 15:44 Відповісти
з тебе "ум" аж пре ...
в МММ вкладалися твої батьки ... я ні в карти ні в лохотрони ніколи не грав
показати весь коментар
14.12.2020 19:54 Відповісти
Якби ти був такий розумний, то не сидів би на приватному газзбуті фірташа і не платив би майже по 9 грн за куб, а перейшов би на ДЕРЖАВНИЙ ГК Нафтогаз (чи до іншого постачальника, їх вже близько 50) і платив би на 6.33, а натомість сплітаєш тут про МММ.
показати весь коментар
14.12.2020 23:55 Відповісти
150 доларів в Європі і 350 доларів в Україні товариш не дружить з математикою
показати весь коментар
13.12.2020 13:22 Відповісти
а навіщо ? ... ти платіжку на газ бачив , і на "транспортування" також ...там же йух зламати можна щоб дорахуватися правди
показати весь коментар
13.12.2020 15:02 Відповісти
пора піднімати ...
показати весь коментар
13.12.2020 15:00 Відповісти
Да что вы говорите?
Цены уже выше, чем при так называемом ЗЕбилами, "шоколадном барыге".
показати весь коментар
13.12.2020 16:25 Відповісти
Украина добывает свой природный газ!?, в хранилища было закачено ещё летом газа менее чем по 4 гривны, а сейчас жителям продают от 7 - до 9 гривен - ГАЗ, что в хранилищах подорожал, или кто то решил сам озолотится!?. И до каких пор нам будут впаривать европейские цены то на газ, то на электроэнергию!?, В Европейских странах практически газ и электроэнергии вообще не вырабатывают и не добывают, ВОТ пусть они и переплачивают. А во вторых вот когда жители Украины будут получать пенсии и зарплаты как в Европе вот тогда можно будет говорить и о повышении цен на энергоресурсы. А насчёт "шоколадного барыги" то газ зимой с конца 2018 и начала 2019 был по такой же цене, а Гройсман хотел ещё поднять до 12 гривен - РЕБЯТА у нас сейчас всё легко посмотреть и сравнить.
показати весь коментар
13.12.2020 16:58 Відповісти
При "баризі", коли в Європі ціни були майже вдвічі вищими ніж сьогодні (29 проти 16 євро/МВт), газ при такому ж курсі долара був максимум по 8,55 і доставки ніякої не було. А тепер Фірташ дере за куб майже по 9 грн. та ще й доставку накручує не менше 1 грн.
показати весь коментар
14.12.2020 12:17 Відповісти
Покупайте у нафтогаза по 6-35.
показати весь коментар
14.12.2020 12:57 Відповісти
А что там с зарплатами? Может Поднялись выше европейских?
показати весь коментар
13.12.2020 21:00 Відповісти
Хорошо что зарплаты у нас пока выше европейских и пенсии пока на уровне европейских!
показати весь коментар
14.12.2020 00:47 Відповісти
статья ни о чём . где цифры ?
показати весь коментар
14.12.2020 09:19 Відповісти
Равняются с Европой, а мы по своей покупательной способности по сравнению с Британией раз в 350 ниже. Нарисовали фантики, типа много нулей, а на деле раньше человек получал примерно 250 баксов, а теперь 120. Зато фантиков больше, как в Нигерии, килограммами мешками тележками. Пора проводить деноминацию.
показати весь коментар
14.12.2020 09:29 Відповісти
Ты откуда,чепушило? В школу ходило?
показати весь коментар
14.12.2020 10:11 Відповісти
А цена на отопление с ценой на газ, похоже, имеет обратно пропорциональную зависимость.
показати весь коментар
14.12.2020 09:42 Відповісти
Скільки потрібно часу, щоб знизити тарифи на ГАЗ?
https://www.youtube.com/watch?v=bQOlN5_teAE
Цены на газ в Украине упали ниже европейских - Цензор.НЕТ 2904
показати весь коментар
14.12.2020 09:49 Відповісти
Облиште бабку Юлю в спокої, нарешті...
показати весь коментар
14.12.2020 12:06 Відповісти
Та який там спокій, баба Юля недавно тюнінг зробила, вона тепер корабельном соснам може фору дати!
показати весь коментар
14.12.2020 15:48 Відповісти
ДАЖЕ Матерные слова уже не могут выразить всего того что НАБОЛЕЛО от покращення...Остаётся только план Ху
показати весь коментар
14.12.2020 11:34 Відповісти
в нищей стране может быть по другому?
показати весь коментар
14.12.2020 12:54 Відповісти
Цена снизилась на покупку ПОСРЕДНИКАМ. А почём они будут продавать конечному потребителю - это вопрос! Им проще сговориться и держать цену!
показати весь коментар
24.12.2020 16:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 