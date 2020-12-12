Цены на газ в Украине упали ниже европейских
Рекордные запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ)оказывают давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины.
Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Европейские трейдеры, которые завезли в Украину в этом году на хранение более 10 млрд кубометров, постепенно продают его на внутреннем рынке. В результате цена снизилась ниже импортного паритета и даже стала "хаб минус", что хорошо видно на графике ниже", – отметил Макогон.
"Свободный рынок газа и интеграция в газовый рынок ЕС приносит реальные выгоды украинским потребителям", – добавил глава компании.
Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м. К 5 декабря они снизились на 8,4% (на 2,4 млрд куб. м) – до 26,05 млрд куб. м.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи то газ на світових ринках був втричі дорожчим, а невиробничому сектору його продавали дешевше по 6-8 грн. із доставкою....
Який ж негідник був Порох -- айайай
Дякуючи гальмам які голосували за клоуна
https://ibigdan.livejournal.com/25970207.html
Сам поменял через Приват 24.
А 9000 абонентов в день уже спрыгивают с оху@вших газзбытов..
в МММ вкладалися твої батьки ... я ні в карти ні в лохотрони ніколи не грав
Цены уже выше, чем при так называемом ЗЕбилами, "шоколадном барыге".
https://www.youtube.com/watch?v=bQOlN5_teAE