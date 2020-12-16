"Укрзализныця" обещает не повышать тарифы на перевозку грузов

АО "Укрзализныця" не будет подавать предложения в Министерство инфраструктуры о повышении в 2021 году тарифов на железнодорожные грузовые перевозки, заявил глава компании Владимир Жмак.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы не планируем повышать тарифы, хотя многие эксперты нас к этому подталкивают. Нас подталкивают к мысли, что без повышения тарифов мы не сможем вывести "Укрзализныцю" из финансовой пропасти, в которой она оказалась", – сказал он.

По словам Жмака, такая мысль возникла потому, что по итогам января-сентября 2020 года убытки компании составили 11 млрд грн. Он отметил, что причин этих убытков было много, однако менеджмент компании уже их ликвидировал работает над их ликвидацией.

Он напомнил, что одной из причин убыточности был виртуальная прибыль компании за 2019 год, которая была достигнута только благодаря курсовым разницам.

"Однако "Укрзализныця" не собирается повышать тарифы. Мы собираемся снижать себестоимость наших услуг, и для этого мы работаем над оптимизацией по всем направлениям: электроэнергия, экономия дизельного топлива, борьба с его хищениями, оптимизация движения", – резюмировал Жмак.

Как сообщалось, в то же время проектом финплана "Укрзализныци" на 2021 год предусмотрено повышение тарифов на перевозки пассажиров.

Согласно проекту финансового плана, доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год – до 72,09 млрд грн. Доходы от перевозки пассажиров прогнозируются в размере 7,76 млрд грн, что на 43,6% выше плана-2020 и почти в 2 раза больше ожидаемого итога текущего года. С этой целью в 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно.