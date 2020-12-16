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Новини
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"Слуга народа" отказалась поддержать предложение Зеленского о смене министра природных ресурсов

Верховная Рада слышать сняла с повестки дня в среду рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Как сообщил во время заседания спикер парламента Дмитрий Разумков, вопрос снят с повестки дня по просьбе профильного комитета.

В свою очередь народный депутат Юрий Камельчук ("Слуга народа") заявил, что фракция партии "Слуга народа" не будет рассматривать вопрос отставки Абрамовского в ближайшее время.

"Мы не услышали вчера на заседании фракции причин отставки и ее аргументов. Соответственно, попросили оставить человека на должности. Нас устраивает его работа", – сказал нардеп в комментарии Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос о том, когда могут состоятся консультации относительно увольнения Абрамовского, о которых говорил первый зампредседателя фракции Александр Корниенко, Камельчук сказал: "Они точно не сейчас будут происходить, не на этой неделе и не в ближайшее время".

Против отставки Абрамовского также выступил близкий к Игорю Коломойскому нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

После окончания заседания фракции "Слуга народа" во вторник первый замглавы фракции Александр Корниенко сообщил, что по этому вопросу "будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами".

Как сообщалось, накануне спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб направили на рассмотрение парламента заявления об отставке. Заявление Бессараба депутаты поддержали на сегодняшнем заседании.

При этом на заседании фракции "Слуга народа" во вторник, 15 декабря, президент Владимир Зеленский представил депутатам кандидатуры на должности ряда министров.

В частности, на вакантые должности министров энергетики и образования претендуют Юрий Витренко и Сергей Шкарлет, на должность министра окружающей среды – глава Госгеонедр Роман Опимах, на должность главы Минветеранов – Юлия Лапутина.

Автор: 

відставка (204) парламент (1948) Мінекології (184) Слуга народу (187) Абрамовський Роман (10)


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Топ коментарі
+2
Об зебилушку даже его депутати ноги витирают. Чистий лох.
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16.12.2020 14:49
+2
отказалась поддержать предложение Зеленского..

Не понял... Монокалолиция вот так откровенно на придурка зеленого член положила?
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16.12.2020 16:55
+2
Выходит что так. Зато как выходит!
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16.12.2020 17:28
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Монобільшість, як камінь, як кремень незламний. Ух!
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16.12.2020 14:43 Відповісти
Об зебилушку даже его депутати ноги витирают. Чистий лох.
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16.12.2020 14:49 Відповісти
О природе землетрясений: Когда каждая низменность норовит стать возвышенностью,- это нестоящее стихийное бедствие. (с) Ф. Кривин
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16.12.2020 15:26 Відповісти
как показывает практика реалполитик нашего истаблишмента за каждое назначение положен
и видимо таки происходит "занос"........... ну теперь понятно как зарабатывает ОПа зезедента
и откуда такой кадровый сквозняк.
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16.12.2020 15:42 Відповісти
отказалась поддержать предложение Зеленского..

Не понял... Монокалолиция вот так откровенно на придурка зеленого член положила?
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16.12.2020 16:55 Відповісти
Выходит что так. Зато как выходит!
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16.12.2020 17:28 Відповісти
Так кто, по определению "говорящей бениной жопы","понюхал х@#" Шмыгаль и бубочка? Или оба, у Бени!?
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17.12.2020 08:45 Відповісти
ему надо было уходить еще полгода назад...тогда при вспоминании его фамилии люди бы просто плевались как на Ющенко....а чем дальше, тем больше шансов повторить судьбу овоща...и не факт что с таким относительно для него счастливым концом...
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17.12.2020 09:45 Відповісти
если хочешь стать солдатом, подружиться с автоматом - без сомненья и без страха посылай президента подальше...
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17.12.2020 10:13 Відповісти

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