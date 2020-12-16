Рада утвердила изменения в налоговое соглашение с Австрией

Верховная Рада ратифицировала Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Австрия об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, указанный Протокол призван привести Конвенцию в соответствие с новейшим стандартам ОЭСР.

Внесенными изменениями также повышаются ставки налогообложения пассивных доходов в стране, являющейся источником дохода.

В частности, протоколом предусмотрено увеличение общей ставки налогообложения дивидендов с 10% до 15% и процентов – с 2% до 5%. Также увеличены ставки налогообложения роялти, выплачиваемые: за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и так далее – с 0% до 5%, и за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства – с 5% до 10%.

Кроме увеличения ставок предусматривается дополнение Конвенции новыми статьями об ограничении возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью является получение таких льгот, и о расширении возможности компетентных органов договаривающихся государств по обмену налоговой информацией.

"Указанные изменения и ставки соответствуют общей практике заключения Украиной таких соглашений и протоколов к ним с другими странами мира (аналогичные по размерам ставки содержатся в большинстве конвенций и протоколов к ним, заключенных Украиной)", – отмечают в Минфине.