Кабмин назначил бывшего главу АМКУ в набсовет "Укрэксимбанка"

Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, назначил на должность члена наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" бывшего главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение было пронято на заседании правительства в среду, 16 декабря, по процедуре без обсуждения.

Согласно проекту распоряжения, Терентьев назначен на должность члена набсовета как представитель государства от Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Накануне председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев написал заявление об отставке по собственному желанию.

Однако уже на следующий день Терентьев опубликовал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего заявления и попросил не рассматривать его.

Однако Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития принял решение одобрть заявление Терентьева об отставке и не рассмотрел предложение отложить принятие решения до выяснения ситуации с отзывом заявления.

После этого АМКУ возглавила Ольга Пищанская.