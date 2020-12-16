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Кабмин изменил порядок проверок закупок Аудиторской службой

Кабмин изменил порядок проверок закупок Аудиторской службой

Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, внес изменения в Порядок проведения проверок закупок Государственной аудиторской службой.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, постановлением определены основания для осуществления проверки закупок органами государственного финансового контроля, а также обеспечивается приведение их в соответствие с изменениями в законе "О публичных закупках".

"Принятым решением урегулирован вопрос получения информации органами государственного финансового контроля для составления протоколов об административных правонарушениях в случае установления в ходе проверок закупок нарушений законодательства, предусматривающие административную ответственность", – сказано в сообщении.

Кроме того, постановлением принята норма, которая призвана обеспечить прозрачность и обоснованность формирования ожидаемой стоимости предмета закупок/размера бюджетного назначения.

"Цель принятия такой нормы – повышение достоверности бюджетного планирования, его связи с планированием публичных закупок, обоснованности при определении технических и качественных характеристик предмета закупки, а также потребности в бюджетных ресурсах на закупку", – пояснили в Минфине.

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Джерело:  Кабмин
Кабмін (7748) перевірка (640) закупівлі (2607)


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