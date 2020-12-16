"Интерпайп" снизил чистый долг до минимальных $12 миллионов

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-сентябре текущего года получила $216,394 млн EBITDA, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании на основании неаудированных консолидированных финансовых результатов деятельности по стандарту МСФО, в январе-сентябре 2020 года выручка "Интерпайпа" снизилась на 23% – до $660 млн, капитальные инвестиции – на 34%, до $27 млн, передает Интерфакс-Украина.

В пресс-релизе подчеркивается, что чистый долг компании уменьшился до минимального уровня в $12 млн с коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA), снизившимся практически до нуля (0,05x).

В компании уточнили, что в третьем квартале 2020 года ее выручка снизилась на 12% к предыдущему кварталу – до $192 млн, показатель EBITDA вырос на 7% – до $67 млн, сумма капинвестиций увеличилась на 12% – до $9 млн.

При этом отмечается, что в третьем квартале "Интерпайп" работал в достаточно сложных условиях на всех рынках. Пандемия коронавируса COVID-19, а также падение цен на нефть и газ привели к сокращению глобального спроса на стальные трубы, особенно на продукцию OCTG. Более того, локдауны и снижение грузоперевозок негативно отразились на мировом рынке железнодорожных колес.

Как пояснили в компании, ее общая выручка за 9 месяцев 2020 года снизилась на 23% преимущественно за счет снижения цен и объемов продаж труб. Так, выручка трубного дивизиона упала на 35% – до $349 млн, тогда как выручка дивизиона ж/д продукции сократилась на 6% – до $280 млн.

Тем не менее, "Интерпайп" смог показать по итогам 9 месяцев 2020 года сильный показатель EBITDA в размере $216 млн, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании подчеркивают, что ж/д дивизион остается основным драйвером роста EBITDA даже с учетом пандемии COVID-19 и возобновления действия антидемпинговой пошлины в Таможенном союзе.

При этом уточняется, что EBITDA ж/д дивизиона увеличилась на 24% – до $161 млн, а его доля в общем показателе EBITDA за 9 месяцев составила 75%. В то же время EBITDA трубного дивизиона за этот же период существенно сократилась – на 79%, до $10 млн, несмотря на стабильные продажи линейных труб и некоторое восстановление в сегменте OCTG в третьем квартале 2020 года.

По состоянию на 30 сентября 2020 года, уровень долга компании значительно снизился – до $122 млн – после частичного погашения еврооблигаций на сумму $97 млн в августе 2020 года. Кроме того, чистый долг достиг беспрецедентно низкого уровня в $12 млн со снизившимся практически до нуля (0,05x) коэффициентом чистого левереджа (чистый долг к EBITDA).

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Действующий генеральный директор компании Фади Храйбе отметил, что вопреки чрезвычайно жесткому бизнес-климату в третьем квартале и за 9 месяцев 2020 года, "Интерпайп" продолжил демонстрировать хорошие финансовые показатели.

"Компания полностью восстановила свою финансовую стабильность и гибкость, практически достигнув нулевого коэффициента чистого левереджа. Международные кредитные агентства Fitch Ratings и S&P Global подтвердили наш прогресс и кредитоспособность, присвоив компании рейтинг на уровне "B" со стабильным прогнозом. На фоне неблагоприятных рыночных условий мы последовательно продолжили укрепление наших позиций на рынке премиальных продуктов", – констатировал топ-менеджер.

Он напомнил, что "Интерпайп" осуществил несколько первых поставок, например, премиальных соединений UPJ-F в Турцию и линейных труб эмиратскому ADNOC. Новые линии мехобработки колес позволили начать сотрудничество с Deutsche Bahn в сегменте пассажирских ж/д колес для высокоскоростных поездов.

В то же время в компании ожидают, что в четвертом квартале дополнительное давление на затраты окажут растущие цены на основные производственные ресурсы (металлолом, природный газ и электроэнергия), поскольку их потребление уже восстановилось и последовательно растет после локдаунов первого полугодия 2020 года.

"Впрочем, мы надеемся, что бизнес уже прошел пик неопределенности, связанный с пандемией. "Интерпайп" продолжает реализацию инвестиционной программы, ранее приостановленной в связи со вспышкой коронавируса. Несмотря на то, что компания уже соответствует всем требованиям Европейского зеленого курса (European Green Deal), инвестировав в строительство инновационного электросталеплавильного комплекса "Интерпайп Сталь" $1 млрд, экологический критерий остается ключевым для всех наших будущих инвестпроектов", – добавил Фади Храйбе.

Как сообщалось, ТКК "Интерпайп" в январе-июне текущего года получила $149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, выручка снизилась на 16% – до $468 млн, капинвестиции – на 23%, до $19 млн.

"Интерпайп" в 2019 году увеличил EBITDA на 64% – до $259 млн, выручку – на 4%, до $1,12 млрд, капинвестиции возросли на 37% – до $60 млн. При этом остаток денежных средств на конец прошлого года возрос на 95% по сравнению с 2018 годом – до $256 млн. После завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года и погашения долга в четвертом квартале-2019 компания сократила валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь". Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.