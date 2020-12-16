Кабмин возобновил проверки застройщиков

Кабинет министров на заседании в среду, 16 декабря, принял решение восстановить действие постановления №553 "О порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля".

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, таким образом восстановлены полномочия местной власти по осуществлению контроля за стрительством на местах.

"Реанимация архитектурно-строительного контроля на местах пока необходима для запуска и проведения действенной реформы всей системы контроля в строительстве. Именно местные власти будут следить, чтобы застройки в украинских городах не были опасными для жителей", – считает министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Согласно сообщению, инициативу Минрегиона также поддержала Ассоциация городов Украины (АГУ). В АГУ считают, что невозможность территориальных общин никоим образом влиять на недобросовестных застройщиков привела к беспорядкам в сфере градостроительства, нарушению имущественных прав физических и юридических лиц, их прав на надлежащую защиту своих интересов со стороны государства.

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Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Вместе с этим Кабмин приостановил действие постановления №553 от 23 мая 2011 года "Об утверждении Порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля" до начала выполнения функций и полномочий Государственной инспекции градостроительства. Таким образом, было приостановлено проведение проверок в сфере государственного архитектурно-строительного контроля.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Однако уже 21 октября СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".