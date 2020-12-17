Цены на нефть превысили $51 за баррель
Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики, сообщает Интерфакс.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $51,54 за баррель, что на $0,46 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,31 (0,6%) - до $51,08 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $48,28 за баррель, что на $0,46 (0,96%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,2 (0,4%) - до $47,82 за баррель.
Оба контракта в среду в очередной раз завершили торги на максимальной отметке за более чем девять месяцев, отмечает MarketWatch.
Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.
Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.
Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.
"Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.
Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.
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