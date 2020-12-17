"Нафтогаз" выплатил 170 миллионов премии Витренко под давлением Зеленского, – Бутусов

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак пролоббировали выплату 170 млн грн в качестве премии для бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Об этом в статье пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также Зеленский и Ермак продвигают кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера –министра энергетики.

При этом действующее постановление Кабмина №141 ограничивает размеры выплат сотрудникам госкомпаний в связи с борьбой с коронавирусом.

По данным Бутусова, Витренко подал иск к "Нафтогазу" о невыплате ему премии за получение НАК прибыли от победы в Стокгольмском арбитраже и накануне на заседании фракции "Слуга народа" заявил, что от претензий не откажется.

По данным источников, в Кабмине была достигнута договоренность о выплате Витренко из бюджета "Нафтогаза" 170 миллионов гривен. Деньги уже поступили на счет Витренко. Сумма иска Витренко изначально была 94 миллиона гривен.

"Оказывается, кандидатуру Витренко на пост вице-премьера продвигают президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак, и именно они пролоббировали в Кабмине и "Нафтогазе" премию для протеже. Витренко поставил условием своего назначения урегулирование своего судебного спора с НАК до момента голосования. У него острейший персональный конфликт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Сам по себе руководитель НАК такое решение бы не принял, но на него оказали давление, и решение принято совместно с премьер-министром Денисом Шмыгалем", - проинформировал Бутусов.

Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".