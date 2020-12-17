Цены на золото продолжают рост при ослаблении курса доллара

Стоимость золота растет в четверг утром, ослабление доллара поддерживает цену на металл после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,65%, или на 12,15 доллара, до 1871,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 1,8%, до 25,503 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Курс доллара обновил минимум с апреля 2018 года после объявления итогов заседания Федрезерва. Более дешевая американская валюта поддерживает стоимость золота, которое в таком случае становится более доступным для владеющих другой валютой инвесторов.

Регулятор в среду ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25% годовых, спрогнозировав, что показатель останется на этом уровне в 2020-2023 годах. ЦБ также планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Глава ФРС Джером Пауэлл позднее заявил, что может понадобиться дополнительное стимулирование ВВП страны конгрессом. Ожидание поддержки экономики США негативно отражается на курсе доллара.