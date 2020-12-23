Обещанная Зеленским авиакомпания может быть создана в 2021 году, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает возможности начала работы государственной авиакомпании, анонсированной ранее президентом Украины, уже в следующем году.

Криклий заявил, что Мининфраструктуры уже работает над этим проектом, сообщает Интерфакс-Украина.

По оценке главы ведомства, госавиакомпания может начать работу уже в 2021 году.

"Все ведь упирается а) в финансирование, б) в модель, в) в экспертизу и команду. Это же не просто красивая идея – она должна быть рабочей, генерировать государству прибыль. Каждая вложенная в нее инвестиция из государственного бюджета должна возвращаться сторицей. Это ключевые вещи, над которыми мы сейчас работаем", – отметил министр.

Криклий также подчеркнул, что в основе концепта государственной авиакомпании стоят самолеты госавиастроительного предприятия "Антонов".

"По большему счету это затеивается в первую очередь ради АНов... Мы должны поддерживать, давать заказы на самолеты военного назначения, и на гражданские суда тоже давать заказы и находить решения. Должны иметь платформу, на которой мы могли бы презентовать, как это работает, чтобы не потерять статус авиапроизводителя", – отметил он.

Базовые инвестиции в запуск госавиакомпании на внутренних рейсах министр оценивает в миллиарды гривен.

"Вопрос только в каком времени и в каком формате они будут проинвестированы. Хотелось бы найти интересное решение как можно дешевле", – отметил он.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Тем временем и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков в декабре заявил, что предприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.