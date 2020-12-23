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Ахметов купил комбинат у экс-нардепа от Партии регионов

Ахметов купил комбинат у экс-нардепа от Партии регионов

Кипрская Vesco Limited, объединяющая глинодобывающий бизнес компании UMG Investments группы СКМ Рината Ахметова, приобрела 67,87% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (Донецкая область).

Согласно информации компании в системе НКЦБФР, по состоянию на 11 декабря Vesco Limited акциями ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" не владело, передает Инетрфакс-Украина.

При этом аффилированному лицу – ПАО "Запорожсталь", связанному отношениями контроля с компанией Vesco Limited через конечного бенефициара, принадлежало 24,99% акций комбината.

Как сообщалось, 10 декабря Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение компании Vesco Limited на покупку более 50% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" при условии выполнения покупателем ряда обязательств, в частности, по продаже сторонним покупателям при наличии спроса с их стороны не менее 50% годового объема реализации "ЧОК" по рыночным ценам.

Напомним, АМКУ рассматривал эту сделку больше года.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, до объевления о концентрации подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежало 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Vesco Limited входит в состав "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова и объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд".

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

Автор: 

Джерело:  Инетрфакс-Украина
Ахметов Рінат (1612) Лук’янов Владислав (4) купівля (1327)


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Топ коментарі
+3
Ахметов все никак не нажрется
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23.12.2020 20:16
+2
черговий приклад- по Конституціїї- РЕСУРСИ ( НАДРИ) належать НАМ ...- а на практиці... - чому воно експлуатуючи їх мае мільярди - Держава (я зараз навіть не про неХомо Сапіенса) - в боргах на ПОКОЛІННЯ....
Думаем...
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23.12.2020 21:20
+2
бандітам всьо, наріду нічого.
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23.12.2020 23:21
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Торбохвати кочевряжаться.....
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23.12.2020 18:42 Відповісти
Поперло Гудку бабло с *зеленых тарифов*. А посе повышения тарифов Ахметка скупит всю Украину и кто не захочет ему лизать жопу выгонит всех из страны
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23.12.2020 20:16 Відповісти
Ахметов все никак не нажрется
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23.12.2020 20:16 Відповісти
а що повинен
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23.12.2020 21:21 Відповісти
А бубочка обещал бороться с олигархами - шо опять обманул ?
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24.12.2020 08:44 Відповісти
Не отжал, а купил - это уже прогресс...
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23.12.2020 21:11 Відповісти
черговий приклад- по Конституціїї- РЕСУРСИ ( НАДРИ) належать НАМ ...- а на практиці... - чому воно експлуатуючи їх мае мільярди - Держава (я зараз навіть не про неХомо Сапіенса) - в боргах на ПОКОЛІННЯ....
Думаем...
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23.12.2020 21:20 Відповісти
бандітам всьо, наріду нічого.
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23.12.2020 23:21 Відповісти
Абсолютно чиста вода і абсолютно чисте повітря будуть у всій державі Україна ще 100 тисяч років.
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24.12.2020 02:08 Відповісти
Я хочу купити собі всю землю в державі Україна.
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24.12.2020 02:11 Відповісти
В своєму дитинстві і своїй юності я з моїми знайомими з мого села Воронів Городенківського району Івано-Франківської області України грали в таку гру:декілька хлопців з одного боку скелі хотіли застрелити хлопців з іншого боку скелі.Перемагав той хто виживав.
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24.12.2020 02:27 Відповісти
Крутит как цыган солнецем..прокупил всю неньку теперь сам себе покупвю продаю
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24.12.2020 06:02 Відповісти
Это тот Лукьянов..бывший шахтиор....прообраз Шарикова в ,,Собачьем сердце"М. Булгакова ?
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24.12.2020 08:11 Відповісти

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