Ахметов купил комбинат у экс-нардепа от Партии регионов

Кипрская Vesco Limited, объединяющая глинодобывающий бизнес компании UMG Investments группы СКМ Рината Ахметова, приобрела 67,87% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (Донецкая область).

Согласно информации компании в системе НКЦБФР, по состоянию на 11 декабря Vesco Limited акциями ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" не владело, передает Инетрфакс-Украина.

При этом аффилированному лицу – ПАО "Запорожсталь", связанному отношениями контроля с компанией Vesco Limited через конечного бенефициара, принадлежало 24,99% акций комбината.

Как сообщалось, 10 декабря Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение компании Vesco Limited на покупку более 50% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" при условии выполнения покупателем ряда обязательств, в частности, по продаже сторонним покупателям при наличии спроса с их стороны не менее 50% годового объема реализации "ЧОК" по рыночным ценам.

Напомним, АМКУ рассматривал эту сделку больше года.

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, до объевления о концентрации подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежало 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Vesco Limited входит в состав "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова и объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд".

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.