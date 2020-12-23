Корпорация "Эталон" готовится запустить производство трамваев

Корпорация "Эталон" в 2021 году выводит на рынок трамвайный вагон собственной разработки ТР 3100 на базе капитально отремонтированного чешского трамвая "Татра Т3" - с заменой кузова на новый и на базе колесных тележек "Татра".

Об этом сообщил генеральный директор Черниговского автозавода Андрей Савченко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Первый образец уже выпущен, он имеет преимущества перед конкурентами, может предлагаться в нескольких вариантах. С учетом того, что 14 украинских городов имеют трамвайные линии, а изношенность подвижного состава более 90%, надеемся, что проект будет удачным. В начале 2021 года проведем окончательные испытания, и уже ведем переговоры о покупке с трамвайными депо", – сказал Савченко.

Модель предлагается в трех вариантах – с изготовлением нового кузова с современным оснащением и капремонтом тележек; с новым кузовом, оснащением и приобретением новых тележек; изготовление только кузова с разной степенью оснащенности.

"Среди трамвайных депо такой трамвай актуален из-за большой изношенности парка, его технологической отсталости и высокого энергопотребления, а стоимость нового трамвая втрое выше капитально отремонтированного", – отмечается в презентации, обнародованной на пресс-конференции.

Трамвай длиной почти 16 м полной массой 32 тонн, имеет участок низкого пола (посредине салона) с возможностью заезда инвалидных колясок. Тяговый привод – компании "Информбизнес" (Молдова) с возможностью отключения одной из тележек.

Привод обеспечивает функции "антиюза", рекуперации и электродинамического торможения, и в сравнении с классическим приводом Татра Т3 позволяет экономить до 40% электроэнергии.

Вагон имеет четыре двери производства компании "Камоцци Украина" (в отличие от трех дверей у аналогов), привод дверей предусматривает блокировку как с внутренней, так и внешней стороны. Предусмотрена функция открывания дверей при полной остановке трамвая пассажирами с внешней и с внутренней сторон, что, в частности, минимизирует потери обогрева салона. В базовой комплектации предусмотрено кондиционирование водительского места.

"Сегодня капремонтом трамваев занимаются в Украине Киев, Одесса, Запорожье, Винница. Днепр закупает трамваи за рубежом и доводит здесь. А аналогичные нашим трамваи делает компания "Политехносервис", то есть новый кузов на капитально отремонтированных тележках", – отметил Савченко.

Цену трамвая он не привел.

Корпорация также презентовала новый полностью низкопольный троллейбус большого класса (12 м) с автономным ходом 20 км и динамической подзарядкой, с асинхронным электродвигателем латвийского производителя (Рижского электромашиностроительного завода), тяговым приводом и системой автономного хода компании "Информбизнес".

"Да, мы отказались от тяговых двигателей производства нашего "Электротяжмаша" и перешли на рижские, и насколько мне известно, другие производители наши тоже на них переходят. Они значительно лучше (по качеству) и производитель предоставляет систему скидок", – сообщил Савченко.

В настоящее время уже разработана конструкторская документация и выпущен первый образец.

Читайте также: Кабмин выделил 490 миллионов на закупку школьных автобусов

Также на пресс-концеренции директор Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин сообщил, что корпорация "Эталон", по предварительным данным, в 2020 году увеличила объем продаж по сравнению с 2019 годом на 6% в денежном выражении и на 4% – в натуральном.

Шкарупин не уточнил объема этих показателей.

По его словам, продажи автобусов корпорации по итогам года вірастут на 5% (или на 15 единиц) по сравнению с 2019 годом – до 255 единиц, тогда как рынок новых автобусов в Украине в целом уменьшится на 3-4% – до 1130-1160 единиц.

Директор Торгового дома сообщил, что лидером на рынке автобусов остается "Черкасский автобус" (автобусы Ataman), который по итогам года продаст 305-310 машин (27% рынка), вторая позиция – у белорусского МАЗ с продажей 275-280 машин (25%), и третье – у "Эталона" с долей 23% (тогда как в прошлом году "Эталон" занимал вторую строчку, МАЗ – третью).

По его данным, в числе проданных также 75-80 российских автобусов ПАЗ (скорее всего, остатки на складах, поскольку поставки этих автобусов в Украину запрещены), и 70-75 автобусов "Богдан" (который в основном сосредоточился на производстве троллейбусов).

При этом в структуре закупок автобусов 80% приходится на публичные закупки (в первую очередь, школьных автобусов) и 20% – по программе "Городской общественный транспорт", финансируемой ЕБРР и ЕИБ, тогда как коммерческие структуры практически уходят с рынка городских перевозок.

По словам Шкарупина, корпорация "Эталон" в 2020 году продаст 5-6 троллейбусов (как и в прошлом году). Лидер на этом рынке – "Богдан" – с продажей 160 троллейбусов, на втором месте – собираемые на "Южмаше" троллейбусы "Днипро" на базе МАЗ 203 – 85 машин, на третьем – троллейбусы PTS компании "Политехносервис" (50 единиц).

"Эти троллейбусы с локализацией 10-15% опять же на базе белорусской машины, а ведь это доля, которую могли бы получить полномасштабные производители", – подчеркнул Шкарупин.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.