Болгария начнет импорт газа из Азербайджана взамен росийского

Болгария с 31 декабря 2020 года начнет получать природный газ из Азербайджана.

Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова, передает Интерфакс-Украина.

"Соглашение с Азербайджаном – это чрезвычайно важный контракт, который связан с реализацией наших приоритетов – диверсификацией поставок природного газа. Это даст нам возможность с 31 декабря этого года для Болгарии получить новый источник", – сказала Петкова.

Глава Минэнерго уточнила, что до начала октября 2021 года Болгария будет получать природный газ через временный пункт доставки, который соединяет газопровод TAP с греческой газотранспортной системой.

"Тем временем, мы продолжаем строительство газопровода Греция-Болгария (Interconnector Greese-Bulgaria, IGB). После переходного периода длиной в несколько месяцев прием азербайджанского газа будет осуществляться уже через точку соединения TAP и IGB – "Комотини". Задержка в строительстве межсетевого соединения связана с пандемией COVID-19", – отметила Петкова.

"1 января 2021 года мы будем приветствовать азербайджанский газ, о котором многие поколения политиков говорили с Азербайджаном. Мы гарантируем, что 1 января следующего года у нас будет не только диверсификация, но и азербайджанский газ", –заявил, в свою очередь, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Согласно контракту, подписанному Burgas с Госнефтекомпанией Азербайджана, ежегодно с месторождения Шах Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки в Болгарию в течение 25 лет будет поставляться 1 млрд кубометров газа в год.

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Как сообщалось, в 2019 году Болгария импортировала из России 2,9 млрд кубометров газа в год по долгосрочному контракту, действующему до 2022 года. "Газпром" был единственным поставщиком трубопроводного газа в Болгарию, поставив в 2018 году 3,2 млрд кубометров.

Ранее премьер-министр страны Бойко Борисов заявлял, что кроме поставок из Азербайджана Болгария планирует получить доступ к мировому рынку СПГ через Грецию и рассчитывает импортировать газ из США, Катара и Египта.



