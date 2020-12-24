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Прокуратура сообщила о подозрении президенту банка "Аркада"

Прокуратура сообщила о подозрении президенту банка

Прокуратура подозревает президента банка "Аркада" в присвоении 50 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, правоохранители сообщили о подозрении 3 лицам в содействии присвоению президентом АО АКБ "Аркада" денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что "Аркада" и "подконтрольная" коммерческая структура заключили договор на 50 млн гривен, в обеспечение исполнения обязательств по которому было передано несуществующее оборудование.

"Таким образом президент АО АКБ "Аркада", вступив в сговор с владельцем и руководителями коммерческих предприятий, завладели указанными средствами банка, перечислив их на счета подконтрольных предприятий с последующим выводом через приобретение "мусорных" ценных бумаг", - сообщает прокуратура.

Вследствие невозврата кредитных средств коммерческой структурой и отсутствием залогового имущества, АО АКБ "Аркада" как Управляющему фонда строительства "Патриотика" и "Эврика" нанесен ущерб на сумму 50 млн гривен.

Как сообщалось, ранее "Объединение инвесторов банка "Аркада" по итогам встречи с главой "Киевгорстроя" Игорем Кушниром сообщало, что предварительные данные аудита трех жилых комплексов, финансирование строительства которых велось через ликвидируемый банк "Аркада" (ЖК "Патриотика", "Патриотика на озерах" и "Эврика"), оценивается в около 7 млрд грн.

При этом, плановые поступления от продажи свободных квадратных метров составят всего 2,3 млрд грн. Таким образом, недостающую сумму необходимо покрыть за счет людей, которые уже купили квартиры в строящихся домах, либо из других источников.

Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

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Мутна історія. Будівництво було зупинено ще два роки тому за надуманими незаконними приводами. Природно, що банк прогорів за ці два роки. Тепер ліплять справу проти голови на 50 млн. А де поділися поділися мільярди із фонда будівництва, про які згадується?
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24.12.2020 14:12 Відповісти
xxxxxx
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24.12.2020 15:13 Відповісти

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