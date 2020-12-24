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Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию (обновлено)

Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию (обновлено)

Кабинет министров примет решение о пересмотре действующей модели специальных обязанностей на рынке электроэнергии, обеспечивающей действующие тарифы для населения, в ближайшее время.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль на официальном открытии высоковольтной линии 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Урегулирование баланса на рынке электроэнергии – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке электроэнергии, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", – сказал премьер-министр.

Относительно возможного повышения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения премьер отметил, что в рамках отработки модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ "просчитывают потребность в этом".

Ранее источник агентства в правительстве сообщал, что Кабинет министров на одном из последних в 2020 году заседаний рассмотрит вопрос изменений модели возложения спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии и пока склоняется к принятию решения "без повышения тарифов для населения".

"Вопрос сложный, идут дискуссии. Но в правительстве склоняются к тому, чтобы ничего не менять по ценам для населения. Пока речь об этом не идет. Звучавшая идея снять льготную цену на первые 100 киловат-час хороша сама по себе, но пока упорно не поддерживается с политической точки зрения", – отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Бойко отмечал, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

В правительстве тогда заявляли, что тариф на электроэнергию останется неизменным, но только до конца 2020 года.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7759) електроенергія (4249) Електрика (1240) Шмигаль Денис (1495)


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Топ коментарі
+29
Куча атомной дешевой электроэнергии , но все украинцы должны скинуться на ахметовскую, который скоро дожмет атомную энергетику Украины.
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24.12.2020 14:53
+23
ЧТОБ ТЫ СДОХ
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24.12.2020 14:42
+14
Кривожопые у власти...На таможне ,в судах да нигде в СТРАНЕ ничего не могут сделать позитивного ,а вот бесзащитное население грабить они могут и грабят....Импотентная безвольная власть...
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24.12.2020 14:51
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ЧТОБ ТЫ СДОХ
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24.12.2020 14:42 Відповісти
Зато новые тарифы можно на хлеб мазать.
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24.12.2020 16:05 Відповісти
Звучавшая идея снять льготную цену на первые 100 киловат-час хороша сама по себе,

Все что надо знать о зеленском и его министрах
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24.12.2020 17:36 Відповісти
ВЕСЬ ЭТОТ ЗЕ-СКОТ ПЕРЕДОХ
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24.12.2020 16:10 Відповісти
Екскурс в історію. За 2014-2019 роки Сєня і гройша так і не втигли запропонувати внести зміни у законодавство про зелену енергетику, за якими держава до 2030 року гарантує закупівлю електроенергії виробленої СЕС в два рази вишими ніж в ФРН та в ВІСІМ разів вищими ніж в США. Десь потрібно знайти щорічно30 млрд гривень для Ахметова. А зелені гоміки продовжують цю практику.
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24.12.2020 17:06 Відповісти
Факты, ссылки.
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25.12.2020 19:11 Відповісти
ТВАРИ ЗЕЛЕННЫЕ -- ТЕПЕРЬ БУДЕМ ГУДКУ ВСЕМ МИРОМ ПЛАТИТЬ ЗА ЗЕЛЕННУЮ енергию !!! ИДИТЕ НА ХУтор
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25.12.2020 03:08 Відповісти
С учетом такой Заработной Платы и Пенсии , - Эпоха Обнищания только Начнется , после эпохи Бедности. Лозунг благодаря чему пришли к Власти , - В Студию.
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24.12.2020 14:48 Відповісти
Шмыгаль анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 6097
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24.12.2020 14:56 Відповісти
НАСТУПАЄ ЕПОХА ЗЕЗЛИДНІВ.
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24.12.2020 20:34 Відповісти
интересное решение.. оно такое))
хотя, только зебилы могли "думать" что клоун снизит тарифы и повысит зп
Шмыгаль анонсировал повышение тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 1280
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24.12.2020 14:59 Відповісти
Кривожопые у власти...На таможне ,в судах да нигде в СТРАНЕ ничего не могут сделать позитивного ,а вот бесзащитное население грабить они могут и грабят....Импотентная безвольная власть...
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24.12.2020 14:51 Відповісти
Все верно, только импотентное население а не власть.
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24.12.2020 15:41 Відповісти
Если ты об МАЙДАНЕ - так его больше в Украине НЕ БУДЕТ...токо ВЫБОРЫ и смена власти с помощю ВЫБОРОВ....
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24.12.2020 16:00 Відповісти
И ТЕРПИЛЫ БЕЗМОЗГЛЫЕ НА ВЫБОРАХ БУДУТ ЖДАТЬ ДО КОНЦА СРОКА И ТЕРПЕТЬ ЭТОТ ЗЕ-СКОТ
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24.12.2020 16:12 Відповісти
Чого ти так думаєш, що Майдана більше ніколи не буде?
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24.12.2020 16:14 Відповісти
Я не думаю что победит ОПЗЖ и мы вернемся в сферу влияния России....а все остальное не важно и не сможет вывести людей на МАЙДАН....Мы ассоциированный член ЕС,движимся в НАТО....На верном пути....Зеленского люди любят как человека...Да Президент слабоват с него - но человек он неплохой...Предпосылок к МАЙДАНУ нету...А те проплаченные(фопы) - что митингуют - то ни о чем...
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24.12.2020 16:25 Відповісти
Я теж думав, що не виберуть клоуна у владу, та ще й волохатою рукою Каломойського у його сраці. Наша вата може і зажопінців вибрати, якого небуть Бойка-алйт- легко купити дешевим газом або навпаки, рашка активізується на Донбасі і підуть десятки трупів. Уставшіє ат вайни і совкодрочери - це страшна сила
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24.12.2020 16:39 Відповісти
Майдан обосрался, всех простили, всех отпустили, всем поверили, результат налицо, причем это стало понятно практически сразу.
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24.12.2020 16:29 Відповісти
І парламентська республіка.
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24.12.2020 19:16 Відповісти
НЕ СМЕШИ МОИ ПОДКОВЫ , дядя !!!
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25.12.2020 12:25 Відповісти
НЕ СМЕШИ МОИ ПОДКОВЫ . дядя !!!
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25.12.2020 12:27 Відповісти
Для чого ж ти вибрав Зелю, безграмотного і недалекого
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24.12.2020 16:13 Відповісти
Население к подаркам от Вовы готово?!
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24.12.2020 14:52 Відповісти
як і всі інші 29-ть років...
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24.12.2020 14:55 Відповісти
Не-не, пардон... ты выбирал зеленого говнючка, чтобы исправить ошибки предыдущих 29 лет, не верти жопой, зебуин... ну так давай сюда эпозу ренессанса по всем аспектам, включая мендель...
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25.12.2020 15:56 Відповісти
із якого дуба впало....
що я іще робив про що незнаю....- розкажи....- а також і про себе ....
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28.12.2020 16:30 Відповісти
Куча атомной дешевой электроэнергии , но все украинцы должны скинуться на ахметовскую, который скоро дожмет атомную энергетику Украины.
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24.12.2020 14:53 Відповісти
и я об этом
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24.12.2020 14:54 Відповісти
Ахметка с мертветчуком главние враги України, посоедние 20 лет.
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24.12.2020 15:21 Відповісти
Так Ахмєтка, кажуть, ****, закупив саме її цього року за ціною нижче собівартості.
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25.12.2020 09:11 Відповісти
та не говори типа заумными фразами - все проще...., олигархат нужно постоянно КОРМИТЬ - зЭленые тарифы опять же, в то же время дешевая с АТОМНЫХ на запад- а своим в три дорого ..., все равно заплатят ТЕРПИЛы - читай гои...., кто сможет что то ДОКАЗАТЬ обратное....- неофЭодализм 2020...
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24.12.2020 14:53 Відповісти
Тільки не пиши дурню. АЕС за кордон ел.енергію не продають. Вони тобі продають половину виробленої ел.ен. за 1 коп. за квт, щоб компенсувати зелену і теплову енергію.
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24.12.2020 16:17 Відповісти
я щось пропустив, плачу 1,68 грн, а ціна 1 коп.?!
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24.12.2020 19:18 Відповісти
АЕС віддає половину виробленої ел енергія в мережу по тарифу 1 коп. Тариф для зеленої ел енергії 5 грн. , теплової десь під 2 грн. от в середньому ти платиш. Ще один нюанс: для промисловості тарифи вищі ніж населенню, щоб звести кінці з кінцями. На Заході навпаки: тариф для населення вище, бо дрібний споживач.
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24.12.2020 20:11 Відповісти
згоден - писати дурню не потрібно - але її пишуть практично всі, щоб дурні нічого не розуміли та усвідомлювали...
- на сьогодні ДП НАЕК "Енергоатом" продае на вільний ринок закордон 10 % від виробленого - готуеться законопроект із наступного року на 15 %...- і це все нормально...питання в іншому- як "перекручено" все ЗУ в інтересах Ахметки - його уголька, які через ТЕЦи та "зелену" дають надприбутки Ахметкові...- і наостанок - не за за 1 коп. за квт, а за 0, 67 м ...
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25.12.2020 15:57 Відповісти
Жрите ЗЕбилы, наедайтесь.
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24.12.2020 14:55 Відповісти
А те що електроенергія ще при Кулі в Лоб, підскакувала відразу в декілька разів, вже забули?
Всі вони там однієї гадючої породи! Всі Бариги!..
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25.12.2020 16:08 Відповісти
Єврей Шмигаль в черговий раз хоче порадувати українців своїми досягненнями і побажати щастя в Новому році. Він вже звик до того, що йому і його зграї все сходить з рук...
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24.12.2020 14:55 Відповісти
Те ж саме, "з рук", кілька років тому зійшло з рук Кулі в Лоб, і ніхто його не кляв..
. А Шмигаль що, в Бога теля з"їв?..
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25.12.2020 16:10 Відповісти
Столько денег за один день со времен премьера Павлова у народа не изымали
https://biz.censor.net/comments/locate/3238926/01921490-6df7-7165-b562-a90842ae2b73
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24.12.2020 15:05 Відповісти
Спочатку вішали лапшу про ринок електроенергії, мовляв якщо він буде, то ціни знизяться. Потім зупинили атомні електростанції які давали саму дешеву електроенергію. Потім запустили самі дороі ахметівські теплові електростанції. Тепер хочуть підняти тарифи на електроенергію. А не пова вам до Ростова?
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24.12.2020 15:07 Відповісти
А потом еще с нас будут добавят плату за транспортировку угля из РФ
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24.12.2020 15:26 Відповісти
За что боролись?
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24.12.2020 15:12 Відповісти
Два питара.
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24.12.2020 15:19 Відповісти
Тупорила порохоботня типу "забула" проте що НКРЄКП створено ПетроШоколадом. А може вони й не знають. Вони ж читати не вміють.... І надалі: пропоную з претензіями звертатись до джерела проблеми, а не до громадян України Бо щось мені підказує "чуйка", що агресивні коменти пишуть холуї тих самих олігархів, на користь яких відбуваються "рехформи" в моїй країні.
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24.12.2020 15:32 Відповісти
Порош створив, зе продовжив, джерело це олігархія яка від Кучми контролює владу в Україні.
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24.12.2020 15:45 Відповісти
Зато можешь теперь мазать на "лишь бы не Порошенко" новые тарифы.
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24.12.2020 16:09 Відповісти
Ну ти реально тупорилий. Ти хоча б заглянув на сайт НКРЕКП - там все розписано. НКРЕКП існує вже не один десяток років відповідно до законів. Це вони встановлюють тарифи, грунтуючись на розрахунках, навіть Зеленський чи Порох на це не може впливати. Якщо ти натякаєш на персональний склад комісії (6 чоловік), так після Поршенка вони вже давно помінялися. Чому ти брешеш як кацап? стидно, товарісч
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24.12.2020 16:26 Відповісти
чого "як"?
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25.12.2020 10:57 Відповісти
Та ні, тупіших ніж зебілів не існує.
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25.12.2020 19:14 Відповісти
Цей весь бедлам створив месія Пєця шоколадний разом з шоблою базарних кидал на чолі з Гройсманом, а "продавив" все це через ВР хворенький на головку Парубій. Читайте Протоколи сіонських мудреців, там все про це написано, як економічно розчавити людей..
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24.12.2020 15:46 Відповісти
Во бидло тупориле, хлібом не годуй дай покукарєкать. Знову тобі насрав в штани Порошенко разом з сіонськими мудрецами?
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24.12.2020 16:29 Відповісти
Ну на самом то деле "эпоха бедности" при Пете розпочалася, чи не ?
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24.12.2020 17:03 Відповісти
Х.З. що там у тебе почалося. При пороху була війна і було втрачено 20% промисловості, розграбований бюджет. Тільки ж Зеленський обіцяв кінець епохи бідності, а не Порошенко. Чи ні?
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24.12.2020 17:34 Відповісти
Ну у тебя с памятью то не все хорошо, я помню как Петр Алексеич еще при своей каденции в интервью телевизионщикам говорил, что с зубожилостью бороться будет, но не успел ... или не захотел ... то уже ему виднее теперь.
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24.12.2020 20:39 Відповісти
Так він і боровся з Зубожілою, на виборах...
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25.12.2020 16:14 Відповісти
"Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию" - что бы Шмыгаль ни решил, Ахметову от этого станет только лучше. Не зря Ахметов эту должность у Зеленского купил.
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24.12.2020 16:06 Відповісти
Какой к хренам рынок электроэнергии ? Сделайте тогда уж как на "рынке" газика - чтобы потребители могли сами выбирать поставщика, а не хлебали забодяженую бурду из зеленого януковичевско-ахметовского котла.
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24.12.2020 17:01 Відповісти
Нібито можна вибирати постачальника. Тільки який сенс мені міняти постачальника із споживанням ел.ен. 150 квт.?
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24.12.2020 17:36 Відповісти
Я бы выбрал себе постачальником АЭС, а как теперь выбирают поставщиков газика погугли - оказываеццо уже можно, хоть труба одна, так по аналогии - провода одни, должны дать возможность и с электрикой выбирать.
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24.12.2020 20:44 Відповісти
Розумно , але ж олігархат до цього ніколи не допустить
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25.12.2020 11:48 Відповісти
Атомна енергетика, не маневренна, вона не може різко знижувати чи піднімати виробництво е\е, тому купувати виключно атомну, ти можеш за умови безперервного цілодобового споживання певної, сталої потужності. А інакше без ахметовської теплової, обійтись, неможливо !!!
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25.12.2020 16:19 Відповісти
73%, зачем вы себе повышаете тарифы?
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24.12.2020 17:28 Відповісти
зебилы в колличестве 73 %, почему ликования не слышно? Хотя...это всё происки Пороха!
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24.12.2020 20:35 Відповісти
А Куля в Лоб, при Порохові, підіймав ціну на е\е, відразу в декілька разів І чё* хрен через плечё? Или чё? Ликование было?..
Там вони всі з одного гадючого кубла!
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25.12.2020 16:24 Відповісти
Чому б не зробити високий тариф для багатих ? Наприклад будинок 300 квадратів тариф 3 грн
500 квадратів 5 грн. Тариф для будь якого депутата чи міністра 10 % від зарплати
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24.12.2020 23:01 Відповісти
разминают зебикам чтоб ввести тарифы...
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24.12.2020 23:26 Відповісти
Треба обявити Зеленському "імпічмент". - Не можеш керувати державою, керуй своїм недолугим кварталом.
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25.12.2020 10:27 Відповісти
Ахметов БАНДИТ!!!
Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию - Цензор.НЕТ 1123
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25.12.2020 10:51 Відповісти
Похоже , что в Дании и Швеции коровы вместе с молоком дают еще и электроэнергию ,.... , а наши зебилі , что так не могут ? а если " подоить " ?
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25.12.2020 11:54 Відповісти
Если так пойдет , то в Украине скоро по голым полям будут ходить только бабы и кони , как предрекал Нестор Махно , а на картах даже намека не будет " тут был Вася " ..... но есть и другой вариант , если не греть зад на диване , можно МНОГО СДЕЛАТЬ для себя , детей и внуков !!!! ЖИВЕ КИЇВСЬКА РУСЬ і ми її діти !!!!
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25.12.2020 11:45 Відповісти
В Донецке до 150 киловатт 30 копеек (в гривнах), а рыжая тварюка продает украинцам по 7 гривен, так кто в оккупации...
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25.12.2020 13:10 Відповісти
Нехилая, такая, оккупация!
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25.12.2020 15:52 Відповісти
Ну вот, Витренко снова при деле - ох@ительный труд повысить тарифы, для этого конечно нужен необыкновенной сноровки чинуша. «Проффесионал». Получит за эту диверсию против любимого украинского пипла от Зе-обезьяны премию в 90 Лямов, за очередную проведённую рехформу.
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25.12.2020 15:50 Відповісти
Шмыгаль будет работать, принимать только на пользу Ахметке. Зато не барыга. Жрите не обляпайтесь...
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25.12.2020 19:17 Відповісти

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