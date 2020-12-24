Шмыгаль анонсировал решение по вопросу тарифов на электроэнергию (обновлено)
Кабинет министров примет решение о пересмотре действующей модели специальных обязанностей на рынке электроэнергии, обеспечивающей действующие тарифы для населения, в ближайшее время.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль на официальном открытии высоковольтной линии 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг, передает Интерфакс-Украина.
"Урегулирование баланса на рынке электроэнергии – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке электроэнергии, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", – сказал премьер-министр.
Относительно возможного повышения в 2021 году тарифов на электроэнергию для населения премьер отметил, что в рамках отработки модели ПСО Минэнерго и НКРЭКУ "просчитывают потребность в этом".
Ранее источник агентства в правительстве сообщал, что Кабинет министров на одном из последних в 2020 году заседаний рассмотрит вопрос изменений модели возложения спецобязательств (ПСО) на рынке электроэнергии и пока склоняется к принятию решения "без повышения тарифов для населения".
"Вопрос сложный, идут дискуссии. Но в правительстве склоняются к тому, чтобы ничего не менять по ценам для населения. Пока речь об этом не идет. Звучавшая идея снять льготную цену на первые 100 киловат-час хороша сама по себе, но пока упорно не поддерживается с политической точки зрения", – отметил собеседник агентства.
Как сообщалось, ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Бойко отмечал, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.
Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
В правительстве тогда заявляли, что тариф на электроэнергию останется неизменным, но только до конца 2020 года.
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Все что надо знать о зеленском и его министрах
хотя, только зебилы могли "думать" что клоун снизит тарифы и повысит зп
що я іще робив про що незнаю....- розкажи....- а також і про себе ....
- на сьогодні ДП НАЕК "Енергоатом" продае на вільний ринок закордон 10 % від виробленого - готуеться законопроект із наступного року на 15 %...- і це все нормально...питання в іншому- як "перекручено" все ЗУ в інтересах Ахметки - його уголька, які через ТЕЦи та "зелену" дають надприбутки Ахметкові...- і наостанок - не за за 1 коп. за квт, а за 0, 67 м ...
Всі вони там однієї гадючої породи! Всі Бариги!..
. А Шмигаль що, в Бога теля з"їв?..
https://biz.censor.net/comments/locate/3238926/01921490-6df7-7165-b562-a90842ae2b73
Там вони всі з одного гадючого кубла!
500 квадратів 5 грн. Тариф для будь якого депутата чи міністра 10 % від зарплати