Власти Киева продлили льготы для бизнеса на время карантина

Киевский городской совет на заседании 24 декабря поддержал комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса столицы на время карантина.

Соответствующее решение поддержали 94 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, продлено действие скидки на аренду коммунального имущества столицы и уплату паевого участия.

Так, арендаторы получают 50% скидку за пользование коммунальным имуществом по меньшей мере до 30 июня 2021 года

"Срок действия решений по льготной аренды коммунального имущества столицы и уплаты паевого участия уже не будет ограничен определенной датой. Льготы будут действовать в течение всего времени карантина, и не будут отменены раньше 30 июня этого года. Если карантин будет продолжаться после шести месяцев, то действие наших решений также будет продлено", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Харченко.

Чиновник уточнил, что если объект аренды не используется вообще из-за введенных правительством ограничительных мер, то арендаторы коммунального имущества будут платить только одну гривну арендной платы.

Кроме того, 50% скидка будет распространяться на уплату долевого участия владельцами площадок для питания.

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Как сообщалось, в марте Киевский городской совет уменьшил размер арендной платы за пользование коммунальным имуществом на 50% до 31 июля 2020 года, затем это решение было продлено.

По данным Киевсовета, в столице сегодня около 867 тыс. квадратных метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, в июле Киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимость для бизнеса с 1,5% до 1%.

В столице сегодня около 867 тыс. кв. метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. Большую часть из них арендует малый и средний бизнес – это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.