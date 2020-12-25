БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
698 0

Власти Киева продлили льготы для бизнеса на время карантина

Власти Киева продлили льготы для бизнеса на время карантина

Киевский городской совет на заседании 24 декабря поддержал комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса столицы на время карантина.

Соответствующее решение поддержали 94 депутата, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности, продлено действие скидки на аренду коммунального имущества столицы и уплату паевого участия.

Так, арендаторы получают 50% скидку за пользование коммунальным имуществом по меньшей мере до 30 июня 2021 года

"Срок действия решений по льготной аренды коммунального имущества столицы и уплаты паевого участия уже не будет ограничен определенной датой. Льготы будут действовать в течение всего времени карантина, и не будут отменены раньше 30 июня этого года. Если карантин будет продолжаться после шести месяцев, то действие наших решений также будет продлено", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Харченко.

Чиновник уточнил, что если объект аренды не используется вообще из-за введенных правительством ограничительных мер, то арендаторы коммунального имущества будут платить только одну гривну арендной платы.

Кроме того, 50% скидка будет распространяться на уплату долевого участия владельцами площадок для питания.

Читайте также: Киевсовет продлил льготы на проезд в транспорте для иногородних еще на полгода

Как сообщалось, в марте Киевский городской совет уменьшил размер арендной платы за пользование коммунальным имуществом на 50% до 31 июля 2020 года, затем это решение было продлено.

По данным Киевсовета, в столице сегодня около 867 тыс. квадратных метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, в июле Киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимость для бизнеса с 1,5% до 1%.

В столице сегодня около 867 тыс. кв. метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. Большую часть из них арендует малый и средний бизнес – это около 6000 субъектов предпринимательской деятельности.

Автор: 

карантин (2077) Київ (4687) Київрада (311) пільги (273) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 