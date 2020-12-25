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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружено более 11 тысяч новых заражений

В Украине за сутки обнаружено более 11 тысяч новых заражений

В Украине за сутки по состоянию на утром 25 декабря зафиксировано 11 035 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 2 739 человек; умерли от коронавируса 186 человек, выздоровели 15 337 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 1 млн 12 тыс 167 человек; выздоровели 646 772 человека; умерли от коронавируса 17 581 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1038), Одесской (963), Киевской (877), Запорожской (690) и Харьковской (629) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на утром 24 декабря обнаружено 11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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