"Укрзализныця" заметила рост спроса на билеты перед праздниками

Пассажиры начали активнее покупать билеты на поезда перед новогодними праздниками.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Основная нынешняя тенденция – пассажиры покупают билеты не заранее, а ближе к дате путешествия. Например, только по 22-23 декабря было реализовано более 80 тыс билетов", – отмечается в сообщении.

В целом "Укрзализныця" предложила более 1,6 млн мест в поездах дальнего следования и скоростных поездах на новогодне-рождественский период, состоянию на 24 декабря уже реализовано более 650 тыс. билетов.

В компании напоминают, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать.

Как сообщалось, в этом году железнодорожная компания дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников.



