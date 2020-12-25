Кабмин объявил выговор главе Инспекции градостроительства

Кабинет министров решил объявить выговор председателю Государственной инспекции градостроительства Юрию Васильченко.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1616-р от 23 декабря обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, выговор чиновнику объявлен в связи с допущением дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 5 части второй статьи 65 закона "О государственной службе" (ненадлежащее исполнение должностных полномочий).

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 22 октября отстранил руководство госорганов в области градостроительства после прошедших накануне обысков СБУ. В частности, было принято решение об отстранении Юрия Васильченко от должности председателя Государственной инспекции градостроительства. Известно, что чиновник пытался отменить это решение через суд.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.