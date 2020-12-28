В Украине сократилось количество обнаруженных случаев коронавируса за сутки

В Украине за сутки по состоянию на утром 28 декабря обнаружено 4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 1 588 человек, умерли от коронавируса 75 человек, выздоровели 7 191 человек.

В целом за время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 млн 30 тыс 374 человека; выздоровели 665 тыс 729 человек; умерли от коронавируса 17 тыс 849 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 26 декабря зафиксировано 7 709 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19.

25 декабря было зафиксировано 11 035 новых заболевших COVID-19, 24 декабря сообщалось о 11 490 новых случаях болезни, 23 декабря было зафиксировано 10 136 случаев инфицирования COVID-19, 22 декабря сообщалось о 8 513 новых случаях, 21 декабря медики сообщили про 6 545 заболевших.