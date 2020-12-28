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"Ощадбанк" банкротит компанию-владельца "Укртелекома" Ахметова

Государственный "Ощадбанк" обратился в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "ЕСУ", "в связи с невозможностью последнего погасить задолженность".

ООО "ЕСУ "является владельцем 92,79% акций "Укртелекома". Конечный бенефициар компании-Ринат Ахметов, сообщает Finbalance.

23.12.2020 Хозсуд Киева оставил без движения указанное заявление госбанка для устранения его недостатков.

В марте 2017 года ООО "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого. Крупнейшие держатели этих бумаг – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" (как сообщалось, у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск соответствующих облигаций способствовал процессу приватизации "Укртелекома".

11.12.2019 Хозсуд Киева удовлетворил заявление "Ощадбанка" о об оставлении без рассмотрения его иска к "Укртелекома" в деле о взыскании 1,1 млрд грн. Перед этим "Ощадбанк" и "Укртелеком" в рамках этого же дела подавали в суд ходатайство об отложении ее рассмотрения через намерение заключить мировое соглашение.

Впоследствии "Ощадбанк" заявил, что обязательства "Укртелекома" перед ним "урегулированы".

В августе-2019 "Ощадбанк" заявлял, что Государственная исполнительная служба наложила арест на 92,79% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" перед Ощадбанком.

На 92,79% акций "Укртелекома", которые принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова, также накладывался арест по требованию "Укрэксимбанка".

22.07.2020 Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу

Как сообщалось, 27 августа 2020 года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году и взыскания 2,17 млрд грн пени.

Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.

В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.

Джерело:  Finbalance
Ахметов Рінат (1612) Ощадбанк (676) Укртелеком (232)


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Топ коментарі
+4
Приватизация Укртелекома была ошибочной,потому что нельзя приватизировать монополии в принципе,а тем более отдавать в руки олигархам,которые как капиталистические хищники,а тем более олигархи ,обязательно воспользуются своим монопольным положением для ограбления простых граждан. Понятно,что ничего Ощадбанк и Укрэксимбанк поделать не смогут,потому что купленный Ахметовым(Ахметкой) очередной украинский суд все пропишет в пользу Ахметки,а эти банки понесут очередные убытки.Одним словом не торжество закона,А ТОРЖЕСТВО ОЛИГАРХИИ(АХМЕТКИ).Обидно ,конечно,что 27-30 тысячный СБУ ,а также НАБУ,Нацполиция,САП, Офис Генпрокуратуры будут слепыми,глухими и немощными.Дважды обидно,что все эти организации безбедно существуют за счет обдираемых олигархами как липки, украинских граждан!
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28.12.2020 12:01
+4
Схема конечно ппц.
Олигарх берёт кредиты в госбанке. На них покупает госмонополию.
Кредиты возвращать - мысли такой не было.
Даже если и удастся вернуть кампанию, точнее то что он нее осталось, то ахмет ниче не теряет, так как никакие деньги не платил.
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28.12.2020 13:27
+2
в свое время при муяныку, два госбанка "одолжили" ахметке деньгу, на которую он и купил Укртелеком. понятно, шо отдавать деньги не планировали. купили госпредприятие за госденьги... и лады.
но времена немного изменились...
поэтому, отжать у ахметки Укртелеком - как два пальца... мало того, вздрючить ахметку не только можно, но и нужно... даже в целях профилактики. еще очень полезно кое-кого посадить...
тока для этого всего у нас должны быть суды, коих пока не наблюдаецо.
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28.12.2020 13:12
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к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.
Источник: https://biz.censor.net/n3239340

всі поважні люди та пам'ятники... Хто ж їх посадить, Зе!лена сопля?
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28.12.2020 10:21 Відповісти
Хочеш вернути Укртелеком??? А потім відразу встановити собі стаціонарний телефон і викинути мобільний? Ні? Тоді навіщо тобі та компанія?
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28.12.2020 10:23 Відповісти
А как быть с интернетом через стационарные телефонные линии? Утверждают,что мобильный интернет не всегда стабилен и зависит от внешних факторов.
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28.12.2020 11:49 Відповісти
Укртелеком это канализации по всей Украине ( в Киеве в том числе) , а без них ни интернет, ни мобильная связь, я думаю к некоторым вышкам кабеля как раз идут через эти канализации и от этого тарифа за аренду этих канализаций зависит стоимость твоего тарифа и мобильной связи и интернета.
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28.12.2020 12:14 Відповісти
Совершенно верно. А канализация в общем не принадлежит Укртелекому, а принадлежит городским властям. Это они её строили. В частности ветераны утверждают, что в Киеве канализацию построили пленные немцы на загляденье. А за аренду канализации поручает Ахметов. По моему здесь есть что делать прокуратуре. Хотя кто же Ахметова из властей тронет?
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28.12.2020 13:55 Відповісти
"Ощадбанк" банкротит компанию-владельца "Укртелекома"

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а вже немає чого банкротити-всі станції АТС ,обладнання та лишні мідні кабелі здані на металобрухт. Приміщення в оренді ,працівників-нахер!
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28.12.2020 15:17 Відповісти
струшений, залиш свої розумові потуги для рівнобедрених.
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29.12.2020 10:41 Відповісти
Приватизация Укртелекома была ошибочной,потому что нельзя приватизировать монополии в принципе,а тем более отдавать в руки олигархам,которые как капиталистические хищники,а тем более олигархи ,обязательно воспользуются своим монопольным положением для ограбления простых граждан. Понятно,что ничего Ощадбанк и Укрэксимбанк поделать не смогут,потому что купленный Ахметовым(Ахметкой) очередной украинский суд все пропишет в пользу Ахметки,а эти банки понесут очередные убытки.Одним словом не торжество закона,А ТОРЖЕСТВО ОЛИГАРХИИ(АХМЕТКИ).Обидно ,конечно,что 27-30 тысячный СБУ ,а также НАБУ,Нацполиция,САП, Офис Генпрокуратуры будут слепыми,глухими и немощными.Дважды обидно,что все эти организации безбедно существуют за счет обдираемых олигархами как липки, украинских граждан!
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28.12.2020 12:01 Відповісти
Отрубил чертов стационарник от рыжего. Аж на душе легче стало. По цене дороже моб связи а звонят лишь кидалы и рекламщики.
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28.12.2020 12:48 Відповісти
в свое время при муяныку, два госбанка "одолжили" ахметке деньгу, на которую он и купил Укртелеком. понятно, шо отдавать деньги не планировали. купили госпредприятие за госденьги... и лады.
но времена немного изменились...
поэтому, отжать у ахметки Укртелеком - как два пальца... мало того, вздрючить ахметку не только можно, но и нужно... даже в целях профилактики. еще очень полезно кое-кого посадить...
тока для этого всего у нас должны быть суды, коих пока не наблюдаецо.
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28.12.2020 13:12 Відповісти
При Поросі не віджали Укртелеком в гудка ,а при ЗЕленому і поготів!
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28.12.2020 15:19 Відповісти
Оставить как спецсвязь нах он нужен
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28.12.2020 13:16 Відповісти
Схема конечно ппц.
Олигарх берёт кредиты в госбанке. На них покупает госмонополию.
Кредиты возвращать - мысли такой не было.
Даже если и удастся вернуть кампанию, точнее то что он нее осталось, то ахмет ниче не теряет, так как никакие деньги не платил.
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28.12.2020 13:27 Відповісти
Все что было ценное в Укртелекоме продано и отчуждено, а вы знаете что Ахметова за Укртелеком ни копейки не заплатил, он взял кредит на покупку в гос банке и не отдал, это Ющенко маладец постарался с чего бы такой прилив доброты) кому то рубашка подарок, а кому то Укртелеком
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28.12.2020 13:38 Відповісти
ти статтю читало, патякало? Де ти там Ющенка знайшов?
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29.12.2020 10:31 Відповісти
а хіба укртелеком існує? жодна розумна компанія, на даний момент, не вкладе туда свої кошти. основна маса працюючого персоналу звільнена, матеріали для ремонтів не поставляються, роботи по обслуговуванню станцій не проводяться. залишились тільки бумагомараки. з перших днів приватизації працівникам було зрозуміло : ахметов не збирається розвивати галузь, а готує до перепродажу "сусіду", та революція цьому завадила.
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28.12.2020 17:07 Відповісти
На тому наші скоробагатьки й поставали олігархами. Бере кредит, а розплачуються за них лохи. Цей інструмент давно відомий. Вони ще на базарі так піднімалися.
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29.12.2020 07:29 Відповісти

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