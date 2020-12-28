"Ощадбанк" банкротит компанию-владельца "Укртелекома" Ахметова
Государственный "Ощадбанк" обратился в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве ООО "ЕСУ", "в связи с невозможностью последнего погасить задолженность".
ООО "ЕСУ "является владельцем 92,79% акций "Укртелекома". Конечный бенефициар компании-Ринат Ахметов, сообщает Finbalance.
23.12.2020 Хозсуд Киева оставил без движения указанное заявление госбанка для устранения его недостатков.
В марте 2017 года ООО "ЕСУ" должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого. Крупнейшие держатели этих бумаг – "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" (как сообщалось, у каждого из них в портфеле облигации на сумму около 2 млрд грн). Выпуск соответствующих облигаций способствовал процессу приватизации "Укртелекома".
11.12.2019 Хозсуд Киева удовлетворил заявление "Ощадбанка" о об оставлении без рассмотрения его иска к "Укртелекома" в деле о взыскании 1,1 млрд грн. Перед этим "Ощадбанк" и "Укртелеком" в рамках этого же дела подавали в суд ходатайство об отложении ее рассмотрения через намерение заключить мировое соглашение.
Впоследствии "Ощадбанк" заявил, что обязательства "Укртелекома" перед ним "урегулированы".
В августе-2019 "Ощадбанк" заявлял, что Государственная исполнительная служба наложила арест на 92,79% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" перед Ощадбанком.
На 92,79% акций "Укртелекома", которые принадлежат ООО "ЕСУ" Рината Ахметова, также накладывался арест по требованию "Укрэксимбанка".
22.07.2020 Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу
Как сообщалось, 27 августа 2020 года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году и взыскания 2,17 млрд грн пени.
Напомним, в июне 2017 года суд Лондона по иску Raga Establishment обязал СКМ доплатить $760 млн плюс проценты за покупку "Укртелекома" и отклонил встречные претензии компании Рината Ахметова о расторжении договора о покупке телеком-оператора. Согласно материалам судебного разбирательства, к сделке по приватизации госкомпании были причастны Виктор Янукович, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский, Сергей Арбузов и Дмитрий Фирташ.
В октябре 2019 года компания "СКМ" Рината Ахметова по решению суда Лондона урегулировала спор с Raga Establishment Ltd в рамках мирового соглашения по делу "Укртелекома". В СКМ не опроверги выплату более $700 млн по решению суда, отказавшись уточнить детали.
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Источник: https://biz.censor.net/n3239340
всі поважні люди та пам'ятники... Хто ж їх посадить, Зе!лена сопля?
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а вже немає чого банкротити-всі станції АТС ,обладнання та лишні мідні кабелі здані на металобрухт. Приміщення в оренді ,працівників-нахер!
но времена немного изменились...
поэтому, отжать у ахметки Укртелеком - как два пальца... мало того, вздрючить ахметку не только можно, но и нужно... даже в целях профилактики. еще очень полезно кое-кого посадить...
тока для этого всего у нас должны быть суды, коих пока не наблюдаецо.
Олигарх берёт кредиты в госбанке. На них покупает госмонополию.
Кредиты возвращать - мысли такой не было.
Даже если и удастся вернуть кампанию, точнее то что он нее осталось, то ахмет ниче не теряет, так как никакие деньги не платил.