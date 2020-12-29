"Львовгаз" предупредил об угрозе отключения газа для бюджетников в новых общинах

С 1 января 2021 года потеряют силу договора на распределение природного газа с рядом исполнительных органов местных советов, однако их правопреемники до сих пор не заключили соответствующие договора с Операторами ГРМ, что ставит под угрозу поставки газа в бюджетных учреждений в новом году.

Как сообщает пресс-служба АО "Львовгаз", по состоянию на 28 декабря компания через информационную платформу Оператора ГТС получила сообщение на отключение 264 объектов социально-бытового назначения и бюджетных учреждений в связи с отсутствием договоров на поставку газа на эти объекты с 1 января 2020 года.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что 17 ноября были внесены изменения в закон "О местном самоуправлении в Украине" о порядке окончания полномочий сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов как юридических лиц в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

"В начале 2021 года произойдут изменения в административно-территориальном устройстве Львовской области. Ряд сельских, поселковых и городских советов будут реорганизованы. Их исполнительные органы будут прекращены как юридические лица. Соответственно, прекратят свое действие и действующие соглашения на распределение газа и поставки газа. Это ставит под угрозу газоснабжение учреждений бюджетной сферы в осенне-зимний период, в том числе детских дошкольных учреждений и больниц", – пояснили в компании.

По этом причине "Львовгаз" с 1 января вынужден будет прекратить распределение природного газа на объекты социально-бытового назначения и бюджетной сферы, если соответствующие договора не будут заключены вовремя.

Читайте также: "Львовгаз" обнаружил кражу газа спиртзаводом

В соответствии с положениями Кодекса газораспределительных систем, учреждения, которые не будут иметь договора на распределение газа и не будут закреплены за одним поставщиком, должны самостоятельно прекратить потребление газа.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию АО "Львовгаз" обратилось с официальными письмами к премьер-министру, СНБО, Министерству развития общин и территорий, областной и районным государственным администрациям.

"Газораспределительная компания призывает все органы государственной и исполнительной власти максимально способствовать заключению договоров на распределение природного газа новыми исполнительными органами местных советов и включении бюджетных учреждений в реестр потребителей любого поставщика", – отмечается в сообщении.

Напомним, АО "Львовгаз" занимается распределением природного газа через распределительные газопроводы на территории Львовской области. Это старейшее отечественное предприятие в своей отрасли, а также одно из крупнейших по уровню газификации. Ежегодно компания транспортирует примерно 1,5 млрд кубометров природного газа потребителям Львовской области.

Общая длина распределительных газопроводов в области составляет 24,71 тыс. км, из которых распределительные – 16,64 тыс. км, газопроводы-вводы – 8,07 тыс. км. Регулирование давления газа осуществляется с помощью 4267 газорегуляторных пунктов и 72 781 домовых регуляторов.