Минрегион хочет провести мониторинг инклюзивности городов

Минрегион предлагает создать во всех областях группы по мониторингу соблюдения городами норм доступности и безбарьерности в зданиях и на объектах благоустройства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

"Мы хотим, чтобы в регионах были созданы группы из представителей местной власти и общественности, в частности, маломобильных групп населения, которые будут осуществлять аудит безбарьерности городов и по его результатам будут предоставлять местным властям рекомендации по первоочередных мероприятий. Города смогут улучшить ситуацию с доступностью, а министерство получит информацию для дальнейшего анализа и совершенствования законодательства", - отметил первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

В некоторых городах уже работают такие группы, там, где они отсутствуют, Минрегион будет рекомендовать их создание. Планируется, что они будут работать на добровольных началах. Мониторинг будут начинать с объектов общественной сферы - площадей, парков, тротуаров и переходов.

На сегодня основной документ, нормирует доступность к зданиям и объектов благоустройства - ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений". Соблюдение его требований является обязательным для всех форм строительства. С 2019 года все объекты, которые строятся, реставрируются и реконструируются, должны соответствовать этой ГСН. Для построенных ранее зданий и сооружений Минрегион сейчас разрабатывает Порядок разумного приспособления.