Жителей Ивано-Франковской области предупредили о рисках при смене поставщика газа

Компании, предлагающие низкие цены на газ для бытовых потребителей, не всегда могут гарантировать поставки.

Как сообщает пресс-служба ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", таким образом смена поставщика газа несет не только новые возможности для потребителя, но и риски.

В компании напомнили, с 1 августа 2020 года во всех без исключения потребителей появилась возможность менять поставщика, а также выбирать удобные тарифы (платить предоплату, но дешевле, или же платить по факту, но дороже и т.д.).

"Впрочем, переход на рыночные отношения – это и новые риски. Теперь потребителям необходимо внимательно следить за ценой газа, которая каждый месяц меняется, и планировать свои расходы. Десятки новых поставщиков газа одновременно начали атаковать украинцев своей рекламой. Некоторые из них предлагают откровенно низкие цены на газ с целью переманивания к себе потребителей", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что главным риском при смене поставщика является то, что не все они могут гарантировать поставки газа в дома потребителей. Рынку газа менее полугода, а в СМИ уже появляется информация, что один из новых поставщиков не смог в декабре обеспечить своих клиентов голубым топливом.

"Компании, которые действительно заботятся о своих клиентах, не только предоставляют им качественные разнообразные сервисы, но и прежде всего – гарантируют бесперебойные поставки газа. Клиент должен быть уверен: заплатил за газ – получишь его 100%. К тому же клиент должен быть обеспечен качественным сервисом и возможностью оперативно решить любые вопросы как онлайн, так и офлайн", – подчеркнул директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Пылыпив.

В компании констатируют, что с открытием рынка газа украинцы получили не только новые возможности, но и оказались в рыночных условиях, к которым они оказались зачастую не готовы.

"Погоня за низкой ценой не всегда доводит до добра – об этом свидетельствуют отзывы клиентов, которые изменили поставщика, обожглись и вернулись обратно. Умный учится на ошибках других", – отмечается в сообщении.