Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января
Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее постановление принято с доработкой.
Представляя проект решения и.о. министра энергетики Юрий Витренко подчеркнул необходимость продления положения о ПСО, срок действия которого истекает 31 декабря.
"Проект постановления предусматривает продление срока действия ПСО до 31 марта 2021 года, установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,68 (грн, – ред.) с НДС, установление цены продажи электроэнергии госпредприятием "Энергоатом" по двухсторонним договорам на электронных аукционах "Гарантированному покупателю" по 150 грна за 1 МВт-ч", – сказал Витренко.
Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт. Таким образом, в новом постановлении о первых 100 кВт-ч по сниженной цене речь не идет.
Как сообщалось, ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.
Бойко отмечал, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.
Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
В правительстве тогда заявляли, что тариф на электроэнергию останется неизменным, но только до конца 2020 года.
При Пороху, з кожної праски верещала про тарифний геноцид !!
Самая влажная, по меньшей мере, за последние 20 лет, погода в сочетании с умеренными температурами повысила уровни водохранилищ до рекордных отметок. В результате избытка генерируемой мощности в течение длительных периодов цены на электроэнергию близки к нулю, отмечает издание.
В прошлом году тарифы для промышленных потребителей в Норвегии были самыми низкими среди 30 стран-участниц Международного энергетического агентства. В первой половине 2020 года цена электроэнергии была немного ниже только в одной стране Евросоюза - Исландии.
Средний тариф в Норвегии в этом году составляет треть от тарифа в Германии, крупнейшем энергетическом рынке Европы.
Я дуже за тебе, та і за решту зедебілів радий! Не відповідай, просто насолоджуйся як майже 2 роки тому!
Чтобы такого не происходило, депутат должен жить на минимальную зарплату в стране, что бы понимать, что по чем.
1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні
2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.
Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня )
Обещали погасить долги, а вместо этого повышают тарифы. Тот кто не платил так и не будет платить, а остальным за долг в три гривны, отрежут электроэнергию. Жесть.
"установление цены продажи электроэнергии госпредприятием "Энергоатом" по двухсторонним договорам на электронных аукционах "Гарантированному покупателю" по 150 грна за 1 МВт-ч" - 150 грн. / 1000 кВт (1 мВт) = 0,15 грн. - 15 копійок за кіловат..
"установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн" -
Звідси математика:
100 / 0,15 * 1,68 = 396,83% доходу - а шо не поганий таки собі гешефт..