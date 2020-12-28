БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее постановление принято с доработкой.

Представляя проект решения и.о. министра энергетики Юрий Витренко подчеркнул необходимость продления положения о ПСО, срок действия которого истекает 31 декабря.

"Проект постановления предусматривает продление срока действия ПСО до 31 марта 2021 года, установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,68 (грн, – ред.) с НДС, установление цены продажи электроэнергии госпредприятием "Энергоатом" по двухсторонним договорам на электронных аукционах "Гарантированному покупателю" по 150 грна за 1 МВт-ч", – сказал Витренко.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт. Таким образом, в новом постановлении о первых 100 кВт-ч по сниженной цене речь не идет. 

Как сообщалось, ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Бойко отмечал, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

В правительстве тогда заявляли, что тариф на электроэнергию останется неизменным, но только до конца 2020 года.

Кабмін (7904) електроенергія (4352) Електрика (1242) Вітренко Юрій (264)
+26
Вовочка! Срочно упомяни в новогоднем видосике, как героический Шмыгаль поднял цену чуть- чуть, а не в 2,5 раза. Чтоб ты, падла, сгнил заживо.
показати весь коментар
28.12.2020 18:20 Відповісти
+22
и то правда.. зе-б*ыдло должно платить за свой идиотизм))
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 3742
показати весь коментар
28.12.2020 18:49 Відповісти
+21
Все ближче до кінця епохи бідності.Але спочатку буде "йолка".
показати весь коментар
28.12.2020 18:28 Відповісти
Наконец-то отменили этот идиотский тариф который не имел ничего общего со здравым смыслом.
показати весь коментар
28.12.2020 18:15 Відповісти
и то правда.. зе-б*ыдло должно платить за свой идиотизм))
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 3742
показати весь коментар
28.12.2020 18:49 Відповісти
Цікаво в чию дупу Жулька запхала свого язика?
При Пороху, з кожної праски верещала про тарифний геноцид !!
показати весь коментар
29.12.2020 00:21 Відповісти
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 2188
показати весь коментар
29.12.2020 10:44 Відповісти
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 8973
показати весь коментар
29.12.2020 10:45 Відповісти
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 710
показати весь коментар
28.12.2020 18:51 Відповісти
Швеция и Норвегия столкнулись с перепроизводством гидроэлектроэнергии, которое привело к обвалу тарифов.
Самая влажная, по меньшей мере, за последние 20 лет, погода в сочетании с умеренными температурами повысила уровни водохранилищ до рекордных отметок. В результате избытка генерируемой мощности в течение длительных периодов цены на электроэнергию близки к нулю, отмечает издание.
В прошлом году тарифы для промышленных потребителей в Норвегии были самыми низкими среди 30 стран-участниц Международного энергетического агентства. В первой половине 2020 года цена электроэнергии была немного ниже только в одной стране Евросоюза - Исландии.
Средний тариф в Норвегии в этом году составляет треть от тарифа в Германии, крупнейшем энергетическом рынке Европы.
показати весь коментар
28.12.2020 19:14 Відповісти
А МОЖНА ФОТО ДВОХ КОЗЛІВ.
показати весь коментар
28.12.2020 19:35 Відповісти
Чо так мало фоток? Давай жги! Спасибо пепо и ахметову! Картинки в студию, как прахосрань за два года вчетверо уронила бакс и вшестеро подняла цены на электричество! Фас, мрази, фас!
показати весь коментар
28.12.2020 22:51 Відповісти
вофочка, хоть пять раз повтори,что ты https://biz.censor.net/user/426983 - уши зеленого осла торчат ...
показати весь коментар
28.12.2020 23:43 Відповісти
))) Вспгда хотел вживую увидеть недоразумение, ср@щее батончиками от подзабытого, но вечно о себе напоминающего сывочолого лайна намбер файв)))
показати весь коментар
29.12.2020 08:22 Відповісти
Какой вы умный , а у шмыгаля из жопу не рука ахметки торчит ? если нет, ну тоди да продолжайте чистить свои штаны от барыгиного говна
показати весь коментар
29.12.2020 11:31 Відповісти
8×4=32 - ******** , такого бакса даже сейчас нет
показати весь коментар
29.12.2020 11:34 Відповісти
У тебя ...андон,если Ахметка доволен ,то и Ветренка в почете?
показати весь коментар
28.12.2020 21:26 Відповісти
Вовочка! Срочно упомяни в новогоднем видосике, как героический Шмыгаль поднял цену чуть- чуть, а не в 2,5 раза. Чтоб ты, падла, сгнил заживо.
показати весь коментар
28.12.2020 18:20 Відповісти
Воно вже згнило.
показати весь коментар
28.12.2020 21:13 Відповісти
показати весь коментар
28.12.2020 18:22 Відповісти
Все ближче до кінця епохи бідності.Але спочатку буде "йолка".
показати весь коментар
28.12.2020 18:28 Відповісти
благодаря зе олигархи уничтожат страну
показати весь коментар
28.12.2020 19:09 Відповісти
Скажите, а как у вас получается и называть рыночные отношения и рыночные цены в Украине и сразу же называть украинцев *Гарантированным покупателем*? Ето такой же маразм как Свободные Рабы. С чего ето украинцы должны ходить по базару за продуктами но обязаны покупать гнилые помидоры по 10-ти кратной цене у еврея сидящего при входе в базар?
показати весь коментар
28.12.2020 19:09 Відповісти
Бородатый анекдот!!!Идет по пустыни еврей и тащит мешок с золотом.жара,пить хочется,вдруг видит бидуин сидит с ведром воды.Сколько стоит литр воды-1кг золота?Да ты охренел!А ты пройдись по рынку по рядам и узнаеш сколько стоит вода в пустыне!И у нас В Украаине!Бебилы ходят на выборы и выбирают клоунов в президенты.Аналог-Рейган. Он был комедийным актером!Но онсмог развалитьСССР.
показати весь коментар
29.12.2020 11:13 Відповісти
Класное поздравление от ЗЕ с Новым Годам. А еще приплюсуйте повышение цен на газ, мобильную связь и интернет и даунбаситы и крысчаны сейчас нам обзавидуются и все сразу же захотят вернуться в Украину.
показати весь коментар
28.12.2020 19:12 Відповісти
Не знаю откуда вы, но знаю что в Днепре и Одессе подымают цены на воду ( в остальных регионах не знаю)
показати весь коментар
28.12.2020 21:16 Відповісти
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 4144
показати весь коментар
28.12.2020 19:17 Відповісти
А вы заметил какой порохоботы с очередным повышением тарифов испытали екстаз? Так же вы заметте что за 7 лет никто из порохоботов ни сам Петька Мальдивский не протестовали против повышения тарифов, а скорее поддерживают их.
показати весь коментар
28.12.2020 19:25 Відповісти
Включай собі кожного вечора, і насолоджуйся, насолоджуйся.

https://www.youtube.com/watch?v=ILvaYrmQZDw&t=6s

Я дуже за тебе, та і за решту зедебілів радий! Не відповідай, просто насолоджуйся як майже 2 роки тому!
показати весь коментар
28.12.2020 20:26 Відповісти
С каждой такой новостью убеждаюсь в правильности решения отправить детей подальше отсюда, в нормальную страну.
показати весь коментар
28.12.2020 19:38 Відповісти
Абсолютно все правильно. Я бы еще раз в 10 все поднял. Тупорылое население привыкло к текущей рекой водой из крана или в сущем бочке унитаза. Открывать в отопительный сезон окна на проветривание, вместо прикручивания крана батареи, оставлять свет гореть везде - "ведь у нас самая большая атомная станция в стране!, да и собаке одной не так страшно будет. Или пусть воры думают, что мы дома" А потом скулят. Пока неприятная платежка не превратится в безбожно конскую, нихрена в голове людей не поменяется.
показати весь коментар
28.12.2020 19:44 Відповісти
Я бы вообще отключил, пока на год вперед не заплатят по "сниженным ценам"
показати весь коментар
28.12.2020 19:55 Відповісти
не ты ли Атомки отключаешь, радетель экономии??? больше половины населения страны может получать атомную эл.энергию по копеечной цене, атомки ведь все равно работают.Люциферам не хватает бабла и людской беды! Так же и с газом --- украинский газ для нселения недоступен, только вроттердамовский.Папередники хоть роттердам прикрывались...
показати весь коментар
29.12.2020 04:59 Відповісти
уже давно все прикручивают краники и отключают рекламу на ночь... другое дело, что на жил массивах люди физически не имеют возможности прикручивать батареи из-за вертикальной разводки или жители хрущевки вложиться в индивидуальное отопление с утеплением.... платить за 4 человека в 3 комнатной 1000 грн за электрику и 2000 за отопление только, ты считаешь нормальным???, в польше вся коммуналка в двухкомнатной около 70 евро, хавка вообще дешевле нашей..так может это просто наши олигархи и власть имущие никак не нажрутся???
показати весь коментар
29.12.2020 08:54 Відповісти
Я очень много путешествую и имею друзей украинцев на ПМЖ в Польше, Чехии и Германии. Коммуналка везде не дешевая, но здесь вопрос соотношения цены и получаемых услуг. За те деньги, которые сейчас с нас выкачивают, должен быть просто золотой сервис. Необходимо просто навсегда уяснить. Ну не прийдет сцарь, который всем сделает хорошо. Мы ведь не тупорылые кацапы? Крыша сама не перестелится, вертикальная разводка не перепланируется, стены не утеплятся и т.д. Создавать ОСББ, выбирать компании поставщиков и обслуживания, внедрять максимально энергоэффективный технологии. Да, это дорого и не быстро. Но только так получаемые услуги, качество жизни и комфорт можно улучшить, существенно снизив сумму в платежках. А мы сейчас живём по принципу - мой подъезд обшарпан и обоссан, пойду соседям на зло обосру соседний. И да, во всем виноват Киев.
показати весь коментар
30.12.2020 00:09 Відповісти
А вы думали прийдет Зеголобородько и все порешает?
показати весь коментар
28.12.2020 19:49 Відповісти
они задолбали типа *рыночной ценой*вот это сайт энеогорынка https://www.oree.com.ua/ .там цена в среднем 1,5-1,6гр за киловат! люди в среднем накручивают по 300-400 киловат.дотирует энергоатом а не все и это копейки этих 100 на половину.
показати весь коментар
28.12.2020 20:02 Відповісти
а что вы хотели от премьера назначенного вовой по согласованию с ахметовым?!
показати весь коментар
28.12.2020 20:48 Відповісти
Спасибо, Зеленский, за прекрасное поздравление под елочку! Ты, настоящая ***** из Косого Рога, обдолбанная и брезгливая.
показати весь коментар
28.12.2020 20:55 Відповісти
Текущая *****.
показати весь коментар
28.12.2020 21:28 Відповісти
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 1237
показати весь коментар
28.12.2020 21:12 Відповісти
"Чому такі високі тарифи"- зачитывал по бумажке кандидат Зеленский, обращаясь к действующему на тот момент президенту Порошенко! А и правда зебилы, че они такие?
показати весь коментар
28.12.2020 21:13 Відповісти
Удавы зелёные членограи сжимают свои кольца вокруг Украины -денег очень хотят. Теперь либо они нас задушат ,либо мы их на колья посадим .
показати весь коментар
28.12.2020 21:42 Відповісти
Повышение серьезное и ничем не обгрунтовано!
Чтобы такого не происходило, депутат должен жить на минимальную зарплату в стране, что бы понимать, что по чем.
показати весь коментар
28.12.2020 21:56 Відповісти
Повышение на 78 гривен в месяц, что дешевле двух пачек сигарет. Этот бред со 100 киловатами на одну точку подключения давно нужно было давно убирать. Потому что в квартире может жить 5 человек и больше на одну точку подключения и 100 квт в месяц, а в маетках чинуши ставят 10 точек (счетчиков) и получают 1000 квт по дешевому тарифу.
показати весь коментар
28.12.2020 23:11 Відповісти
Дай Бог чтобы ты жил на 2000грн пенсии как живут миллионы украинцев и к твоим расходам на хлеб и на лекарства еще добавилось 100 гривень платежка за електричество. Почему то чинуши визжат что не могут прожить на 40-50тыс грн в месяц. А такие гниды как ты решили что человеку в селе 100гривень ето не деньги. К тому же к етим 100 гривнам еще добавятся новые тарифы за телефон, за интернет, за газ, тепло и воду и в итоге людям только в петлю лезть. Не удивлюсь если на следующих выборах все проголосуют против ассоциации с ЕС.
показати весь коментар
28.12.2020 23:29 Відповісти
Щось не видно радісно - танцюючого морячка на площі перед кабміном???? Чому не поставили його з за поребрика???? Непорядок!!!!! Народ не ридаааає від щ(сч)аааастя!!!!!
показати весь коментар
28.12.2020 22:03 Відповісти
Снова Порох подгадил ЗЕле под елочку.
показати весь коментар
28.12.2020 22:49 Відповісти
Ну если атомную 50% по 1 коп. за кВт продавать, и убытки из-за этого млрд. гривен, кто должен покрыть это все?! - Украинцы. И главный вопрос - что такое рыночная цена на электроэнергию?????!! И что вообще формирует цену - это спрос, и количество товара, Украина 9 в мире по выработанной электроэнергии за год, потребление я не думаю что такое как в развитых странах Европы, то есть предложение на внутреннем рынке большое, спрос маленький, какая должна стоимость быть за кВт?! И еще один вопрос КАКАЯ **** за этим стоит?
показати весь коментар
28.12.2020 23:08 Відповісти
Потребление нормальное. Мы не имеем полного цикла производства атомной энергии, соответственно и цена зависит от зарубежных поставщиков. Плюс тариф не только из собственно цены за электроэнергию состоит, плюс еще так называемая "доставка". Стоимость доставки для примера в Польше составляет 40% от стоимости электроэнергии. И киловатт для населения там стоит около 5 гривен. Во Франции где доля атомной энергетики больше 70% киловатт стоит больше 4 грн. Так что нужно думать не как цену снизить на электроэнергию ,а как уровень зарплат повысить.
показати весь коментар
28.12.2020 23:27 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 8110
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 4075
показати весь коментар
28.12.2020 23:56 Відповісти
Слідкуйте за руками:

1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні

2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год.

Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня )
показати весь коментар
29.12.2020 00:14 Відповісти
Хтось ще вважає, що тарифи піднімають заради державної користі? В нас давно не соціалістична економіка. Практично всі доходи від продажу побутовим споживачам газу, електрики, тепла, йдуть в кишені Фірташа, Бєні, Ахмєтова, братів Суркісів, та Григоришина.
показати весь коментар
29.12.2020 07:27 Відповісти
очень хочется отметить Новый год повешением всего руководства Украины и энергетических компаний на хорошо освещенных столбах...
показати весь коментар
29.12.2020 06:17 Відповісти
В место того что бы помочь народу Украины,которые ещё не отошли от прошлого карантина,они повышают цены как в Европе,а зарплата как в Украине. Возмущению нет предела...
Обещали погасить долги, а вместо этого повышают тарифы. Тот кто не платил так и не будет платить, а остальным за долг в три гривны, отрежут электроэнергию. Жесть.
показати весь коментар
29.12.2020 06:17 Відповісти
А чому споживачам електрики, в кого газові плити не залишити 90 коп., а тим, хто споживає понад 300 квт. (з газовими плитами) не встановити 4 грн. за спожитий кВт понад 300? Адже в таких споживачів гроші є. Інша справа, що в царських селах лічильників немає, і жоден енергонагляд до них сунути носа не насмілиться.
показати весь коментар
29.12.2020 07:23 Відповісти
А не пішов би ти на хрін. Я купу грошей вклав в електроопалення, бо казали про надлишок дешевої ел.енергії. Тепер тобі хочеться за мій рахунок годувати Коломойського. Подавилися б ви довбані зебіли разом з своїми zhidованами. Чому при Пороху- баризі вистачало ел.енергії, а при чесних (оксюморон) ******** її немає в той час коли зупиняють блоки атомних станцій де кіловат копійки коштує.
показати весь коментар
29.12.2020 09:28 Відповісти
Зросте вартість електроенергії майже вдвічи! Я розумію зросло б на 10 копійок, але ні, олігархам цього мало. Де ще таке щоб тарифи так стрімко зростали?!
показати весь коментар
29.12.2020 07:30 Відповісти
Потрібен лише один закон. Точніше, один абзац в Конституцію. " Зростання тарифів на ресурси життєзабезпечення для населення не можуть перевищувати значення зростання реальних доходів населення".
показати весь коментар
29.12.2020 08:16 Відповісти
зе дно
показати весь коментар
29.12.2020 08:26 Відповісти
Это можно считать геноцидом украинского народа. Господин Голобородько наверное заигрался со своим 95 кварталом. Украину уничтожают внутренние враги
показати весь коментар
29.12.2020 08:28 Відповісти
Урок математики або кінець епохи бідності..
"установление цены продажи электроэнергии госпредприятием "Энергоатом" по двухсторонним договорам на электронных аукционах "Гарантированному покупателю" по 150 грна за 1 МВт-ч" - 150 грн. / 1000 кВт (1 мВт) = 0,15 грн. - 15 копійок за кіловат..

"установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн" -
Звідси математика:
100 / 0,15 * 1,68 = 396,83% доходу - а шо не поганий таки собі гешефт..
показати весь коментар
29.12.2020 08:44 Відповісти
забув нагадати хто викупив електрику у держпідриємства "Енергоатом".. чи всі і так в курсі про бабушу Бєню?.
показати весь коментар
29.12.2020 08:46 Відповісти
пораховано невірно: 100 / 0,15 * 1,68 = 1120% доходу
показати весь коментар
29.12.2020 08:59 Відповісти
Ахметка все не нажрется. Пропихивает своего пса на должность министра, а тот по воле хозяина первым делом тариф и поднимает
показати весь коментар
29.12.2020 08:50 Відповісти
Та фигня, лишь бы не Порох, правда, зедебилы?
показати весь коментар
29.12.2020 09:17 Відповісти
Если подымут тарифы на все, значит должны пересчитать субсидии. Об этом молчат?
показати весь коментар
29.12.2020 09:21 Відповісти
Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января - Цензор.НЕТ 247
показати весь коментар
29.12.2020 10:50 Відповісти
При Порошенко, коли казну отримали з нульовим запасом, коли потрібно було піднімати ЗСУ з нуля,коли він отримав державу яка вела активну фазу війни з фашистською росією (по іншому не назовеш)---тарифи не підіймались так різко. Всім міністрам, депутатам--було зменшено зарплати до мінімума. А тепер зелена банда разом з олігархами підняли собі зарплати до небес,не платять податки, а знарода (т. ч. пенсіонерів) забирають все. ДЕ ГНИДИ І "БОРЦІ "З КОРУПЦІЄЮ І ТАРИФАМИ. ОЛЬКА--піарщиця жде нових виборів, щоб навішувати лайно своєму електорату. Де ваші дії ---мразі.
показати весь коментар
29.12.2020 11:07 Відповісти
"Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января" - https://biz.censor.net/news/3239415/postavschiki_gaza_povysili_tseny_dlya_naseleniya_na_yanvar_na_19 - "Среди горожан много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, проезд), что они будут сами бежать"
показати весь коментар
29.12.2020 11:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU Зеленский говорит в видосике, что уменьшит тарифы в два раза. - 3 мин. 30 сек.
показати весь коментар
29.12.2020 11:30 Відповісти

