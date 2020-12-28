Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 января

Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее постановление принято с доработкой.

Представляя проект решения и.о. министра энергетики Юрий Витренко подчеркнул необходимость продления положения о ПСО, срок действия которого истекает 31 декабря.

"Проект постановления предусматривает продление срока действия ПСО до 31 марта 2021 года, установление на период с 1 января по 31 марта 2021 года фиксированной цены за 1 кВт-ч электроэнергии для бытовых потребителей на уровне 1,68 (грн, – ред.) с НДС, установление цены продажи электроэнергии госпредприятием "Энергоатом" по двухсторонним договорам на электронных аукционах "Гарантированному покупателю" по 150 грна за 1 МВт-ч", – сказал Витренко.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт. Таким образом, в новом постановлении о первых 100 кВт-ч по сниженной цене речь не идет.

Как сообщалось, ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Бойко отмечал, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

В правительстве тогда заявляли, что тариф на электроэнергию останется неизменным, но только до конца 2020 года.