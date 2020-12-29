Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения
Кабинет министров обнародовал решение, которым отменен сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1325 от 28 декабря опубликовано на официальном правительственном портале.
Согласно документу, действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов продлено до 31 марта 2021 года.
Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 января по 31 марта 2021 года составит 1,68 грн за кВт-ч (с НДС), независимо от объема потребления.
При этом сохранены коэффициенты для потребителей, которые установили двух- или трехзонные счетчики электроэнергии.
В частности, владельцы двухзонных счетчиков будут платить 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов) и полный тариф в другие часы суток, владельцы трехзонных счетчиков – 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов), полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов) и 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).
Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч.
Как сообщалось, накануне Кабмин внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.
Ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.
Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
А у меня другая инфа.Источник "Украинская правда":
https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/1/7076428/ "Електромайдан" у Вірменії: Тарифи таки підвищили
"Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ - по цене 10 гривен за 1 МВт-ч"
Для тих хто не може, або ліниться порахувати то у атомних станцій ел. енергію беруть по 15 коп.П'ЯТНАДЦЯТЬ КОПІЙОК, а у гідроелектростанцій по1коп ОДНІЙ КОПІЙЦІ за квт*год (1МВт*год=1000КВт*год)
Як вам підйом в 1000% і 16000%. Де і кого ще так ибуть крім дурних "пересічних"