Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения

Кабинет министров обнародовал решение, которым отменен сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1325 от 28 декабря опубликовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов продлено до 31 марта 2021 года.

Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 января по 31 марта 2021 года составит 1,68 грн за кВт-ч (с НДС), независимо от объема потребления.

При этом сохранены коэффициенты для потребителей, которые установили двух- или трехзонные счетчики электроэнергии.

В частности, владельцы двухзонных счетчиков будут платить 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов) и полный тариф в другие часы суток, владельцы трехзонных счетчиков – 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов), полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов) и 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч.

Как сообщалось, накануне Кабмин внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

Ранее замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Кабмін (7906) електроенергія (4352) ДТЕК (1362) Герус Андрій (268) Електрика (1242)
Топ коментарі
+22
Пока живы , ахмет, фирташ, беня, медведчук, пинчук, петя и ихние вышкребки, украинцев будут стричь и доить не взирая на то, порохобот ты или зелебот. Несколько лет назад армянам попытались поднять цены на эл. энергию всего на 4%. Горело пол Еревана, и правительству пришлось вернуть прежнюю цену. А вы продолжайте спорить, какой президент лучше вас доит.
показати весь коментар
29.12.2020 12:15 Відповісти
+10
.....100 кВт-ч ЗАШКЕРИЛИ для несчастных !!!! я так понимаю , что следующий шаг в сторону ЛИКВИДАЦИИ двух зонных счетчиков ( нефиг стирать и жарить пирожки по ночам ) !!!!! покращення ШАГАЕТ по стране (((((
показати весь коментар
29.12.2020 12:04 Відповісти
+10
"Постанову прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року. Так, термін дії чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021, і у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт год)."

Зрозуміли, лошари? Вам підняли тариф, щоб тариф не зростав! Слава великому Зебілу!
показати весь коментар
29.12.2020 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проклятая ЗЕленая мразь!
показати весь коментар
29.12.2020 11:41 Відповісти
Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 24зебіли натуральні, безмозглі
показати весь коментар
29.12.2020 11:54 Відповісти
ЗЕбанутые радуются, что у бубочки закончилась эпоха бедности.
показати весь коментар
29.12.2020 13:14 Відповісти
Среди евреев-работодателей иногда встречаются нечестные граждане. Моего зятя в 1996 году при президенте Кучме пригласил к себе работать владелец кооператива по производству майонеза, а по национальности он был евреем. Хозяин цеха, не выговаривающий букву «Р», обещал молодому специалисту платить зарплату $ 100 ежемесячно.
Непьющий и не курящий новичок послушно выполнял все повеления шефа и часто, по просьбе патрона, оставался на сверхурочные работы и выходил работать в выходные дни. Прошло три месяца, а молодой муж, у которого родилась дочь, не принес с работы в семью ни одного цента. Я позвонил по городскому телефону (мобильников тогда у нас ещё не было) майонезному королю, нажал на кнопку громкоговорящего спикера и поставил рядом диктофон для записи разговора. На мою просьбу заплатить зятю хотя бы сто долларов, чтобы у нас была возможность покупать младенцу детское питание, еврей жестко ответил: «МНЕ ДЕШЕВЛЕ НАНЯТЬ КИЛЛЕРА ЗА СТО ДОЛЛАРОВ И ПРИКОНЧИТЬ ВАШЕГО ЗЯТЯ, ЧЕМ ВЫПЛАТИТЬ ЕМУ ТРИСТА ДОЛЛАРОВ».
показати весь коментар
30.12.2020 10:51 Відповісти
А чого ще можна чекати від мародерів? Подарунковий грабіж під ялинку. Хто ще скаже що вони працюють на народ???
показати весь коментар
29.12.2020 11:45 Відповісти
їхній виборець...
показати весь коментар
29.12.2020 11:49 Відповісти
повна цинічна БРЕХНЯ від зЄ- покидьків та їх олігархів господарів...- "что сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч,...."
показати весь коментар
29.12.2020 11:48 Відповісти
.....100 кВт-ч ЗАШКЕРИЛИ для несчастных !!!! я так понимаю , что следующий шаг в сторону ЛИКВИДАЦИИ двух зонных счетчиков ( нефиг стирать и жарить пирожки по ночам ) !!!!! покращення ШАГАЕТ по стране (((((
показати весь коментар
29.12.2020 12:04 Відповісти
Василий,"ЗАШКЕРИЛИ для несчастных !!!! " у нас в селе есть потребители до 100кВт....Теперь Ивановна,соседка, будет в "Восторге" от борьбы с бедностью....
С наступающим! Удачи
показати весь коментар
29.12.2020 13:47 Відповісти
....и Вас с наступающим !!! но из вашего комента НИЧЕГО не понял ((((
показати весь коментар
29.12.2020 18:20 Відповісти
До покращення бабка платила за світло 5% своєї пенсії, а тепер буде платити 10%.
показати весь коментар
29.12.2020 18:52 Відповісти
Это означает фактическое повышение за электроэнергию для подавляющего большинства населения Украины на 40-50%! Вместе с повышением цен за газ и тепло, это приведет к фактическому росту затрат граждан за коммунальные услуги на 25-30%, это притом, что и по нынешним ценам при президентстве клоуна Зеленского произошел большой рост долгов населения за ком. услуги. Вот тебе ,бабушка, и Зеленского день!
показати весь коментар
29.12.2020 12:13 Відповісти
Пока живы , ахмет, фирташ, беня, медведчук, пинчук, петя и ихние вышкребки, украинцев будут стричь и доить не взирая на то, порохобот ты или зелебот. Несколько лет назад армянам попытались поднять цены на эл. энергию всего на 4%. Горело пол Еревана, и правительству пришлось вернуть прежнюю цену. А вы продолжайте спорить, какой президент лучше вас доит.
показати весь коментар
29.12.2020 12:15 Відповісти
Точно полтора миллиона вышло в Ереване, а у нас давят по полной и нет никакого Майдана, всех все устраивает.
показати весь коментар
29.12.2020 12:24 Відповісти
Вас фиксированная с 2017 года цена наверное не устраивала, раз вы выбрали куклу олигархов? Чем теперь недовольны? Живете ровно так, как проголосовали в 2019. Смачного.
показати весь коментар
29.12.2020 13:15 Відповісти
Прямо стисняюсь спросить, а в 2017 таки зеля её поднял?
показати весь коментар
29.12.2020 13:54 Відповісти
Намащуємо "дешевий" газ від Зеленського на хліб
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показати весь коментар
29.12.2020 18:57 Відповісти
кто то задавал себе вопрос, почему "там" выходят за "колбасу по 2.20" , а у нас все "идейные"?
показати весь коментар
29.12.2020 14:23 Відповісти
Разница в том, что там народ думает головой и борется за свои права. А наших людей эта система зашугала в конец, типа сидите тихо, а то МВФ нападьёт. А чего стоит выражение папередника о том, что чиновники вынуждены воровать, а то путен нападёт.
показати весь коментар
29.12.2020 14:31 Відповісти
украинцы - зашуганные - навряд ли
украинцы - ленивые, неорганизованные
нет центра организационного
показати весь коментар
29.12.2020 15:00 Відповісти
Могу добавить ещё одну причину-пока сильно не припекло.
показати весь коментар
29.12.2020 18:57 Відповісти
Несколько лет назад армянам попытались поднять цены на эл. энергию всего на 4%. Горело пол Еревана, и правительству пришлось вернуть прежнюю цену.

А у меня другая инфа.Источник "Украинская правда":
https://www.pravda.com.ua/news/2015/08/1/7076428/ "Електромайдан" у Вірменії: Тарифи таки підвищили
показати весь коментар
29.12.2020 18:50 Відповісти
Тогда поищи более позднюю инфу, например за 2016 год.
показати весь коментар
29.12.2020 18:58 Відповісти
"Постанову прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року. Так, термін дії чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021, і у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВт год)."

Зрозуміли, лошари? Вам підняли тариф, щоб тариф не зростав! Слава великому Зебілу!
показати весь коментар
29.12.2020 12:31 Відповісти
Зрозуміли лохи!! Як голосувати серцем, а не розумом?
показати весь коментар
29.12.2020 13:20 Відповісти
По приколу,опой.
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
Для промышленности с 1.01.21 електроенергия тоже повышается по этому недобор с населения за электричество (1,6грн. заместь 3,3грн) заберут через цепочку население-товары-промышленность, т.к. все товары в конечном итоге вырастут в цене.
Это простое "оттягивание конца", которое не приводит ни к чему, кроме лишней боли.
показати весь коментар
29.12.2020 14:49 Відповісти
Товары подорожали, но думаете если с населения будут брать по 3.3 грн, то товары обратно подешевеют?
показати весь коментар
29.12.2020 17:01 Відповісти
обратно нет, а еслиб сразу населению влупили 3,3 то товары бы не подорожали, а так и товары подорожают, и електроенергия для населения все равно рано или поздно будет 10центов Квт*ч, аборигенов поимеют дважды
показати весь коментар
29.12.2020 17:21 Відповісти
ЗЕбанутые, а шо вам кукарекал бубочка перед выборами о снижении тарифов?
Без лоха жизнь плоха...
Бубочка вашими тупыми рожами вытер себе жопу, зебильные лошары.
показати весь коментар
29.12.2020 13:11 Відповісти
Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 9934
показати весь коментар
29.12.2020 13:15 Відповісти
А де Порошенко 2014-2017? Чи то не враховується?
показати весь коментар
29.12.2020 14:06 Відповісти
2014-2017 - напад кацапів, війна та криза як наслідок війни і років керування ригів, 2017-2019 - вихід з кризи та поступове зростання економіки. Що таке сталося в 2019 році, що у зебіла все пішло шкереберть ще до коронавірусу? Росія пішла в наступ? Чи може світова криза почалася?
показати весь коментар
29.12.2020 15:19 Відповісти
Могу еще и Яныка подкинуть. Бюджетный кризис 2013. Долги бюджетникам минимум в 5-6 месяцев. Бешеная эмиссия "пустых" денег через ОГВЗ. Картотека в казначействе уже с июня месяца. Хаотический поиск и клянчанье Яныком 50 млрд.баксов у Раши и Евросоюза, кто даст первым, чтобы заткнуть бюджетную дыру. И т.д.
показати весь коментар
29.12.2020 18:29 Відповісти
Супер.и это только начало эпохи бедности,дальше зедебилы у вас будет эпоха нищеты! Коммунальные в 2020 году выросли всего лишь на 68%! И это без электричества.
показати весь коментар
29.12.2020 13:21 Відповісти
Нынешнее решение о повышении цены на электроэнергии для населения, никакого отношения к экономике не имеют- это просто возврат к старым коррупционным схемам ограбления бюджета, стоимость 36 млрд. гривен в год.
Денег мало для зелёных тварей , вот и разалекаются !!
показати весь коментар
29.12.2020 13:51 Відповісти
увеличение тарифов приведет к тому, что люди не будут вообще платить и будут расти долги. ДЫБИЛЫ во власти! Нужно наоборот уменьшать тарифы, чтобы люди платили и не делали долги.
показати весь коментар
29.12.2020 14:43 Відповісти
пока у власти олигархические кланы - хрен вам, а будете не платить - отключат газ и свет
показати весь коментар
29.12.2020 17:21 Відповісти
если все перестанем платить ,- никому не отключат.
показати весь коментар
29.12.2020 18:52 Відповісти
боже да когда они уже нажруться
показати весь коментар
29.12.2020 15:27 Відповісти
и здохнут от заворотка кишок
показати весь коментар
29.12.2020 15:31 Відповісти
"Постанову прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року"

Как это мило....Ну фсё для народа.
показати весь коментар
29.12.2020 15:30 Відповісти
странно чтото давно не пели путин нападет неужели запад денег подбросил
показати весь коментар
29.12.2020 15:38 Відповісти
от як суки квартальні вилизують дупи олігархам! ну що дебіли 73%-ні, наголосували собі ппокращення?
показати весь коментар
29.12.2020 17:52 Відповісти
"Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения" - теперь Коломойский с Ахметовым ещё богаче станут.
показати весь коментар
29.12.2020 18:30 Відповісти
Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 2090
показати весь коментар
29.12.2020 18:46 Відповісти
Кабмин опубликовал постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 3316
показати весь коментар
29.12.2020 23:19 Відповісти
це якраз ті ярди які виплатили ахметову, рінат леонідович в на Лазурному березі платить у два рази менше ніж тетя поля в одесі.
показати весь коментар
30.12.2020 00:25 Відповісти
Ахметка и Фирташ очень вам благодарны. Посмотрим как вас скоро отблагодарит народ
показати весь коментар
30.12.2020 02:25 Відповісти
Яка прелість!
показати весь коментар
30.12.2020 02:32 Відповісти
Вiтаю вас Зебилы ,здравствуй Жопа Новый год .😡😡😡
показати весь коментар
30.12.2020 06:51 Відповісти
Чому ніхто не звернув увагуна абзац
"Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ - по цене 10 гривен за 1 МВт-ч"

Для тих хто не може, або ліниться порахувати то у атомних станцій ел. енергію беруть по 15 коп.П'ЯТНАДЦЯТЬ КОПІЙОК, а у гідроелектростанцій по1коп ОДНІЙ КОПІЙЦІ за квт*год (1МВт*год=1000КВт*год)
Як вам підйом в 1000% і 16000%. Де і кого ще так ибуть крім дурних "пересічних"
показати весь коментар
30.12.2020 07:44 Відповісти
POWER 39709ae8 ,деточка ,вы наверно за Зеленского голосовали , объясняю популярно для сметунов и вообще не платить ,не будете платить ,отключат электричество . И все не Получиться , Так как есть категория граждан ,которые платят 50% и они будут платить ,а вам отрежут 🤔😠
показати весь коментар
30.12.2020 08:39 Відповісти
В социальном государстве увеличение доходов бюджета осуществляется посредством давления на население, нонсенс.
показати весь коментар
30.12.2020 08:42 Відповісти
Хай тепер Президент у промові до нового року не забуде згадати про цей здобуток - зростання електроенергії для населення майже у 1,9 раз.
показати весь коментар
30.12.2020 09:59 Відповісти

