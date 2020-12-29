БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 401 17

Получатели субсидий не заметят повышения тарифов, – Минсоцполитики

Получатели субсидий не заметят повышения тарифов, – Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кто столкнется со сложностями при оплате возросших счетов за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", – сказано в сообщении министерства.

В Минсоцполитики отметили, что те граждане, которые при росте затрат на коммуналку будут испытывать сложности с оплатой услуг ЖКХ, могут обратиться вза оформлением субсидии.

"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив егое по почте в рган социальной защиты населения",– подчеркнули в Минсоцполитики.

В министерстве также отметили, что еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25% до 100%, в зависимости от категории льготника.

Читайте также: Министр финансов пояснил сокращение расходов на субсидии повышением минимальной зарплаты

Как сообщалось, накануне Кабмин внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

Кроме того, на прошлой ненделе НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

Автор: 

опалення (576) субсидія (615) Міністерство соціальної політики (677) електроенергія (4352) Підвищення тарифів (263)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Вы исидоры ламаете реально действующую поддержку населения и заменяете ее бредом
Поясню.
У меня два неработающих сына. Реально не работающих по разным причинам.
По логике кабмина, они имеют в тени не менее 2-х мин. зарплат и субсидия им не положена из-за размера дохода. Виртуального дохода. Такого же виртуального, как и ваша субсидия.
А вот скидка с тарифа на первые 100 квтчас была реальной. Чем я и пользовался при оплате их счетов. Теперь вы, с уки з еленые ее украли.
Подавитесь своей лапшой. Кого вы лечите ?
показати весь коментар
29.12.2020 13:01 Відповісти
+10
А остальные таки почувствуют?
То есть, те, кто платит, теперь должны платить больше, чтобы те, кто не платит, не парились?!
Это и есть справедливость по-зеленски?!
показати весь коментар
29.12.2020 14:32 Відповісти
+7
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU


https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера

https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Слідкуйте за руками: 1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні 2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год. Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня
показати весь коментар
29.12.2020 16:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось цьому повірить?
показати весь коментар
29.12.2020 12:47 Відповісти
Получатели субсидий не заметят повышения тарифов, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5131
показати весь коментар
29.12.2020 15:35 Відповісти
Вы исидоры ламаете реально действующую поддержку населения и заменяете ее бредом
Поясню.
У меня два неработающих сына. Реально не работающих по разным причинам.
По логике кабмина, они имеют в тени не менее 2-х мин. зарплат и субсидия им не положена из-за размера дохода. Виртуального дохода. Такого же виртуального, как и ваша субсидия.
А вот скидка с тарифа на первые 100 квтчас была реальной. Чем я и пользовался при оплате их счетов. Теперь вы, с уки з еленые ее украли.
Подавитесь своей лапшой. Кого вы лечите ?
показати весь коментар
29.12.2020 13:01 Відповісти
Я так **** рад за получателей субсидий...
показати весь коментар
29.12.2020 13:13 Відповісти
А остальные таки почувствуют?
То есть, те, кто платит, теперь должны платить больше, чтобы те, кто не платит, не парились?!
Это и есть справедливость по-зеленски?!
показати весь коментар
29.12.2020 14:32 Відповісти
Так ето всегда было так в Украине. Кто везет того и погоняют. Лох не мамонт никогда не вымрет.
показати весь коментар
30.12.2020 02:30 Відповісти
А я, як представник середнього класу, спочатку заплачу більше за себе, а потім, через податки заплачу за отримувачів субсидій, щоб вони знову вибрали хорошого доброго зєлю. Дякую, дуже дякую.
показати весь коментар
29.12.2020 15:16 Відповісти
У меня соседка пенсионерка - противная баба конченная на всю голову, голосовавшая за комуняк, Яныка и Зелю, в следующий раз проголосует за Мертвечука, живёт припеваючи в 3комнатной квартире, как сыр в масле катается, бронированные двери, стеклопакеты, всё шикарно, получает субсидию за счёт налогоплательщиков, которые оплачивают ей трёхкомнатную квартиру. Мозги не включает и не будет включать. А вот стоило выселить всех этих бабок с их многокомнатных квартир! Какого хера мы должны платить за их кучу комнат? Вот какого? Не может оплатить - пусть переселяется в однокомнатную! Её любимый Сталин давно бы её отправил на Соловки что бы не сидела на шее трудового народа!
показати весь коментар
29.12.2020 15:29 Відповісти
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU


https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера

https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Слідкуйте за руками: 1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні 2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год. Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня
показати весь коментар
29.12.2020 16:55 Відповісти
Ну так Зе - кукла Коломойского))))
показати весь коментар
30.12.2020 14:01 Відповісти
Енергоатом продає електроенергію для населення Гарантованому покупцю за фіксованим тарифом - 0,15 грн./кВ*ч . . . . а потім Гарантований купує зелену енергетику в Ахметова і продає нам по 1,68 . . . нормально? . . .А Бєня взує ще когось. Мабуть середній бізнес, бо Ахметов у своїх ТЕС купує свою ж електроенергію.
показати весь коментар
30.12.2020 14:07 Відповісти
Кому нужно, тот заметит. К примеру, беня заметит. ахметов. 36млрд/год - немаленькая сумма. Тут хочешь не хочешь, а заметишь.
показати весь коментар
29.12.2020 17:46 Відповісти
Та щоб ви там наверху всі геть повиздихали!!!
Ні совісті, ні розуму, ні державності, ні співчуття до людей. Прокляті мафіозі та їх лакеї дістали вже!!!
показати весь коментар
29.12.2020 18:45 Відповісти
Щоб вам х.р на голові "повышений" виріс!
показати весь коментар
29.12.2020 23:19 Відповісти
Они еще и издеваются, ублюдки
показати весь коментар
30.12.2020 02:28 Відповісти
Можно не друкувати статті на тему тарифів? Реально задовбали, яка різниця які вони???
показати весь коментар
30.12.2020 10:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 