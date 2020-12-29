Получатели субсидий не заметят повышения тарифов, – Минсоцполитики
Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кто столкнется со сложностями при оплате возросших счетов за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", – сказано в сообщении министерства.
В Минсоцполитики отметили, что те граждане, которые при росте затрат на коммуналку будут испытывать сложности с оплатой услуг ЖКХ, могут обратиться вза оформлением субсидии.
"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив егое по почте в рган социальной защиты населения",– подчеркнули в Минсоцполитики.
В министерстве также отметили, что еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25% до 100%, в зависимости от категории льготника.
Читайте также: Министр финансов пояснил сокращение расходов на субсидии повышением минимальной зарплаты
Как сообщалось, накануне Кабмин внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.
Кроме того, на прошлой ненделе НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.
Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поясню.
У меня два неработающих сына. Реально не работающих по разным причинам.
По логике кабмина, они имеют в тени не менее 2-х мин. зарплат и субсидия им не положена из-за размера дохода. Виртуального дохода. Такого же виртуального, как и ваша субсидия.
А вот скидка с тарифа на первые 100 квтчас была реальной. Чем я и пользовался при оплате их счетов. Теперь вы, с уки з еленые ее украли.
Подавитесь своей лапшой. Кого вы лечите ?
То есть, те, кто платит, теперь должны платить больше, чтобы те, кто не платит, не парились?!
Это и есть справедливость по-зеленски?!
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU
https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера
https://twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU
Слідкуйте за руками: 1. Спочатку ЗЕбанда продає Бєні майже 40% всього річного виробітку Енергоатому по 1.16 кВт/год. Це значно більше ніж споживають всі заводи Бєні 2. Піднімає тариф населенню з 0.9 до 1.68 грн кВт/год. Тобто заробить на підвищенні навіть не держава, а Бєня
Ні совісті, ні розуму, ні державності, ні співчуття до людей. Прокляті мафіозі та їх лакеї дістали вже!!!