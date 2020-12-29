Получатели субсидий не заметят повышения тарифов, – Минсоцполитики

Получатели субсидий не почувствуют повышения тарифов, а те, кто столкнется со сложностями при оплате возросших счетов за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться для оформления субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"При действующей системе предоставления субсидии все 3,1 млн домохозяйств, получающих субсидию, никоим образом не почувствуют повышения тарифов, поскольку это покроется увеличенным размером субсидии", – сказано в сообщении министерства.

В Минсоцполитики отметили, что те граждане, которые при росте затрат на коммуналку будут испытывать сложности с оплатой услуг ЖКХ, могут обратиться вза оформлением субсидии.

"Те домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ, могут обратиться за оформлением субсидии, в том числе, дистанционно через веб-сайт или заполнив заявление и декларацию и отправив егое по почте в рган социальной защиты населения",– подчеркнули в Минсоцполитики.

В министерстве также отметили, что еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате ЖКУ и имеют скидку от 25% до 100%, в зависимости от категории льготника.

Как сообщалось, накануне Кабмин внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, отменив действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года. Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 копеек (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

Кроме того, на прошлой ненделе НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.