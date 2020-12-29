"Укрзализныця" приняла из Китая уже 22 контейнерных поезда
Всего по итогу 2020 года, по состоянию на 28 декабря, АО "Укрзализныця" приняла из Китая 22 контейнерных поезда. Еще один такой поезд сейчас находится в движении.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци".
Также два контейнерных поезда из Китая прибыли на станцию Киев-Лиски в течение прошлой недели.
Поезда, следующие в Украину из Китая, преодолевают расстояние более 9 тыс. км в среднем за 15 суток.
Прямые контейнерные перевозки из Китая в Украину начались 8 июня 2020 года. Поезда привезли в Украину удобрения, оборудование, изделия из цветных металлов, медицинское и фармацевтическое оборудование, обувь и другие товары народного потребления.
В конце ноября "Укрзализныця" и DHL Global Forwarding договорились развивать контейнерные железнодорожные перевозки Китай-Европа и планируют вводить новые международные маршруты.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль