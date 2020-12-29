БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 905 39

Минобороны подписало договор на покупку трех самолетов Ан-178 (обновлено)

Минобороны подписало договор на покупку трех самолетов Ан-178 (обновлено)

Министерство обороны подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Подписание документа состоялось при участии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь в пресс-службе "Антонова" уточнили, что на первом этапе речь идет о поставке трех новых военно-транспортных самолета Ан-178, которые получат ВСУ.

Соответствующий контракт на поставку этих самолетов подписали и.о. генерального директора ГП "Антонов" Сергей Бычков и директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак. Поставка первого из заказанных самолетов запланирована на 2023 год.

В ходе церемонии подписания документов Владимир Зеленский отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности в военно-транспортным образцам.

"Но в то же время, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг – дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", – сказал президент.

Зеленский предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству – проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Также президент предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Однако в декабре и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков отмечал, что госпредприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.

Автор: 

авіація (2281) Зеленський Володимир (2575) Міноборони (1010) авіакосмічна галузь (150) Меморандум (103) ДП "Антонов" (114)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Меморандум И контракт."И".Понимаешь?Срать мне на того Зелю,но когда шоколадная свора начинает выть даже на самую лучшую новость,аж тошно.Ты про "Стену" лучше повой или про патронный завод.А лучше про катера,которые глохнут,орудия клинят,а ТТХ и близко не соответствуют заявленным
показати весь коментар
29.12.2020 17:19 Відповісти
+4
Эй, писатели!!! Вы хоть понимаете разницу в терминах, которые вы употребили в статье: ДОГОВОР, затем МЕМОРАНДУМ а потом КОНТРАКТ? И это все об одном и том же документе.
Непрофессионализм просто зашкаливает.
показати весь коментар
29.12.2020 19:12 Відповісти
+3
это и есть транспортные самолеты, чучелко неместное
показати весь коментар
29.12.2020 15:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
с беспилотниками больше не нужны боевые самолеты. Украине нужно делать беспилотники боевые - это воздух - воздух и воздух - земля и универсальные. А самолеты нужны только транспортные, чтобы людей переправлять. Боевые самолеты с пилотами не нужны в будущих войнах! Нужно делать хорошие беспилотники истребители и бомбардировщики с хорошей защищенной связью спутниковой и нужно разрабатывать хорошие ИИ и освоить технологию рой и освоить коммуникацию между дронами на разных плоскостях - воздухе, земле, воде, под водой.
показати весь коментар
29.12.2020 14:14 Відповісти
это и есть транспортные самолеты, чучелко неместное
показати весь коментар
29.12.2020 15:08 Відповісти
ты мудак, я знаю. я говорю про общую стратегию.
показати весь коментар
29.12.2020 15:35 Відповісти
Как это "беспилотник воздух - воздух и воздух - земля "?Что за бред?
показати весь коментар
29.12.2020 16:04 Відповісти
воздух - воздух - это беспилотник истребитель, как у США, который уничтожает воздушные цели. Воздух - земля - это беспилотник вооруженный или снарядами или управляемыми ракетами по целям на земле.
показати весь коментар
29.12.2020 16:35 Відповісти
НЕТ такой классификации.Есть у ракет,но не у беспилотников.Чушь не неси
показати весь коментар
29.12.2020 17:09 Відповісти
ты баран! это имеется ввиду, что беспилотники будут вооружения нести - воздух-воздух или воздух-земля или универсальный.
показати весь коментар
29.12.2020 17:37 Відповісти
В таких вещах есть СВОИ названия и четкие классификации,а не то,что "имел в виду" какой-то недоумок-чепушило.Покажи где хоть раз используются такие термины по отношению к бпла.Или покажи,или заткнись
показати весь коментар
29.12.2020 19:44 Відповісти
.. можно поподробнее о истребителях-беспилотниках США... которые уничтожают воздушные цели??? Какие нибудь примеры.. сноски.. ссылки?!))) И хоть ОДИН пример применения такого вида беспилотников?
показати весь коментар
29.12.2020 21:12 Відповісти
на почитай https://www.bbc.com/russian/news-52943873
показати весь коментар
29.12.2020 22:16 Відповісти
.. ну если человек от рождения дурноватый...то можно и подобные сноски вбрасывать!! На сегодняшний день...это оружие ближайших 30-50 лет. Но телега у тебя бежит впереди лошади!! Вопрос! Как тебе без мозгов живется????
показати весь коментар
29.12.2020 22:58 Відповісти
каких бл 30-50 лет??? ПФАХАХА Даже mq-9 reaper сбивал воздушные цели ракетой воздух-воздух и в СМИ была информация еще в 2008 году. И там еще с апаче пулемет есть. А в ближайшие 5-10 лет будет валом беспилотников, которые будут заменять боевые самолеты.
показати весь коментар
30.12.2020 13:00 Відповісти
..да ..да... А ещё будут воздушные бои .. как в Отечественную... с ганянием друг за другом... и заходом в хвост... и коброй Пугачёва.... о которых пишут в прессе знатоки... типа Вас.))))) Только там уже не будет лётчиков.... И пулёмёт с Апач даже есть? От это сила!!)))) Вот как объяснить человеку... напичканному фантастическим бредом с Интернета... что он реальный фантаст? А ещё если абсолютно не понимает ..что такое применение различных видов авиации в обыкновенных боевых действиях... то это вообще кажется невозможным!
показати весь коментар
30.12.2020 14:04 Відповісти
ты отстал, где то в 20-ом веке! Забей в гугл - ИИ против пилота. В симуляции боя - ИИ победил пилота со счетом 5-0. То, что для тебя фантастика, то уже у США реальность. Они проводят учения на реактивных ранцах летая
https://www.youtube.com/watch?v=t-eUR4aCL1Q&t=7s&ab_channel=POWER
Лазерное оружие уже на вооружение принимают и есть видео, как лазер сбивает беспилотник. Танки испытывают беспилотные. Роботов похожих на тех, что в бостон динамикс делают, чтобы по марсу ходить ибо он быстрее марсоходов. США уже дроны между собой научили коммуницировать в режиме реального времени. Дронов выпускают под воду и на воду и в воздухе и они передают информацию руг другу о обстановке в 3-х плоскостях. экзокостюм от Lockheed Martin испытывают. Конвертопланы вертикально взлетающие. ИИ кругом внедряют. Это у нас страна нищая и нихера не делается и вооружения не 2020 года, а 1980-х...
показати весь коментар
30.12.2020 14:22 Відповісти
... полна земля идиотами и сказочниками!!! Ты хоть понимаешь... что это реально появится не менее чем через 50 лет?.. ИИ кругом внедряют? )))) Ты наверное первый .с внедрённым ИИ...? только в одном ты прав.. Страна нищая.. ибо полна идиотами. Одни мечтают о вооружениях ..недоступных никогда для большинства стран априори ... другим хочется просто пожрать... поспать и посрать... И объединяет Вас одно.. Невозможность оценить реальную ситуацию и реальное положение. Поэтому и пишете откровенный бред и выбираете откровенного идиота. О чем ещё говорить?
показати весь коментар
30.12.2020 15:07 Відповісти
Боевой дрон XQ-58A "Валькирия". ВВС США пока не знают, какой беспилотник встретится с человеком...

Хоть бы первую фразу прочитал... может бы что то и понял...))))
показати весь коментар
29.12.2020 23:00 Відповісти
ты дальше, кроме названия научись читать. Там написано, что они будут проводить поединок и пока не определились, с чем именно предстоит встретиться человеку - беспилотным истребителем или, например, стаей небольших дронов. Ты реально дыбил!
показати весь коментар
30.12.2020 13:04 Відповісти
.. да дебил уже обозначился!! Зовут его https://biz.censor.net/user/476794!!!)))) И притом сказочный дебил...с умишком школьника и насмотревшийся сказочных фильмов... Ты ..баран... даже до сих пор не осознал...что управлять беспилотником будет ЧЕЛОВЕК!! И он сидит уже не в кабине самолёта... а на земле. И только лет через 50-80..(возможно!!) с развитием искусственного интеллекта будет что подобное ... Но к тому времени человек по идее просто себя уничтожит... уничтожением природы... загрязнением атмосферы... воды.. и всему ..что надо для существования. А ты..клоун через 5-10 лет уже истребителями-беспилотниками будешь пользоваться,,,)))))
показати весь коментар
30.12.2020 14:20 Відповісти
это ты безмозглое создание. тебе кучу аргументов, а ты все что можешь, как примат какашками кидаться. это твой уровень и не буду с тобой спорить, чтобы на твой уровень не опускаться. А до моего уровня эрудиции тебе и за всю жизнь не дорасти!
показати весь коментар
30.12.2020 15:09 Відповісти
.. тебе...дурашка .. надо реально попасть в авиационное подразделение и реально посмотреть на ситуацию. Мне не надо рассказывать сказки о том..чего в нашей армии никогда не будет. Как и не будет в армиях множества стран. Ты обыкновенный дурачёк-сказочник ..крайне далёкий от реальности. Насмотревшись фильмов и начитавшись фантастических статеек...ты мнишь себя эрудированным .. А на самом деле..ты глупенький повторяшка... не знающий реальности. Как ты можешь быть со мной на одном уровне... когда ты никогда вживую не пилотировал самолёт... не видел реальную работу беспилотников... да и реального беспилотника ... не понимаешь и не знаешь даже структуры ..которая нужна для обеспечения их работы. Ну смотришь ты фильмики-видосики и сцышься от умиления. Кстати ..не усцыкался от мультиков .. представленных рашкой и их гиппероружии? Тебя бы на сутки в обыкновенное НАТОвское дежурное звено в Шяуляй... и ты сразу бы свой бред стыдливо заткнул бы в самый дальний угол своей задницы. Тебе до реальной эрудиции..как до космоса раком!!))))
показати весь коментар
30.12.2020 15:25 Відповісти
ты с какой лять школы??? ПОСТОЯННО полный бред пишешь
показати весь коментар
29.12.2020 16:13 Відповісти
какой бред например??? ты отсталый, если я бред пишу.
показати весь коментар
29.12.2020 16:39 Відповісти
Від 2015 року Було підпісано 8 меморандумів про постачання Ан-178, но жоден Із них не Було виконано....
показати весь коментар
29.12.2020 19:32 Відповісти
"2015 - підписано меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта;
2015 - підписано меморандум з Beijing A-Star Aerospace Technology Co. (Китай) на 2 борта;
2015 - підписано меморандум з Тaqnia Aeronautics (КСА) на 10 бортів і локалізацію виробництва в Саудівській Аравії;
2016 - підписано меморандум з Airspace Industry Corporation of China (Китай) на 5 бортів і локалізацію виробництва в Китаї;
2016 - підписано меморандум зі ЗС Іраку на 1 борт;
2017 - підписано новий меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта і локалізацію виробництва в Азербайджані;
2018 - підписано меморандум з Головним командуванням жандармерії Туреччини на 4 борти;
2019 - підписано меморандум з МВС України на 9 бортів;
2020 року - підписано меморандум з Міноборони України на 3 борти", - перерахував Малясов.
Раніше ексдиректор ДП "Антонов" Олександр Лос розповів, що за останні 10 років підприємство https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/14/665044/ виготовило лише один літак Ан-178.Джерело: https://censor.net/ua/n3239703
показати весь коментар
29.12.2020 20:17 Відповісти
Мин обороны закупает всё что не сможет уничтожить врагов
показати весь коментар
29.12.2020 15:16 Відповісти
Офигенная новость и все равно надо поныть?Это первые самолеты за всю историю независимости.А на счет "уничтожать"-в Украине нет разработок боевых самолетов.При Парашенку такого не було)
показати весь коментар
29.12.2020 16:08 Відповісти
Читай что написано. Это "меморандум", не контракт. Т.е напоминание - прочитал и забыл. но бубочке надо попиарится. У Кучмы тоже меморандум о гарантиях безопасности для Украины есть. И хде Украина, а где ее безопасность? Как говорил классик - "обещать - не значит жениться". Особенно если это исполняет зеленая шмаркля
показати весь коментар
29.12.2020 16:32 Відповісти
Меморандум И контракт."И".Понимаешь?Срать мне на того Зелю,но когда шоколадная свора начинает выть даже на самую лучшую новость,аж тошно.Ты про "Стену" лучше повой или про патронный завод.А лучше про катера,которые глохнут,орудия клинят,а ТТХ и близко не соответствуют заявленным
показати весь коментар
29.12.2020 17:19 Відповісти
Где ты увидел контракт, любитель зеленых новостей? Это развод для зелохов, на который ты ведешься. И назови мне высокотехнологическое производство на госзаводах, которое не пришло в упадок за последние 30 лет.
показати весь коментар
01.01.2021 14:02 Відповісти
Контракт?Уточняли в пресс-службе Укроборонпрома,любитель шоколадного нытья.Кстати,твой Питрушка целых ДВА меморандума подписывал,а ты,шоколадный лох,хлопал и визжал о Пэрэмогах)Было дело?Отож.
P.S. мне на того Зельку,как и на твоего Пэтьку.Надеюсь,на одной зоне будут
показати весь коментар
02.01.2021 06:36 Відповісти
Так это, этими литаками будем бомбить домбас?
показати весь коментар
29.12.2020 16:04 Відповісти
Эй, писатели!!! Вы хоть понимаете разницу в терминах, которые вы употребили в статье: ДОГОВОР, затем МЕМОРАНДУМ а потом КОНТРАКТ? И это все об одном и том же документе.
Непрофессионализм просто зашкаливает.
показати весь коментар
29.12.2020 19:12 Відповісти
А где же великий эксперт и гуру Igor L.
Без его экспертной оценки я затрудняюсь понять хорошая это новость или плохая.
Если серьезно, то интересно, знает ли господин Зеленский о значении слова меморандум?
показати весь коментар
29.12.2020 20:56 Відповісти
Минобороны подписало договор на покупку трех самолетов Ан-178 (обновлено)
КАК ВАС ЖУРНАШЛЮШКИ ТО ОБУЛИ.. НО ЗЕЛЕНСКИЙ ВИНОВАТ ПО ОПРЕДКЛЕНИЮ ЗЕЛЕНСКИЙ . 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
29.12.2020 21:57 Відповісти
Вы смешной.
Вам и на цензоре и на сайте Антонова написали - МЕМОРАНДУМ.
Зайдите, почитайте.
https://www.antonov.com/article/dp-antonov-otrimav-derzhavne-zamovlennya-na-tri-litaki-an-178-dlya-ministerstva-oboroni
показати весь коментар
30.12.2020 10:33 Відповісти
ВАНЯ ПОДЫМИ СВОИ КАРИЕ ОЧИ. ПРОЧИТАЙ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ. ТАМ ТОЖЕ СРАЗУ БЫЛО ПРО МИМАРАНДУМ. 😆😅🤣😂😝
Все вопросы к ЖУРНАШЛЮШКАМ КОТОРЫЕ ОТ СВОЕЙ НЕГРАМОТНОСТИ ПУТАЮТСЯ В ПОКАЗАНИЯХ. 😆😅🤣😂😝
показати весь коментар
30.12.2020 10:41 Відповісти
на цензоре - Меморандум
На официальном сайте Антонова - меморандум.
Какой ещё контракт?
Откуда Вы это взяли?
показати весь коментар
30.12.2020 14:32 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 