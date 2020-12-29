Минобороны подписало договор на покупку трех самолетов Ан-178 (обновлено)
Министерство обороны подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.
Подписание документа состоялось при участии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.
В свою очередь в пресс-службе "Антонова" уточнили, что на первом этапе речь идет о поставке трех новых военно-транспортных самолета Ан-178, которые получат ВСУ.
Соответствующий контракт на поставку этих самолетов подписали и.о. генерального директора ГП "Антонов" Сергей Бычков и директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак. Поставка первого из заказанных самолетов запланирована на 2023 год.
В ходе церемонии подписания документов Владимир Зеленский отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности в военно-транспортным образцам.
"Но в то же время, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг – дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", – сказал президент.
Зеленский предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству – проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".
Также президент предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".
В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.
Однако в декабре и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков отмечал, что госпредприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.
2015 - підписано меморандум з Beijing A-Star Aerospace Technology Co. (Китай) на 2 борта;
2015 - підписано меморандум з Тaqnia Aeronautics (КСА) на 10 бортів і локалізацію виробництва в Саудівській Аравії;
2016 - підписано меморандум з Airspace Industry Corporation of China (Китай) на 5 бортів і локалізацію виробництва в Китаї;
2016 - підписано меморандум зі ЗС Іраку на 1 борт;
2017 - підписано новий меморандум з Silk Way (Азербайджан) на 2 борта і локалізацію виробництва в Азербайджані;
2018 - підписано меморандум з Головним командуванням жандармерії Туреччини на 4 борти;
2019 - підписано меморандум з МВС України на 9 бортів;
2020 року - підписано меморандум з Міноборони України на 3 борти", - перерахував Малясов.
Раніше ексдиректор ДП "Антонов" Олександр Лос розповів, що за останні 10 років підприємство https://www.epravda.com.ua/publications/2020/09/14/665044/ виготовило лише один літак Ан-178.Джерело: https://censor.net/ua/n3239703
