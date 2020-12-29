Минобороны подписало договор на покупку трех самолетов Ан-178 (обновлено)

Министерство обороны подписало меморандум с государственным предприятием "Антонов" о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

Подписание документа состоялось при участии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

В свою очередь в пресс-службе "Антонова" уточнили, что на первом этапе речь идет о поставке трех новых военно-транспортных самолета Ан-178, которые получат ВСУ.

Соответствующий контракт на поставку этих самолетов подписали и.о. генерального директора ГП "Антонов" Сергей Бычков и директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Владислав Шостак. Поставка первого из заказанных самолетов запланирована на 2023 год.

В ходе церемонии подписания документов Владимир Зеленский отметил, что многие международные партнеры проявляют значительный интерес к самолетам семейства "Ан", в частности в военно-транспортным образцам.

"Но в то же время, и это логично, они всегда меня спрашивают и интересуются, приняты ли эти самолеты на вооружение в Украине? Именно поэтому этот шаг – дважды важен. Он укрепляет обороноспособность Украины и будет способствовать привлечению украинских и иностранных инвестиций", – сказал президент.

Зеленский предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству – проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Также президент предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, однако с тех пор она обнародована не была.

Однако в декабре и.о. генерального директора "Антонова" Сергей Бычков отмечал, что госпредприятие не претендует на нишу пассажирских самолетов и планирует сконцентрироваться на производстве военно-транспортной авиации.