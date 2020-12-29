БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
СБУ раскрыла схему вымогания денег через компанию по кредитованию онлайн

Служба безопасности Украины пресекла деятельность преступной схемы по вымогательству денег у граждан, которые оформляли "легкие" кредиты через интернет.

Расследование установило, что одна из компаний-лидеров на рынке онлайн-микрокредитования неправомерно насчитывала своим клиентам, которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита, сообщает СБУ.

Это является нарушением действующего законодательства, ведь такие начисления не могут превышать 50%.

К "выбиванию" этих искусственно созданных долгов привлекались коллекторские компании.

Коллекторы взимали с заемщиков деньги, прибегая к давлению, угрозам физического насилия или уничтожения имущества, сообщает СБУ. Эти угрозы могли распространяться не только непосредственно на клиента, но и на членов его семьи.

СБУ провела 15 обысков в Киеве. Обнаружена и изъята документация и оборудование.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли документацию, свидетельствующую о противоправной деятельности кредитных и коллекторских компаний, черновые записи и программно-аппаратное оборудование.

Служба безопасности Украины призывает граждан детально анализировать финансовую информацию при оформлении кредитов и внимательно проверять правдивость рекламных объявлений о низких процентах по так называемым "легких" кредитам.

