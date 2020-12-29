В Украине создают Центр обработки данных габаритно-весового контроля, – Криклий

Центр обработки данных габаритно-весового контроля "Укртрансбезопасности" для внедрения системы автоматической фиксации нарушений габаритно-весового контроля (ГВК), уже готов к эксплуатации.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

"Центр обработки данных ГВК уже готов к эксплуатации. Сохранение дорог от разрушения грузовиками – одна из ключевых задач, которую перед нами поставил президент. Для этого мы переходим на систему автоматической фиксации нарушений ГВК и в сотрудничестве с "Укртрансбезопасностью" и Отраслевым центром цифровизации и кибербезопасности завершаем внедрение единой системы контроля взвешивания – Weigh Control System", – сказал Криклий.

Министр напомнил, что эта система предусматривает автоматическую фиксацию перегруженных транспортных средств и привлечение к ответственности в случае превышения габаритно-весовых норм. Она также объединит в себе Центр обработки данных, информацию по WiM комплексам, от мобильных и стационарных пунктов ГВК и весовых комплексов портов и стивидорных компаний.

В то же время Криклий отметил, что автоматическая фиксация нарушений ГВК не закреплена в законодательстве и ее введение потребует внесения изменений в законодательство.

По словам министра, полная автоматизация и цифровизация всех процессов позволит исключить человеческий фактор в работе "Укртрансбезопасности".

"Сейчас в ЦОД обустроены 30 рабочих мест, запущена прототипная система сбора и накопления данных из зон контроля ГВК (WiM), а также проходит обучение инспекторов на новом программном обеспечении. Параллельно с этим продолжаем обустройства около 50 современных WiM-комплексов ("Взвешивание в движении"). 20 WiM уже установлено "Укринфрапроектом", 14 – "Укравтодором" работы по остальным будут завершены в январе", – рассказал министр.