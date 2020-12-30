"Укртрансгаз" проиграл суд Налоговой службе на 830 миллионов

Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск АО "Укртрансгаз" к Офису крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы, в котором компания просила суд отменить налоговые уведомления-решение от 2018 года.

Как пишет Finbalance, "Укртрансгаз" просил суд отменить уведомления решения об определении денежных обязательств по НДС сумме 768,5 млн грн и в сумме 64 млн грн.

Согласно судебным материалам, налоговики пришли к выводу, в частности, о нереальности отдельных хозяйственных операций истца.

"Укртрансгаз" входит в группу НАК "Нафтогаз Украина" и владеет 12 подземными газохранилищами общей вместимостью 31 млрд куб м.

Ранее суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных плательщиков налогов и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск АО "Укртрансгаз" и отменено налоговое уведомление-решение, которым госпредприятию было увеличено сумму денежного обязательства по налогу на прибыль на 1,8 млрд грн.

Как отмечали налоговики, они обнаружили расхождение в количестве природного газа, который поступил и учитывается в "Укртрансгазе" и "Нафтогазе". По версии ГНС, "Укртрансгаз" не включил в состав других доходов за 2015 год стоимость природного газа в объеме почти 1,39 млрд куб. метров по цене 7221,6 (с НДС и целевой надбавкой в размере 2%) на общую сумму 10 млрд грн как безвозмездно полученный актив, а потому был занижен доход и финрезультат до налогообложения.

При этом "Укртрансгаз" констатировал, что разногласия объемов газа, который находился на хранении в ПХГ, существовали еще на конец сезона хранения 2011-2012 годов (а не возникли 01.04.2015) и не были урегулированы в дальнейшем "Нафтогазом".