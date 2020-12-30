Минобороны заключило контракт на поставку ракетных комплексов "Нептун"

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" и Министерство обороны Украины заключили контракт о поставке в 2021 году береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" в рамках гособоронного заказа.

Как сообщает пресс-служба ГП "Укроборонпром", армии поступят унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

Комплексы "Нептун" оснащены крылатыми ракетами, осуществляющими полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км. Ракета имеет стартовый и маршевый (основной) двигатели.

Первый является модифицированным твердотопливным стартовым ускорителем от зенитной ракеты С-125. Основной турбореактивный двигатель МС-400 произведен компанией "Мотор Сич".

Головку самонаведения для ракеты, имеющей сверхвысокие углы обзора и способную определить и захватить цель на расстоянии до 50 км, разработало украинское научно-производственное предприятие "Радионикс" в партнерстве с Государственной акционерной холдинговой компанией "Артем".

На вооружение ВСУ комплекс "Нептун" принят 23 августа 2020.