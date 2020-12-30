Зеленский назначил главой совета по вопросам градостроительства нардепа от "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, назначив его главой народного депутата от "Слуги народа", заместителя главы фракции Елену Шуляк.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №606/2020 от 29 декабря обнародован на сайте главы государства.

Секретарем совета назначен руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Офиса президента Владимир Кладиев.

В состав совета также вошли первый заместитель главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, заместитель директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачов, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, заместитель министра юстиции по вопросам горегистрации Ольга Онищук, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко, советник президента Вадим Потаев, а также общественный деятель Карл Стурен.

Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Однако уже 21 октября СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".