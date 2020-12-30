Турция отменила требование по тестированию авиапассажиров на коронавирус при транзите

Власти Турции отменили требование по тестированию авиапассажиров на коронавирус, которые следуют с пересадкой в третьи страны через аэропорты страны.

Это зафиксировано в сообщении для летного состава A6787/20, который выпустили 30 декабря 2020 года.

В сообщении говорится, что требование по предъявлению негативного ПЦР-теста на рейсах в Турцию не распространяется на пассажиров, следующих транзитом или с пересадкой, передает avianews.com.

Таким образом, на таких путешественников действуют правила страны назначения. Если она не требует проходить ПЦР-тест на коронавирус, пассажир может его не сдавать.

С 30 декабря 2020 года следующие в города Турции путешественники возрастом от 6 лет должны предъявить перед выходом на посадку справку о сдаче ПЦР-теста с негативным результатом. Анализ нужно сдать не более чем за 72 часа до времени вылета рейса в Турцию.

Справку можно предъявить в бумажном или электронном виде. Власти Турции запретили посадку в самолет пассажиров, у которых нет подтверждения о сдаче ПЦР-теста.

Новые правила будут действовать до 1 марта 2021 года. Однако в зависимости от эпидемиологической обстановки власти могут отменить их досрочно или продлить на более длительный срок.