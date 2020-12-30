Зеленский подписал закон о допуске иностранных судов к речным перевозкам

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте".

Документ определяет правовые, экономические и организационные основы деятельности внутреннего водного транспорта, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, а также имплементирует ряд требований директив и регламентов ЕС согласно Соглашению об ассоциации.

В сообщении отмечается, что в Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся реками, хотя это самый дешевый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. Вступление в силу этого закона призвано конкурентный рынок речных перевозок грузов, что позволит создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд грн ежегодно.

Кроме того, увеличение грузовых перевозок по реке поможет уберечь от разрушения автодороги и сэкономить государственные средства на ремонте дорожного покрытия.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 декабря. Законопроект был определен как неотложный президентом Владимиром Зеленским и внесен на рассмотрение парламента еще в ноябре 2019 года.

В принятой редакции закона разрешается допуск к выполнению рейсов на внутренних водных путях Украины иностранным судам, при условии если судовладельцами таких судов выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования.

Закон также предусматривает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, который должен обеспечивать содержание, реконструкцию, ремонт, в том числе капитальный, техническое переоснащение и охрану судоходных гидротехнических сооружений. При этом одним из источников поступления средств в этот фонд станет рентная плата за специальное использование воды, которую платят предприятия гидроэнергетики.

Кроме того, законом расширень перечень транспортных средств, подлежащих обязательной регистрации в Судовой книге Украины и соответственно подлежат техническому надзору. В частности это касается таких транспортных средств, как малые суда длиной более 4 метров независимо от наличия механического двигателя (кроме весельных байдарок (каяков), каноэ, гондол, катамаранов (водных велосипедов) и копий исторических судов) и прогулочные парусные суда длиной от 4 до 20 метров.

Также предусмотрена ответственность за управление малыми судами, которые подлежат обязательной регистрации, но не зарегистрированы в установленном порядке, и управление малым судном лицом, не имеющим прав.

Как отмечало Главное юридическое управление Верховной Рады, таким образом, владельцы транспортных средств собственного пользования (в том числе надувные лодки более 4 метров), независимо от наличия механического двигателя, должны зарегистрировать такие транспортные средства в Судовой книге и получить свидетельство о пригодности судна к управлению, пройдя технический осмотр, а также получить бессрочное международное удостоверение на право управления прогулочным судном.