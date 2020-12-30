"Нафтогаз" начнет продавать на бирже 15% газа собственной добычи

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать продавать на бирже 15% газа собственной добычи.

Как сообщает пресс-служба компании, такое предложение с целью соблюдения конкуренции на рынке газа "Нафтогаз" предоставил Антимонопольному комитету Украины для получения разрешения на покупку ООО "Надра Юзовская".

"Расчет 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязанностей во исполнение статьи 11 закона "О рынке природного газа. АМКУ одобрил предложения "Нафтогаза", поэтому после завершения процесса концентрации компания начнет в обязательном порядке продавать долю газа еще до начала добычи углеводородов на Юзовском участке", – уточнили в компании.

В НАК пояснили, что такое обязательство призвано нивелировать потенциальные риски для конкуренции в случае, если "Нафтогаз" существенно увеличит объемы добычи газа после начала разработки нового участка недр.

"Согласно европейской практике, даже если 10% от добычи продается на бирже, это позволяет обеспечить надлежащий уровень конкуренции на рынке. Мы предложили повышенные обязательства в 15% ресурса собственной добычи. Это однозначный сигнал для всех игроков, украинский рынок газа развивается на принципах прозрачности", – прокомментировал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Читайте также: Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" с прибылью 11,5 миллиарда и ростом зарплат вдвое

Как сообщалось, 18 декабря "Нафтогаз Украины" подписал договоры о покупке 100% в уставном капитале компании "Надра Юзовская", которая имеет спецразрешение на добычу газа на Юзовской площади до 2063 года. В 2013 году компания подписала договор о совместной добыче сланцевого газа с Shell, однако в конце 2014 года он был разорван.

Ранее Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК "Нафтогаз Украины" в собственность доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Однако соответствующий договор так и не был подписан.