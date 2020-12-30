БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" начнет продавать на бирже 15% газа собственной добычи

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать продавать на бирже 15% газа собственной добычи.

Как сообщает пресс-служба компании, такое предложение с целью соблюдения конкуренции на рынке газа "Нафтогаз" предоставил Антимонопольному комитету Украины для получения разрешения на покупку ООО "Надра Юзовская".

"Расчет 15% объемов осуществляется без учета ресурса газа, реализуемого в рамках специальных обязанностей во исполнение статьи 11 закона "О рынке природного газа. АМКУ одобрил предложения "Нафтогаза", поэтому после завершения процесса концентрации компания начнет в обязательном порядке продавать долю газа еще до начала добычи углеводородов на Юзовском участке", – уточнили в компании.

В НАК пояснили, что такое обязательство призвано нивелировать потенциальные риски для конкуренции в случае, если "Нафтогаз" существенно увеличит объемы добычи газа после начала разработки нового участка недр.

"Согласно европейской практике, даже если 10% от добычи продается на бирже, это позволяет обеспечить надлежащий уровень конкуренции на рынке. Мы предложили повышенные обязательства в 15% ресурса собственной добычи. Это однозначный сигнал для всех игроков, украинский рынок газа развивается на принципах прозрачности", – прокомментировал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Читайте также: Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" с прибылью 11,5 миллиарда и ростом зарплат вдвое

Как сообщалось, 18 декабря "Нафтогаз Украины" подписал договоры о покупке 100% в уставном капитале компании "Надра Юзовская", которая имеет спецразрешение на добычу газа на Юзовской площади до 2063 года. В 2013 году компания подписала договор о совместной добыче сланцевого газа с Shell, однако в конце 2014 года он был разорван.

Ранее Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде получения НАК "Нафтогаз Украины" в собственность доли в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что обеспечивает превышение 50% голосов в управлении компании.

Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о передаче права инвестора по СРП на разработку Юзовской площади компании Yuzgaz B.V. (Нидерланды) с инвестором-оператором проекта в лице словацкой компании Nafta. Однако соответствующий договор так и не был подписан.

+12
Радость то какая, барин соизволил продать украинцам принадлежащий им же по Конституции газ по цене европейского газа+доставка+НДС.
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
+7
Собственной добычи? Вы хотели сказать газ украденный у украинского народа выставят на торги? Наделали фирм-прокладок и теперь украинский газ за бугор толкают а денюжку маме Коболева и Фирташа в Америку перечисляют.
показати весь коментар
30.12.2020 19:51 Відповісти
+3
а смысл такой ...евреям лиш бы обогатится
показати весь коментар
31.12.2020 14:20 Відповісти
Собственной добычи? Вы хотели сказать газ украденный у украинского народа выставят на торги? Наделали фирм-прокладок и теперь украинский газ за бугор толкают а денюжку маме Коболева и Фирташа в Америку перечисляют.
показати весь коментар
30.12.2020 19:51 Відповісти
И заметь! Все легально- не подкопаться к премии 8лям)))) с вопросом легальности происхождения доходов)))))
показати весь коментар
30.12.2020 20:20 Відповісти
Існує така річ як рента.
Гугліть як вона працює всі хто думає так як суров...
показати весь коментар
30.12.2020 20:31 Відповісти
Рента кому? Ахметову? Фирташу? Коломойскому? Если для украинцев украинский газ по Еврейской цене продает власть. Хотя не понятно причем тут Европа к Украине со своими ценами
показати весь коментар
30.12.2020 20:36 Відповісти
Каждый житель Аляски получает $2000 в год за добываемую на Аляске нефть. Нафтогаз хоть копейку нам заплатил за добываемый в Украине наш по Конституции принадлежащий нам газ и нефть?
показати весь коментар
30.12.2020 20:39 Відповісти
Більше 60% домогосподарств України отримували субсидію. Тобто мали майже безкоштовний газ. Ось вона і є цими грошима які отримали за ренту. Ренту в Україні отримують не люди, а держава у бюджет і далі депутати вирішують що з нею робити. Можуть зробити безкоштовними тарифи на газ, можуть зробити тарифи по 10 грн і піаритись на будівництві доріг.
показати весь коментар
30.12.2020 21:50 Відповісти
Подожди минуточку, ты хочешь сказать что Нафтогаз МОЙ газ раздал депутатам, а те расплатились МОИМ газом со своими домогосподарствами? А как же Конституция Украины, равноправие, рыночные отношения, право собственности и свобода выбора? Ето и есть ваша *Европа* в которой Феодал и его придворные решают как распределить наше имущество?
показати весь коментар
30.12.2020 22:07 Відповісти
Я ще сумнівався, але все таки ти параша бот. Тільки у них норма показувати із себе клінічних ідіотів.
Газ не твій параша бота, а газ народу України. Народ України згідно конституції делегує голосування по таких речах депутатам. Депутати проголосували ще в момент появи країни що компанії будуть платити ренту в бюджет за право видобутку, тобто якийсь відсоток від видобутого у вигляді газу або грошей. А далі тим же депутатам делеговано право вирішувати що з тою рентою робити, тобто потратити на якийсь проект, будівництво (на якому їх можна розкрасти), чи банально роздати домогосподарствам (простим людям із житлом).

Так як усі пенсіонери своїм голосування за популістів і ригів завели країну в жо**, а саме призвели до того що в солідарному пенсійному фонді почало не хватати на них грошей щоб їм хватало банально заплатити за ринкові тарифи, то прийшлося пенсіонерів спасати, а заодно помагати і всім решті пройти важкий період обвалу курсу через зміни ринків експорту в країни, через втрату частини економіки, через розкрадання звр ригами, через розграбування банківської системи ригами та необхідності її рефінансування новою владою інакше люди б не змогли забрати свої гроші із банків, через необхідність проведення країною виплат по боргам овоча та баби юлі при відсутніх звр.

Но ти російська *удоба для якої це заскладно і я скоріше за все дарма тобі пояснював ці речі. Тому марш звідси і втирай свою пропаганду росіянам.
показати весь коментар
31.12.2020 02:16 Відповісти
ЧЕ ТЫ ТАМ БАЗЛАЕШЬ ЗЕБИЛ ГОВНОМОРДЫЙ , ТВОИ ЗЕУРОДЫ СКОРО НАРОД ВОБЩЕ НА ШРАНЬ ВЫЖИВАНИЯ ПОСТАВЯТ , КАКИЕ *** СУБСИДИИ ЧМО , ВАС СУК НА ВИЛА УЖЕ ПОРА НАКАЛЫВАТЬ И В ПЕРЕГНОЙ НА ПОЛЯ
показати весь коментар
31.12.2020 06:21 Відповісти
а не пам'ятаєте,що казав гройсман-----за бідних заплатять багаті-------субсидії платимо ми--ті хто їх не отримує.
показати весь коментар
01.01.2021 07:17 Відповісти
от у Норвегіїї вона працюе на користь всіх Громадян та Прийдешніх Поколінь....- тому і Живуть та Працюють як Люди...
показати весь коментар
31.12.2020 19:30 Відповісти
Радость то какая, барин соизволил продать украинцам принадлежащий им же по Конституции газ по цене европейского газа+доставка+НДС.
показати весь коментар
30.12.2020 20:28 Відповісти
в Нафтогазе самая маленькая цена, нажми на кнопку в приват24 и перейди от своего облгаза к ним с 9 грн на 6....
показати весь коментар
31.12.2020 16:46 Відповісти
Уже 7.22. И не думаю, что на этом остановятся.
показати весь коментар
31.12.2020 19:40 Відповісти
чего это?
"Нафтогаз" начнет продавать на бирже 15% газа собственной добычи - Цензор.НЕТ 6344
показати весь коментар
31.12.2020 20:03 Відповісти
и вот у красавцев из облгаза
"Нафтогаз" начнет продавать на бирже 15% газа собственной добычи - Цензор.НЕТ 6637
показати весь коментар
31.12.2020 20:13 Відповісти
6.33 это цена в декабре, а а январе уже 7,22 хотя согласен что у большинства других еще выше, во Львове вообще около 11 грн. Непонятно только кто будет платить по такой цене, на что они рассчитывают.
показати весь коментар
31.12.2020 21:07 Відповісти
цена на год
"Нафтогаз" начнет продавать на бирже 15% газа собственной добычи - Цензор.НЕТ 3072
показати весь коментар
31.12.2020 21:48 Відповісти
В Нафтогазе похоже поняли что это им не выгодно, и с 1 января подключения к тарифу Годовой останавливают.
показати весь коментар
31.12.2020 22:58 Відповісти
Они еще и добывают???
Думал могут только перепродавать чужой газ по заоблачным ценам да воровать.
показати весь коментар
31.12.2020 12:52 Відповісти
А до Фірташа і облгазів, які ще 30% зверху накручують, у тебе питань немає?
показати весь коментар
31.12.2020 13:58 Відповісти
думаю, они думают, что это одна контора)
показати весь коментар
31.12.2020 16:47 Відповісти
яка практична користь із тих питань...
показати весь коментар
31.12.2020 19:29 Відповісти
а смысл такой ...евреям лиш бы обогатится
показати весь коментар
31.12.2020 14:20 Відповісти
якщо е така можливість - чому ні...
показати весь коментар
31.12.2020 19:26 Відповісти
фірташ етнічний українець.
показати весь коментар
01.01.2021 07:19 Відповісти
ага с еврейскими корнями
показати весь коментар
04.01.2021 21:25 Відповісти
https://jizn.info/jacenjuk-ne-vorujte-gaz-dlja-naselenija-stoit-70-dollarov/#_blank Яценюк: "Не воруйте так много! Газ для населения стоит 70 долларов!"
https://interfax.com.ua/news/election2019/546037.html#_blank Тимошенко: Цена на украинский газ для населения - 75 долларов
показати весь коментар
31.12.2020 15:39 Відповісти
Коли я отримаю свою Ренту... - продають мій Газ....
показати весь коментар
31.12.2020 19:24 Відповісти
Складывается такое впечатление, что готовится большой кипиш.....Подняли цены на газ, на электричество, на отопление, моряков хотят заставить заплатить налоги за последние пять лет.... Никак готовится раскол Украины, чтобы население было недовольно государством !!!! Кацапы будут стараться всеми путямиоттяпать юг Украины...им нужна вода !!! А наши уроды вместо того чтобы создавать благоприятные условия для жизни в Украине, сточностью до наоборот повышают цены, налоги и т.д. Думайте кому это выгодно !!!!
показати весь коментар
31.12.2020 20:50 Відповісти
подивіться серіал Окуповані.Сценарій почали писати в 2008 році.
показати весь коментар
01.01.2021 07:21 Відповісти

