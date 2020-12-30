Минэкономики потратит еще 150 миллионов на подготовку к участию в ЭКСПО-2020

Госпредприятие "Экспо-2020" Минэкономики в декабре подписало три договора для обеспечения участия Украины во Всемирной выставке на общую сумму 145,74 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Всемирная выставка "Экспо-2020" должна была пройти в Дубае (ОАЭ) с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год.

Закупки провели по переговорной процедуре, так как они необходимы для участия заказчика на основании решения Кабмина в международных выставочных мероприятиях.

По итогам этих тендеров компания Al Shafar Interiors Co. Llc (ОАЭ) во главе с Деметриосом Папаконстантиноу получит 82,04 млн грн или $2,95 млн на обустройство павильона Украины.

До 1 сентября 2021 года компания обустроит четырехэтажный с двумя мезонином павильон на тему "Смарт Украина: соединяя мир", который построила другая компания "ASGC Construction Llc" (ОАЭ) за 134,23 млн грн или $5,1 млн.

В прошлогоднем тендере по строительству "Al Shafar Interiors Co. Llc "и другие две компании из группы "Al Shafar" были среди субподрядчиков.

При этом цена самого строительства была сопоставима с ценами звездных имений в Голливуде (США). А теперь общая стоимость павильона с обустройством составит 216,27 млн грн или $8,05 млн.

Нынешний подряд предусматривает чистовую отделку всех помещений, монтаж и подключение инженерных сетей, закупку и монтаж оборудования (в том числе лифта), мебели, сантехники, ландшафтный дизайн и обустройство прилегающей территории. Аванс в размере 90% выплатят до 10 января 2021 года, а остальные 10% – в течение 20 дней после завершения работ.

Компания "Make Kit Exhibition Stand Fitting&Execution Llc" (ОАЭ) во главе с Юлией Карайон получит 35,01 млн грн или $1,23 млн на содержание павильона до 1 сентября 2022 года. Она также будет обеспечивать работу дегустационной зоны.

Речь идет о техническом обслуживании инженерных и других сетей, оплате всех коммунальных платежей, уборке, поставках расходных материалов для санузлов, уходе и поливе зеленых насаждений, мытье фасада, обращению с мусором, страховании, подбору персонала экспозиции, оформлению дегустационной зоны и тому подобное. Аванс в размере 70% выплатят до 17 января 2021 года, а остальные 30% – в течение 20 рабочих дней после окончания предоставления услуг.

В свою очередь украинское ООО "Концерт-Техника" за 28,69 млн грн должно разработать и реализовать культурную, деловую и презентационную программы павильона до 1 июля 2022 года.

В прошлом году этой фирме заказывали разработку и реализацию концепции внутреннего наполнения этого павильона по проекту "Smart Ukraine: жизнь, мышление, чувства" за 85 млн грн.

Теперь она разработает мероприятия в павильоне, в частности Национальный день Украины и различные тематические деловые дни. Кроме того, создадут видео и музыку, в том числе полнокупольное видео Национального дня Украины в Al Wasl Plaza. Там выступит Национальный оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ). Также изготовят различную сувенирную продукцию, проведут рекламную кампанию, будут работать с сайтом expo2020.gov.ua.

Киевской "Концерт-Техникой" владеет директор Евгений Гусаров из Запорожья. Однако ранее, по данным системы "YouControl", компания была зарегистрирована в Запорожье, а ее учредителями были тогдашний директор Антон Антонов и Андрей Жиров из Запорожья.

Ранее Евгений Гусаров также руководил киевским ООО "Профи Интертеймент" прописанной с ним Татьяны Гусаровой. Сейчас же этой компанией владеет и управляет Яна Федченко из Нежина.

Всего с 2019 года "Концерт-Техника" получила государственных подрядов на 115,08 млнгрн.

Госпредприятие "Экспо-2020" создано Минэкономики в 2019 году именно для подготовки к выставке. С тех пор оно заключило соглашений на 367,90 млн грн. Возглавляет его Иван Сидоренко.