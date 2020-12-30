БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Энергоатом" оценил убыток по итогам года в 7,6 миллиарда

По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка, по сравнению с чистой прибылью по итогам 2019 года в размере 4 млрд грн.

Об этом и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин сообщил в интервью LIGA.net.

"По итогам года "Энергоатом" получит около 7,6 млрд грн убытка. Но они лишь на бумаге. Это не значит, что у компании нет денег и она не может нормально работать. Убытки – из-за долгов перед компанией", – сказал Котин.

Глава "Энергоатома" отметил, что принятое 28 декабря решение Кабинета министров финансовых проблем компании не решит, ведь даже при условии полной оплате поставленной электроэнергии, дефицит "Энергоатома" за первый квартал 2020 года составит 4 млрд грн.

Котин уточнил, что на сегодняшний день диспетчер энергорынка "Укрэнерго" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" должны "Энергоатому" около 12 млрд грн.

Еще 12 млрд грн, по словам "Котина", участники рынка должны "Энергоатому" в рамках старой модели рынка электроэнергии, которая работала до июля 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря принял решение, которым отменен сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн.

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч. Сейчас "Энергоатом" продает электроэнергию "Гарантированном покупателю" для нужд населения по 1 грн за МВт-ч.

Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с 2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.ac

Джерело:  LIGA.net
кому убытки - а кому и гешефт....
бО-рыги - они такие... зеленые.
Государственное ПАО "Центрэнерго" продает 3,27 млн МВт-ч по цене 1160 грн за МВт-ч трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского со сроком поставки в январе-марте 2021 года.
Себестоимость этой электроэнергии 1610 грн за МВт-ч. Убытки государства - 1,472 млрд. гривен.
Далее Коломойский продает населению электроэнергию по цене 1680 грн за МВт-ч получая 1,7 млрд. дохода чисто из воздуха, реально не участвуя ни в одном реальном производстве.
Бенефициары процесса коррупции - Коломойский, Зеленский
показати весь коментар
31.12.2020 18:08 Відповісти
https://inshe.tv/economics/2019-04-30/432174/
показати весь коментар
31.12.2020 18:26 Відповісти
цікаво, це вже "крута Україна", чи ще ніт?
показати весь коментар
01.01.2021 10:51 Відповісти
ЗЕбобики скажут что ты тупой порохобот и всеврешь))
Вот вангую точно так будет.
показати весь коментар
31.12.2020 22:54 Відповісти
Проделки бени и его смешной команди.
показати весь коментар
31.12.2020 18:08 Відповісти
Зато Ахметов бабло гребет лопатой благодаря *зеленым тарифам*
показати весь коментар
31.12.2020 18:43 Відповісти
А почему против ПАО "Центрэнерго" не открыты уголовные дела,такими ведомствами как СБУ,Национальная полиция,Офис Генерального прокурора,ДБР ?
показати весь коментар
31.12.2020 19:11 Відповісти
Потому что терпилам нравиться так жить, "аби не хуже" - как они умеют говорить.
показати весь коментар
01.01.2021 14:22 Відповісти
Довести за год Энергоатом до ручки было непросто. Но обучение в Трускавецком унивеститете и опыт игры на рояле очень помог.
показати весь коментар
31.12.2020 19:27 Відповісти
Терпение. Завтра еще не наступило. И если еще остались какие-то ресурсы, это ненадолго. Завтра потечет электрика из Белоруссии. Готовьтесь к приходу фантомаса, тьфу, закрытию станций
показати весь коментар
31.12.2020 19:46 Відповісти
Через 5 років будуть закривати енергоблоки бо продовжувати вічно їх експлуатацію не можна . . . . у вас там точно є кошти будувати нові??? Хоч якісь резерви є для будівництва?? Чи як будемо жити після Зеленського?
показати весь коментар
31.12.2020 20:42 Відповісти
скільки там у цьому році віддавати - порядка 14 чи 17 лярдів зЄлені + %...- рік буде цікавий...
показати весь коментар
01.01.2021 00:53 Відповісти
та не переймайтесь таким - та ви і не переймаетесь....- за все заплатять раби та терпили.... правда
як там то чьмо риже - гудок , чи як він там ...
показати весь коментар
01.01.2021 00:52 Відповісти
шПигель все сделал что-бы прибыль была у его хозяина ахмета....
показати весь коментар
01.01.2021 09:35 Відповісти
Шановна редакція! Наведіть порядок з цифрами в статті: "... цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ - по цене 10 гривен за 1 МВт-ч. Сейчас "Энергоатом" продает электроэнергию "Гарантированном покупателю" для нужд населения по 1 грн за МВт-ч."
1 МВт = 1000 кВт. Тепер перегляньте, що ви написали... Всі порядки цифр невірні.
показати весь коментар
01.01.2021 11:30 Відповісти
От вам і Зелені слуги...
показати весь коментар
01.01.2021 12:03 Відповісти
"Энергоатом" оценил убыток по итогам года в 7,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 7346
показати весь коментар
01.01.2021 12:51 Відповісти
Все это делается искусственно. В этой схеме зарабатываю все, кроме государства, у мнеджмента там все в полном порядке. Забыли про дело энергодарского директора атомки, у которого нашли 2 ляма зелени наличными)))). Ахметов уже активно ставит своих людей на высокие должности, чтобы банкротить АЭС, ему же надо свою электроэнергию угольную продавать населению.
показати весь коментар
01.01.2021 13:33 Відповісти

