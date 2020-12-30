"Энергоатом" оценил убыток по итогам года в 7,6 миллиарда

По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить около 7,6 млрд грн убытка, по сравнению с чистой прибылью по итогам 2019 года в размере 4 млрд грн.

Об этом и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин сообщил в интервью LIGA.net.

"По итогам года "Энергоатом" получит около 7,6 млрд грн убытка. Но они лишь на бумаге. Это не значит, что у компании нет денег и она не может нормально работать. Убытки – из-за долгов перед компанией", – сказал Котин.

Глава "Энергоатома" отметил, что принятое 28 декабря решение Кабинета министров финансовых проблем компании не решит, ведь даже при условии полной оплате поставленной электроэнергии, дефицит "Энергоатома" за первый квартал 2020 года составит 4 млрд грн.

Котин уточнил, что на сегодняшний день диспетчер энергорынка "Укрэнерго" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" должны "Энергоатому" около 12 млрд грн.

Еще 12 млрд грн, по словам "Котина", участники рынка должны "Энергоатому" в рамках старой модели рынка электроэнергии, которая работала до июля 2019 года.

Как сообщалось, Кабинет министров 28 декабря принял решение, которым отменен сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн.

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч. Сейчас "Энергоатом" продает электроэнергию "Гарантированном покупателю" для нужд населения по 1 грн за МВт-ч.

Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.

"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с 2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.ac