"Запорожгаз" проверил больше 20 тысяч счетчиков газа с начала года

С начала года представителями ДП "Запорожстандартметрология" совместно с АО "Запорожгаз", было проведено поверку 20 тыс. приборов учета. Из этого количества 7900 счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию.

Как сообщает пресс-служба "Запорожгаза", в результате проведения экспертиз выявлено 448 вмешательств в работу счетчиков со стороны потребителей.

Срыв пломб прибора учета, установление фальшивых пломб, подрыв стекла счетного механизма, установка магнитов - это наиболее распространенные способы вмешательства в работу приборов учета газа, отмечают в компании. Сумма нанесенного ущерба составила более 13 млн грн.

"Процедура поверки позволяет потребителям получить достоверный учет газа и платить за фактически потребленный газ. В зависимости от требований завода-изготовителя счетчики необходимо поверять каждые 5-8 лет. За соблюдением сроков поверки следит Оператор ГРМ, однако сами потребители также должны следить за работой счетчика. Если есть замечания к работе прибора, необходимо обращаться в сервисный центр поверки счетчиков", - рассказал главный метролог АО "Запорожгаз" Владимир Верещак.

В компании пояснили, что во время поверки счетчиков, если возникает подозрение на вмешательство, назначается экспертиза прибора учета. Экспертиза проводится специальной комиссией, в которой принимают участие представители государственного предприятия "Запорожстандартметрология". Также на экспертизу обязательно приглашается владелец счетчика газа. В случае подтверждения факта вмешательства в работу счетчика потребителю начисляется стоимость услуг по экспертизе счетчика и компенсация убытков за несанкционированное использование газа.

Кроме суммы убытков, нарушителю придется оплатить услуги по отключению, подключению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами. В компании напомнили, что любое вмешательство в работу сети газоснабжения может стать причиной утечки газа, влекущее за собой угрозу здоровью и жизни людей.

АО "Запорожгаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК ("Региональная Газовая Компания") на территории Запорожской области и города Запорожье (кроме Мелитополя и Мелитопольского района).

РГК - сервисная компания, которая предоставляет услуги финансового, юридического, технологического консалтинга в энергетической сфере, направленных на повышение стандартов обслуживания и надежности газоснабжения. Клиентами компании являются 20 газораспределительных компаний, обеспечивающих распределение газа для более чем 8 млн клиентов на газопроводах протяженностью 250 тыс км.

В 2019 году АО "Запорожгаз" доставило 490 тыс. своим клиентам почти 1 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания составляет 10 тыс. км.