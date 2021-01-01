БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Украине подорожала электроэнергия для населения

В Украине подорожала электроэнергия для населения

С 1 января отменяется сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной населенем электроэнергии в размере 90 копеек.

Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн. Соответствующее постановление Кабмина №1325 от 28 декабря 2020 года опубликовано на официальном правительственном портале.

Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 января по 31 марта 2021 года составит 1,68 грн за кВт-ч (с НДС), независимо от объема потребления.

При этом сохранены коэффициенты для потребителей, которые установили двух- или трехзонные счетчики электроэнергии.

В частности, владельцы двухзонных счетчиков будут платить 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов) и полный тариф в другие часы суток.

Владельцы трехзонных счетчиков – 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов), полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов) и 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч.

В конце 2020 года замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов в прошлом году составляла лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

електроенергія (4356) НКРЕКП (1457) Електрика (1243)
В Украине с 01 01 2021 подорожало всё без исключения а не только э\э. Не вводите людей в заблуждение. Так называемое "повышение минимальной зарплаты" это не более чем опустошить ваши кошельки под благовидным соусом ,это очередное повышение налогов на всех без исключения которое несомненно приведёт к повышению цен абсолютно на всё. Проблема здесь не в чём то одном это комплекс проблем с которым конечно же эта власть вообще не имеет понятия что делать. Они ведь примитивные и думают что повысив налоги одним они осчастливят других но так не работает потому что формула соединяющихся сосудов это аксиома, Как ты не крути два сосуда,как не манипулируй ими воды там не добавиться её туда нужно добавлять а вот с этим то как раз и ступор,где её взять? Добыть не хватает ума конечно. То что сейчас называется властью в Украине это примитивные паразиты,саранча которая налетела всё съела и дальше полетела.
не, зебил, ты "это" выбрало - плати и терпи..
В Украине подорожала электроэнергия для населения - Цензор.НЕТ 8820
В Украине с 01 01 2021 подорожало всё без исключения а не только э\э. Не вводите людей в заблуждение. Так называемое "повышение минимальной зарплаты" это не более чем опустошить ваши кошельки под благовидным соусом ,это очередное повышение налогов на всех без исключения которое несомненно приведёт к повышению цен абсолютно на всё. Проблема здесь не в чём то одном это комплекс проблем с которым конечно же эта власть вообще не имеет понятия что делать. Они ведь примитивные и думают что повысив налоги одним они осчастливят других но так не работает потому что формула соединяющихся сосудов это аксиома, Как ты не крути два сосуда,как не манипулируй ими воды там не добавиться её туда нужно добавлять а вот с этим то как раз и ступор,где её взять? Добыть не хватает ума конечно. То что сейчас называется властью в Украине это примитивные паразиты,саранча которая налетела всё съела и дальше полетела.
Как говорится, пришла пора валить отседова.... По чем сейчас Польское гражданство кто знает?
не, зебил, ты "это" выбрало - плати и терпи..
тебе недадут ти польский не виучиш а с рузьким ти там нафик ненужен
Одна істота так і казала мені:
- "Та хто завгодно, аби не "барига"! А буде поганий, - звалю за бугор!"
Ні, покидьки, жріть своє лайно!
Истота и за бугром истота вона себя тут не найдет.
В Украине повысили налоги на квартиры: названа новая сумма
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b.html#more-121744
С Новым годом от Зе-власти! В Украине вырос тариф на тепло
https://biz.censor.net/news/3240129/v_ukraine_podorojala_elektroenergiya_dlya_naseleniya
---Вельмишановне товариство--- Це лише прилюдія " лагідної " близькості із РФ .яку провадять ЗЕ- сланці --- ліліпутінці... Опісля ж чергових виборів---додасться О--Жоперо/ за останніми прогнозами --лідери .симпатій нових українців /... Хто доживе --- узрить всю велич реальної путінізації ... Чекаймо ...--- це буде НЕ блояче !?
Атомные электростанции останавливали и при этом подняли тарифы)
Так выгоднее ахметке с каломойшей!
Зеленая чума накрыла страну.
Мало подняли , надо сразу до 5 гр за киловатт , ну так что бы все конченные дебилы голосовавшие за Осла на своей шкуре ощутили последствие своего выбора.
Летом будет 3.
Видишь в чем прикол , Осел хоть номинально диплом ВУЗа и имеет , но знания у него на уровне первого второго класса . По тому основных законов экономики он не знает и знать ввиду своей тупости не может.Когда то еще при Хаме когда кацапы аж усерались тут на цензоре от радости по поводу высокой цены на газ , с криками : Куда вы на хер денетесь , будете платить А теперь вон ноют , что их газ не кто покупать не хочет .То же будет и с электричеством , особенно в частном секторе , этот процесс не быстрый но если он начнется его уже не остановит не кто.Например , я живу в частном доме у меня потребление 500-700 кв , при цене 1,68 , я плачу 700-1000 гр , при 3 уже будет 2 штуки , а это грубо 80 баксов , то есть в год почти штука баксов ,Значит мне надо будет ставить солнечные панели , бу из Германии , они сей час копейки стоят и литий железо фосфатные аккомуляторы , грубо 5-6 штук , и через 5 лет я отбиваю вложенное , а дулю государству показываю с момента установки этой системы .То же самое будет происходить и с водкой и сигаретами и т д.
че ты трешь? 600 квадратов 1000 грн на отопление электрикой? ТЬФУ тебе в рожу, брехло!!!!
И где в моем посте хоть слово про отопление и 600 квадратных метров дома ? У меня отопление на газу . 500 КИЛОВАТТ это потребление электричества , на холодильники , морозильные камеры , кондиционеры , насосную станцию и т д .
теперь понятен твой пост... просто кВт вот так пишется) а кв - это квадратные))
Метраж моего дома 190 метров квадратных , котел настенный с турбиной Аристон , плюс комнаты в которых не кто не живет я отключаю от отопления , хорошие окна , дом утеплен снаружи , потому в такую погоду как сей час от 120-170 кубов , когда морозы 200- 300,
У меня дом 180 квадратных метров теплые полу первый этаж и плюс второй этаж почти везде,в комнатах с батареей обратка идёт в теплый пол коридор и ванная чисто теплый пол на отопление примерно как у вас 150-200 кубов если молозы то до 300 в доме 18-20 градусов.
так из-за этих ****** зе- дебилов страдают и нормальные люди -- которые не голосовали за шимпан-зе . а ведь это только начало -- подорожает отопление . вода . продукты -- где вы бараны отзовитесь --- чем вы думали --- почему молчите -- набрали зеленого дерьма в рот и довольны --- хоть бы о детях своих подумали . им жить в УКРАИНЕ после ухода зеленого ничтожества и всей зеленой блевотины из парламента УКРАИНЫ.......
Черчиль по этому поводу говорил , что демократия худшая форма управления государством , но лучше люди пока не придумали.
По тому увы , но и нам придется это пережить. Я лично смотрю на это с оптимизмом , это как возрастная болячка которой надо переболеть , что бы потом всем популистам начинали бить морду , а не слушать их бред.
так морду бить надо было жюльке тимошенко . наташке витренко . ляшку . рабиновичу . киве шизонутому --- МЫ УЖЕ 30 ЛЕТ ХЕРЯЧИМ ГОПАК НА ГРАБЛЯХ И ВСЕ НЕ ДОХОДИТ НАШИМ ГРАЖДАНАМ --- НАВЕРНО ПОКА НЕ ПОМРУТ ВСЕ КТО ЖИЛ В СОВКЕ -- ЕЛ КОЛБАСУ ЛИВЕРКУ ПО 50 КОП. И ВЫТИРАЛ ЖОПУ ГАЗЕТОЙ ПРАВДА
Из всей банды которую ты назвал , у власти была только Вона , да и то недолго и власти у воной абсолютной не было , а тут власть абсолютная и стрелки переводить не на кого , по тому так до дебилов с совой головного мозга , быстрее дойдет . Правда не до всех многих только могила исправит .
да власть абсолютная -- но не гундосого шимпан-зе . а у бени мохнорылого --- он профинансировал -- предоставил г+г и привел к власти зеленую блевотину --- он и ахмет рулят страной . а построил все это кучма --- эта тварь будь он трижды проклят . убил ЧЕРНОВОЛА и за 10 лет построил олигархат и теперь на аналах ахмета наши сограждане -- терпилы бесконечно благодарны за продуктовые пайки . а на г+г масейчук-скабеева льет слезы и просит переслать деньги детям на операции --- а зятек кучмы олигарх пинчук в ДАВОСЕ приглашает к нам инвесторов но ему ****** показывают . потому что нормальные бизнесмены сюда не пойдут --- вот так и живем ---ЧОГО МЫ БИДНИ БО ДУРНИ --- А ЧОГО ДУРНИ БО БИДНИ
зато для Бениных ферросплавных заводиков электрика подешевела .
Зря что ли он клоуна посадил в президентское кресло ?
Надо отбивать инвестиции
Де ця стара хвойда йула?!
а так як найменше електрики використовують найбідніші, тому для них електрика подорожчала МАЙЖЕ В ДВА РАЗИ! Епоха ЗЕлиднів!
А вообще зебилов вешать надо - из0за них нормальные страдают. Давно генофонд нации почистить пора.
жду в гости, вешатель "нормальный"
Це - не головне.
Головне - АБИ НЕ БАРИГА ПОРОШЕНКО!!!
ЗЕлений вірус економіки!
Виборці Зе ЧУДА ви ЩАСЛИВІ ?
наконец то я разобрался (сам принцип) как они рассчитывают стоимость энергии двузонного счетчика: есть две зоны: день и ночь, которые рассчитываются как обычно, от настоящих отнять предыдущие - количество киловатт. далее они складывают ночные и дневные киловатты в одну сумму, потом с общей суммы делают расчет стоимости льготных 100 киловатт (при этом делают какой то процентный расчет, соотношения дневной к ночной энергии) и расчет с оставшихся киловатт!!! при чем тут проценты и общие киловаты? есть киловаты потребленные днем и киловаты потребленные ночью, исходя из этого и надо рассчитывать стоимость, дневные с коэффициентом 1 и ночные с коэффициентом 0,5!!! но тут вмешиваются льготные 100 киловатт, это относится к дневной зоне или и к ночной тоже? об этом нигде не сказано! В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО "умного" рассчета сумма к оплате повышается (у меня) примерно на 200 гривен!!! НАДО БЫ ЧТОБ ЭТУ ФОРМУЛУ ПРОВЕРИЛА ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕН ИЛИ УСБУ!!!
Жить стало лучше веселей, спасиба тов Сталину.
аааааааааааааа..... вава!!! тыжеобещаль............
Владельцы трехзонных счетчиков - 1,5 тарифа... ==== это что такое???
кто-то может пояснить мне за трехзонные счетчики, где есть коэффициент 1.5 (т.е. мне кажется, полностью нивелируется преимущество ночного потребления) - в чем прикол и неужели выгоднее, чем двухзонные, где коэффициенты 1 и 0.5?
Ви можете не споживати енергію в години коли коефіцієнт 1.5. Принаймні як можна менше споживати, а коли коеф. 0.4 вмикати енергоємні прилади. А вигідніше чи ні - то вирішуйте самі.
вы прям капитан очевидность. я не о том спрашивал.
мне интересно, выгодны ли трехзонные по сравнению с двухзонными при том, что коэффициенты у трехзонных какие-то идиотские (я про 1,5 и 0,4).
Просто коэффициенты двухзонного тарифа обновили в 2015 при правительстве Яценюка (а может и в 2014-м), а вот коэффициенты трехзонного остались старые.

Вот когда двухзонный был 1 и 0,7, то трехзонный, особенно при грамотном распределении суточного потребления был достаточно интересным. А при нынешних коэффициентах двухзонного трехзонный действительно выглядит более чем странно.
І що, допомогли вам, 73%, ваші ЗЕбіли?
, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год. Источник: https://biz.censor.net/n3240129

данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net/n3240129


Яке мудре рішення, "зайвих" 12+38 млрд, як бородатій бабці так і усім "надрізаним"- зайвими ж не будуть? Це тарифний геноцид? Ні, гірше ж не буде та ПОРЖЕМО.
Я не великий экономист,но вот никак не пойму,как предприятие может отпускать электроэнергию ниже себестоимости? Себестоимость у энергоатома около 46 копеек.Его через нкрэ обязывают продавать по 1 копейке!,а за остальное просто не платят.Энатом в убытке. Теперь повысили до 15 копеек и не платят за остальное.Зато подняли цены для потребителя.(Витренко при этом пальцем показал на атомщиков!)Ктото понимает,кто богатеет от этого?
зелеЧмо
богатеет ринат линыдыч с его солнечными панелями и ТЕЦ на угле....ему атом нах не нужен
ану тихо там...ринату линыдычу надо денег....он еще не в первой десятке форбс....ну там и сопле конечно в оман кинет процент, чтоб после бегства в израиль от гнева украинского народа, было на что шутить...
хочется пожелать зеленскому каждый день минимум один раз в день быть проклятым каждым украинцем мира...
хавайте дибилы зебанутые, абы не Порох
