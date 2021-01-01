В Украине подорожала электроэнергия для населения

С 1 января отменяется сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной населенем электроэнергии в размере 90 копеек.

Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн. Соответствующее постановление Кабмина №1325 от 28 декабря 2020 года опубликовано на официальном правительственном портале.

Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей с 1 января по 31 марта 2021 года составит 1,68 грн за кВт-ч (с НДС), независимо от объема потребления.

При этом сохранены коэффициенты для потребителей, которые установили двух- или трехзонные счетчики электроэнергии.

В частности, владельцы двухзонных счетчиков будут платить 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов) и полный тариф в другие часы суток.

Владельцы трехзонных счетчиков – 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов), полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов) и 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Енергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроенергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч.

В конце 2020 года замминистра энергетики Юрий Бойко заявлял, что цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов в прошлом году составляла лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Напомним, еще в мае Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагала отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года, что позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.