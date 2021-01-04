В 2020 году нефть подешевела на 20%

Цены на нефть выросли в декабре, но завершили 2020 год снижением, так и не восстановившись полностью от удара, нанесенного по рынку пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

В понедельник стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $52,99 за баррель, что на $1,19 (2,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,95 (1,96%) - до $49,47 за баррель.

По итогам 2020 года Brent подешевела на 21,5%, что стало самым резким падением цены этого сорта нефти с 2015 года.

Стоимость WTI в минувшем году упала на 20,5%, хотя к концу года существенно восстановилась после беспрецедентного падения до отрицательного уровня в апреле.

Обвал цен на нефть весной этого года был вызван глобальным экономическим спадом, который стал результатом пандемии и введенных для ее сдерживания карантинных мер, а также ценовой войны Саудовской Аравии и России.

Рынок оказался переполнен нефтью, и в отсутствие достаточного объема мощностей для хранения стоимость WTI рухнула до отрицательного уровня. По итогам торгов 20 апреля цена WTI составила минус $37,63 за баррель, снизившись на $55,9, или на 306%, за одну сессию.

Нефтяной рынок вернулся к росту, когда спрос на нефть начал повышаться вслед за снятием ограничительных мер, а страны ОПЕК+ резко сократили добычу.

Оптимизм, связанный с появлением вакцин от COVID-19, спровоцировал скачок цен на нефть в декабре, а также по итогам четвертого квартала в целом. Brent подорожала на 8,9% в прошлом месяце и на 26,5% в октябре-декабре, WTI - соответственно на 7% и 20%.

"Нефтяной рынок вошел в 2021 год на волне экономического оптимизма", - отмечает стратег по глобальным рынкам Axи Стивен Иннес.

Однако перспективы нефтяного рынка не слишком радужны, говорит директор подразделения нефтяных фьючерсов в Mizuho Securities Роберт Ягер.

Страны ОПЕК+, которые в понедельник проводят очередное заседание, могут принять решение об увеличении нефтедобычи дополнительно на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) с февраля.

По итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании производства нефти, резко сокращенного в прошлом году.

Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу в общей сложности на 500 тыс. баррелей в сутки.

При этом министры решили собираться каждый месяц с тем, чтобы принимать решения об уровнях добычи в зависимости от ситуации на рынке, но добычу можно будет повысить максимум на 500 тыс. б/с в месяц.

ОПЕК+ может нарастить добычу еще на 1 млн б/с за март и апрель, при том, что производство увеличивают и США, отмечает Ягер.

"В краткосрочной перспективе цена WTI может взять планку в $50 и даже подняться до $55 за баррель, - прогнозирует эксперт. - В дальнейшем предложение на рынке превысит спрос, и это будет способствовать снижению цен на нефть".