В Виннице открыли новый современный Центр обучения и развития РГК

АО "Винницагаз" 24 декабря открыло третий в Украине Центр обучения и развития под брендом РГК.

Как сообщает пресс-служба компании, современное инновационное пространство создано для обучения и повышения квалификации газовиков, что в итоге позволит повысить качество предоставления услуг клиентам.

Подобные центры уже функционируют в Ивано-Франковске и Харькове. В Винницком центре объединены современные обучающие технологии, профессиональное оборудование и продуманный дизайн. Все это позволяет проводить как теоретические, так и практические занятия с высокой эффективностью.

"Основное назначение Центра обучения и развития – предоставление знаний, формирование практических умений и навыков, необходимых в работе персонала, развития личных качеств работников. Ежемесячно здесь будут проходить обучение около 200 работников акционерных обществ "Винницагаз", "Хмельницкгаз", "Житомиргаз" и других", – отметил председатель правления АО "Винницагаз" Александр Кривак.

На базе нового Центра сформированы 4 учебно-тренинговые зоны: теоретический и практический классы, виртуальный класс 3D и тренировочная площадка. Каждая из учебных зон рассчитана на одновременное пребывание до 25 слушателей.

Класс для теоретических занятий оснащен современной мультимедийной системой и компьютерной техникой. Для слушателей установлены удобные кресла и парты-трансформеры. Также предусмотрена зона отдыха для кофе-пауз и мини-библиотека, где представлена ​​литература по охране труда и технической безопасности, личностному развитию и тому подобное.

Практические навыки слушатели будут отрабатывать на специально оборудованной тренировочной площадке. Здесь собраны все элементы газораспределительной сети Винницкой области и Украины.

"Площадка оснащена действующей системой газоснабжения, поэтому на ней можно не только нарабатывать практические умения слушателей, но и проводить конкурсы профессионального мастерства", – отмечается в сообщении компании.

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Занятия в Центре обучения и развития АО "Винницагаз" будут проводить 10 тренеров, 5 из которых уже прошли соответствующую подготовку. С февраля месяца 2021 года тренинги будут проходить на регулярной основе. При этом предусмотрена возможность для проведения дистанционных занятий в случае карантина.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, ориентированные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых занято 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.