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"Укрэнерго" одолжило 10 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщает пресс-служба компании, кредитные договоры заключены с тремя государственными банками: АО "Укрэксимбанк", АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк".

"Задолженность образовалась в течение восьми месяцев 2020 году из-за отсутствия в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования возложенных на "Укрэнерго" специальных обязанностей (ПСО)", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 декабря Кабинет министров принял решение предоставить НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии на общую сумму 11,3 млрд грн для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель". 

Ранее замминистра энергетики Юрия Бойко заявлял, что "Укрэнерго" нужно привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией.

Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

По данным ГП "Гарарантированный покупатель" на 5 января, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов достигает 23,9 млрд грн.

Автор: 

заборгованість (172) Укренерго (2018) Гарантований покупець (140)


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Топ коментарі
+17
Молодцы. 24млрд. грн. Ахметову и Ко за воздух. Считайте целый авианосец или 10 новейших истребителей F-35 или 100 ударных беспилотников Байрактар коту под хвост. Вернее Ахметову под хвост. Дебилы бл****. Посмотрим как ваш Ахметов и ваши *зельоные инвесторы* в которых вы вкладываете десятки миллиардов ежегодно пойдут защищать ету страну.
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07.01.2021 01:07 Відповісти
+10
Скажите, если мы платим Ахметову 24млрд. в год на *зеленые тарифы* то почему мы еще и покупаем електроенергию на Беларашке и Рашке?
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07.01.2021 01:09 Відповісти
+7
Так это вопрос и к тебе тоже! Зачем ты ходил на выборы по-приколу и избрал шута коломойского управлять страной?!! Теперь жри то, за что голосовал!
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07.01.2021 06:42 Відповісти
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По такой-же логике депутаты и президент могут внести закон о выплате с бюджета Ахметову и другим прихватизаторам за установку фильтров на тепловых электростанциях без которых тоже отравляется экология ,а так же что бы не Ахметов платил ренту за использование рудных надр, а с бюджета платил ему,если он купит самосвалы и электровозы вместо транспорта с двигателями внутреннего сгорания, это ведь тоже приведет к улучшению экологии.
А так же возникает вопрос,почему Энергоатом продает на рынке э/э по 67 коп., а купить ее может только Ахметов или Коломойский, а население только у Ахметова или Коломойского только по цене уже начиная от 1,68 грн.И почему для выравнивания цены на рынке, гос.комп.Энергоатом должена снижать цену, а часные тепловые станции нет и вообще почему в Европе цена на Зе. э/э 4,5 центов это 1,5 грн, а в Укране 4,5 грн. и почему тогда не считают цену на зе. э/э по формуле Ротердам + или Дюсельдорф+ по 1,5 грн..
Можно поставить вопрос,почему бы не доплачивать с бюджета владельцам электромобилей или тем кто не выращивает рипак или выращивает без ГМО это ведь тоже защита окружающей среды, если бы было не понятно , что это чистый деребан бюджета властью и олигархов, это все равно что искать логику когда в Укрине покупают асфальт на строительство дорог за бюджет в 3 раза дороже, чем у производителя , когда весь мир строит за счет акцизов по строгим расценкам или за счет частных инвестиций за счет улучшения инвест.климаната или когда депозиты по 2% в $,а Мин.фин.берет у иностранных банков под 6,3%, а в грн.еще больше, когда вкладчики под 15% в итоге в лучшем случае остается при своих, получая назад вклады по девальвационному курса, а бюджет власть уже обналичила под 15% и уже вышла из зделки скупив валюту,-чистый криминал и подрыв экономики. В Европе не одна страна не доплачивает на бизнес олигархам, а только получает с бизнеса налоги , создавая условия для роста экономики, стало быть поступлений в бюджет.Исключение может быть только субсидии в сельское хозяйство и то потому, что эти субсидии возвращаются в бюджет в виде налогов от производства и занятости , а не выплачивать пособие из бюджета.
Потому, что власть ворует ,государство и народ бедные и не хватает финансирования на образование и медицину, когда в место 4 -5 мед.сестер на отделение в 100 больных короновирусом только две , а дежурный врачь в выходные дни только один, потому и люди умирают по 250 человек в день, а власть закупает себе вакцину Pfizer,и впаривают населению фуфломицин, который не колят в Европе.
Наверное, как не раз высказывался Зеленский,народ у нас не цивилизованный, после провокации в Санжарах,и таких провокаций было не мало,после чего украинцев обвиняли во всех грехах потому и не заслуживает со своих налогов на финансирование образования и медицины,и должен освободить территорию во время пандемии для власти и других народов, вот уже закон о скупке Земли подготовили вместо закона о кооперативах и эфективном производстве и переработке сырья , защиты частной собственности граждан от рейдерства власти и олигархов .
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07.01.2021 21:16 Відповісти
да, только вот незадача - Ахметов далеко не монополист в Зеленых тарифах)))
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08.01.2021 00:40 Відповісти
Он зарабатывает на тепловой, который компенсируют пиковые вечерние нагрузки. Чем больше ВИЭ и меньше АЭС тем больше надо тепловой когда солнце садится.
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08.01.2021 04:55 Відповісти
Это не проблема Ахметова, что у нас устаревшие АЭС и энергосистемы, и что государство не пытается даже продавать излишки энергии за бугор, как это делает например Франция. Да че уж там далеко ходить - как это делает Беларусь, продавая нам энергию со своих АЭС.
Так же, зедебилов бы еще лучше волновал тот факт, что на топливе для тепловых станций зарабатывает Коломойский, замещая государственно топливо своим.

А еще зедебилам не мешало бы знать, что доля ВИЭ в Украине составляет всего-то чуть более 3%, что априори не может создавать острых проблем в балансировке - разве что в сказках по заказу Коломойского и Геруса.
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08.01.2021 12:49 Відповісти
Брехливый ахметовский бот, "за 8 місяців 2020 року збільшилась доля відновлюваної енергетики до 13,3% проти 8,9% за аналогічний період 2019 року".
С АЭС все в порядке, в каком месте они устаревшие? Заменить твелы на американские и никаких проблем не будет.
Ну так пусть ахметов с остальными зелеными продают свою энергию за границу кто мешает? Просто ее за такие деньги можно втулить только государству Украина через купленных чиновников.
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08.01.2021 13:15 Відповісти
вот так из вас и делают зеленых дебилов (зедебилов) - враньем и манипуляцией цифрами. 8 и 13% - это доля установленной мощности а не фактическая выработка. Если ты ставишь СЭС 10кВт , то 10Квт - это ее установленная мощность. А теперь покажи мне зедебил СЭС мощностью 10кВт, которая всегда дает 10кВт, и в пасмурную погоду, и ночью))))
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08.01.2021 14:00 Відповісти
где данные кабмина, балабол? Очередной гавносайт на котором ты нашел этот бред - это не данные кабмина.
А теперь зедебил, официальные данные из отчета НКРЕКП за 2019 год:

Виробництво: встановлена потужність (по проектной мощности всех станций!!!) :
ВЕС 1 170мВт 2,2%
СЕС 4 925мВт 9,1%
Станції на біопаливі/біогазі 170мВт 0,3%

Виробництво: обсяги відпуску (фактическая выработка!!!):
ВЕС 2 022мВт 1,4%
СЕС 2 932мВт 2,0%
Станції на біопаливі/біогазі 410мВт 0,3%
Итого, фактическая выработка всех ВИЭ за 2019 год составила 3,7%

И вывод: ты тупая зедебильная скотина, которой можно любое гавно в голову вложить проплачеными статейками Коломойского и Геруса, в то время как они себе в карманы льют из энергорынка в десятки раз больше чем идет на Зеленый тариф. Только их денег ты никогда не увидишь, в отличии от Зеленого тарифа, который после 2030 года даст тебе дешевую энергию ВИЭ.
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08.01.2021 14:47 Відповісти
ты еще втули данные за 1999 год, клоун.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245474567 Інформація про роботу електроенергетичного комплексу за серпень 2020 року - фактичні дані
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08.01.2021 14:55 Відповісти
Во первых петушина, так ты же сам давал за 2019 год))))
"Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:
- відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) - 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року); - гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції - 5,9% (+1,7 п.п.);"

А во вторых, отчеты за серпень засунь себе в свое балабольное очко, понятно?
Я дал годовой отчет за весь 2019 год, а не за один месяц.
Вот когда ты мне покажешь годовой отчет за 2020 от НКРЕКП а не от хрен знает кого - тогда я тебе утру нос еще раз, ********)))
Забегая вперед - за 2020 год статистика сильно не вырастет по той причине, что из-за карантина, долгов инвесторам и вбросах в СМИ на Зеленый тариф - промышленных станций новых практически не строилось, а частных мизер.
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08.01.2021 15:02 Відповісти
чувак, ты не различаешь что написано? Поясняю 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року) в скобочках написано увеличение по сравнению с 19 годом.
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08.01.2021 15:06 Відповісти
Петушок, ты сам себе противоречишь.
Во первых, как я уже сказал - серпень свой себе в жопу засунь.
Во вторых, ты приводил якобы данные за полный 2019 год:
"за 8 місяців 2020 року збільшилась доля відновлюваної енергетики до 13,3% проти 8,9% за аналогічний період 2019 року".
Я доказал официальными данными, что это балабольство.
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08.01.2021 15:10 Відповісти
не, ну ты конечно можешь и дальше ссылаясь на фейковые данные утверждать, что в пиковый год 2019 развития ВИЭ ее доля была 3,7%, а в 2020 когда станции практически не строились резко стало 10,7%))))
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08.01.2021 15:13 Відповісти
Это украинская бизнес модель со времен кучмы, все президенты на ней хорошо заработали.
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08.01.2021 05:01 Відповісти
Спасибо Порошенку!
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08.01.2021 13:48 Відповісти
Пороху канешно благодарочка за дружбу с Ахметкой, только вся эта хрень с схемой "зеленой энергетики" отстраивалась еще при Януковоще, так шо ему спасибо в первую очередь.
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09.01.2021 12:25 Відповісти
Так с бандита "взятки гладки"Вся ,эта афера была усугублена и узаконена "патриотом" Порошенком.
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12.01.2021 10:34 Відповісти
Ну а тепер платіть, любителі начеб-то "зеленої" енергетики. Розвели як лошар. Таке буде і з теслами афериста Макса.
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08.01.2021 14:47 Відповісти
платить ты будешь по решениям арбитража. А что не так с теслами? Отличный автомобиль, хорошо продается.
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08.01.2021 16:48 Відповісти
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