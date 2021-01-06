"Укрэнерго" одолжило 10 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщает пресс-служба компании, кредитные договоры заключены с тремя государственными банками: АО "Укрэксимбанк", АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк".

"Задолженность образовалась в течение восьми месяцев 2020 году из-за отсутствия в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования возложенных на "Укрэнерго" специальных обязанностей (ПСО)", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 декабря Кабинет министров принял решение предоставить НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии на общую сумму 11,3 млрд грн для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель".

Ранее замминистра энергетики Юрия Бойко заявлял, что "Укрэнерго" нужно привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией.

Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

По данным ГП "Гарарантированный покупатель" на 5 января, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов достигает 23,9 млрд грн.