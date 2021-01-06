"Укрэнерго" одолжило 10 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"
НЭК "Укрэнерго" подписало три кредитных договора с государственными банками на общую сумму 10,25 млрд грн для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".
Как сообщает пресс-служба компании, кредитные договоры заключены с тремя государственными банками: АО "Укрэксимбанк", АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк".
"Задолженность образовалась в течение восьми месяцев 2020 году из-за отсутствия в структуре тарифа на передачу достаточного объема средств для финансирования возложенных на "Укрэнерго" специальных обязанностей (ПСО)", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, 9 декабря Кабинет министров принял решение предоставить НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии на общую сумму 11,3 млрд грн для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель".
Ранее замминистра энергетики Юрия Бойко заявлял, что "Укрэнерго" нужно привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией.
Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".
"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.
По данным ГП "Гарарантированный покупатель" на 5 января, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов достигает 23,9 млрд грн.
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А так же возникает вопрос,почему Энергоатом продает на рынке э/э по 67 коп., а купить ее может только Ахметов или Коломойский, а население только у Ахметова или Коломойского только по цене уже начиная от 1,68 грн.И почему для выравнивания цены на рынке, гос.комп.Энергоатом должена снижать цену, а часные тепловые станции нет и вообще почему в Европе цена на Зе. э/э 4,5 центов это 1,5 грн, а в Укране 4,5 грн. и почему тогда не считают цену на зе. э/э по формуле Ротердам + или Дюсельдорф+ по 1,5 грн..
Можно поставить вопрос,почему бы не доплачивать с бюджета владельцам электромобилей или тем кто не выращивает рипак или выращивает без ГМО это ведь тоже защита окружающей среды, если бы было не понятно , что это чистый деребан бюджета властью и олигархов, это все равно что искать логику когда в Укрине покупают асфальт на строительство дорог за бюджет в 3 раза дороже, чем у производителя , когда весь мир строит за счет акцизов по строгим расценкам или за счет частных инвестиций за счет улучшения инвест.климаната или когда депозиты по 2% в $,а Мин.фин.берет у иностранных банков под 6,3%, а в грн.еще больше, когда вкладчики под 15% в итоге в лучшем случае остается при своих, получая назад вклады по девальвационному курса, а бюджет власть уже обналичила под 15% и уже вышла из зделки скупив валюту,-чистый криминал и подрыв экономики. В Европе не одна страна не доплачивает на бизнес олигархам, а только получает с бизнеса налоги , создавая условия для роста экономики, стало быть поступлений в бюджет.Исключение может быть только субсидии в сельское хозяйство и то потому, что эти субсидии возвращаются в бюджет в виде налогов от производства и занятости , а не выплачивать пособие из бюджета.
Потому, что власть ворует ,государство и народ бедные и не хватает финансирования на образование и медицину, когда в место 4 -5 мед.сестер на отделение в 100 больных короновирусом только две , а дежурный врачь в выходные дни только один, потому и люди умирают по 250 человек в день, а власть закупает себе вакцину Pfizer,и впаривают населению фуфломицин, который не колят в Европе.
Наверное, как не раз высказывался Зеленский,народ у нас не цивилизованный, после провокации в Санжарах,и таких провокаций было не мало,после чего украинцев обвиняли во всех грехах потому и не заслуживает со своих налогов на финансирование образования и медицины,и должен освободить территорию во время пандемии для власти и других народов, вот уже закон о скупке Земли подготовили вместо закона о кооперативах и эфективном производстве и переработке сырья , защиты частной собственности граждан от рейдерства власти и олигархов .
Так же, зедебилов бы еще лучше волновал тот факт, что на топливе для тепловых станций зарабатывает Коломойский, замещая государственно топливо своим.
А еще зедебилам не мешало бы знать, что доля ВИЭ в Украине составляет всего-то чуть более 3%, что априори не может создавать острых проблем в балансировке - разве что в сказках по заказу Коломойского и Геруса.
С АЭС все в порядке, в каком месте они устаревшие? Заменить твелы на американские и никаких проблем не будет.
Ну так пусть ахметов с остальными зелеными продают свою энергию за границу кто мешает? Просто ее за такие деньги можно втулить только государству Украина через купленных чиновников.
А теперь зедебил, официальные данные из отчета НКРЕКП за 2019 год:
Виробництво: встановлена потужність (по проектной мощности всех станций!!!) :
ВЕС 1 170мВт 2,2%
СЕС 4 925мВт 9,1%
Станції на біопаливі/біогазі 170мВт 0,3%
Виробництво: обсяги відпуску (фактическая выработка!!!):
ВЕС 2 022мВт 1,4%
СЕС 2 932мВт 2,0%
Станції на біопаливі/біогазі 410мВт 0,3%
Итого, фактическая выработка всех ВИЭ за 2019 год составила 3,7%
И вывод: ты тупая зедебильная скотина, которой можно любое гавно в голову вложить проплачеными статейками Коломойского и Геруса, в то время как они себе в карманы льют из энергорынка в десятки раз больше чем идет на Зеленый тариф. Только их денег ты никогда не увидишь, в отличии от Зеленого тарифа, который после 2030 года даст тебе дешевую энергию ВИЭ.
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245474567 Інформація про роботу електроенергетичного комплексу за серпень 2020 року - фактичні дані
"Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в серпні за видами генерації наступне:
- відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) - 10,7% (+5,5 п.п. до серпня 2019 року); - гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції - 5,9% (+1,7 п.п.);"
А во вторых, отчеты за серпень засунь себе в свое балабольное очко, понятно?
Я дал годовой отчет за весь 2019 год, а не за один месяц.
Вот когда ты мне покажешь годовой отчет за 2020 от НКРЕКП а не от хрен знает кого - тогда я тебе утру нос еще раз, ********)))
Забегая вперед - за 2020 год статистика сильно не вырастет по той причине, что из-за карантина, долгов инвесторам и вбросах в СМИ на Зеленый тариф - промышленных станций новых практически не строилось, а частных мизер.
Во первых, как я уже сказал - серпень свой себе в жопу засунь.
Во вторых, ты приводил якобы данные за полный 2019 год:
"за 8 місяців 2020 року збільшилась доля відновлюваної енергетики до 13,3% проти 8,9% за аналогічний період 2019 року".
Я доказал официальными данными, что это балабольство.