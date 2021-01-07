"Укрэнерго" спрогнозировало повышение тарифа для оплаты процентов по кредитам для "зеленых"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля 2021 года на 4% ‒ до 305,74 грн/МВт-час.

Согласно материалам "Укрэнерго", предстоящее повышение тарифа обусловлено ростом финансовых расходов компании на 1,23 млрд грн для обслуживания банковских кредитов, которые будут привлечены для погашения задолженности НЭК перед ГП "Гарантированный покупатель" за "зеленую" электроэнергию, передает Интерфакс-Украина.

С этой целью "Укрэнерго" 30 декабря 2020 года заключило договор кредитной линии с АО "Ощадбанк" на 5 млрд грн и кредитный договор с АО "Укрэксимбанк" на 4 млрд грн, 31 декабря 2020 года ‒ кредитный договор с АБ "Укргазбанк" на 1,25 млрд грн.

В 2021 году сумма процентов по заимствованиям, в частности, составит 1,23 млрд грн.

Действующий тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" был утвержден НКРЭКУ 9 декабря 2020 года и составляет 293,93 грн/МВт-ч.

Напомним, по данным ГП "Гарарантированный покупатель" на 5 января, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов достигает 23,9 млрд грн.

НКРЭКУ в среду перенесла принятие решения о распределении ГП "Гарантированный покупатель" полученных от НЭК "Укрэнерго" средств в рамках кредитов госбанков на погашение задолженности 2020 года перед энергогенерацией. Согласно проекту решения, ГП "Гарантированный покупатель" предписывалось средства, полученные от НЭК "Укрэнерго" в рамках кредита, предоставленного АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк" и АО "Укрэксимбанком", направить на погашение задолженности, накопленной в 2020 году перед производителями электроэнергии, кроме задолженности перед производителями ресурса из альтернативных источников.

Однако представители производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" потребовали направить эти средства на погашение задолженности перед ними.