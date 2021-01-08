Евросоюз закупит у BioNTech/Pfizer еще 300 миллионов доз вакцины

Еврокомиссия увеличила свой заказ на поставку вакцины от COVID-19 совместного производства компаний BioNTech и Pfizer еще на 300 млн доз, удвоив таким образом предварительные заказы.

Об этом заявила в Брюсселе в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Deutsche Welle.

По словам главы ЕК, 75 млн дополнительных доз вакцины будут доступны уже с марта, а остальные поступят до конца года.

"Европа получит более чем достаточно вакцин в надежные сроки", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Во время выступления председатель Еврокомиссии также отметила, что странам ЕС не разрешается вести переговоры об отдельных соглашения по вакцин параллельно с ЕС в целом.

"Единственный формат, в котором мы ведем переговоры – это когда нас 27. Мы делаем это вместе, и ни одно государство-член юридически не имеет права вести параллельные переговоры или иметь параллельный контракт", – заявила фон дер Ляйен.

В общем Еврокомиссия, которая ведет переговоры от имени государств-членов ЕС, заключила контракты на поставку более 2,3 миллиарда доз вакцин от шести производителей. Пока что разрешение на использование получили только вакцины от BioNTech/Pfizer и американской компании Moderna. Первые поставки вакцины от Moderna (Еврокомиссия заказала целом 1,6 млрд доз этой вакцины) ожидаются на следующей неделе.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Поставщиком вакцины выступит фармацевтическая компания "Лекхим".

Еще 8 млн доз вакцины Минздрав надеется получить бесплатно в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX.

Напомним, еще в июле президент Владимир Зеленский заявлял, что лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Однако, согласно данным исследования группы международных организаций People's Vaccine Alliance, Украина вошла в список стран с широким распространением COVID-19, где правительства не смогли заключить существенных прямых договоров на приобретение вакцин с ведущими компаниями-разработчиками.