Предложенные Ираном компенсации семьям погибших при крушении самолета МАУ недостаточны, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что сумма компенсаций, предложенная Ираном семьям погибших в авиакатастрофе, недостаточна.

Об этом Данилов заявил, отвечая на вопрос, устраивает ли украинскую сторону предложенный Ираном размер компенсаций, передает Укринформ.

"Сегодня есть процедура, согласно которой есть определенное предложение иранской стороны. Я не считаю, что мы должны его принимать. Оно не соответствует той вине, которую должно нести на себе государство Иран", – подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, должен ли быть увеличен размер компенсаций, Данилов сообщил, что это, прежде всего, должны решать родственники.

"Но мы считаем, что это... не та сумма, о которой вообще надо вести разговор", – уточнил Данилов.

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Как сообщалось, ранее иранское государственное информационное агентство IRNA распространило информацию, что правительство Ирана выплатит по $150 тыс. семьям каждой из 176 жертв авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), произошедшей в январе этого года в Тегеране.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Тегеран предлагал выплатить семьям погибших по $80 тыс., назвав эту сумму недостаточной. Зеленский пообещал давить на Иран, "чтобы выплаты были больше".

Переговоры между Украиной и Ираном по расследованию трагедии и компенсации за сбивание самолета продолжались с июля.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Исламской Республики лишь через несколько дней официально признали, что авиалайнер был сбит ракетой. Иранские военные заявляли, что трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки".