Цены на нефть превысили $55 за баррель впервые с прошлой зимы

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на торгах в пятницу превысила $55 за баррель. В последний раз контракт Brent торговался выше этой отметки 25 февраля 2020 года.

По состоянию на 15:00 нефть дорожает на 1,53% – до $55,21, передает FT.

Одним их факторов, который оказывает позитивное воздействие на котировки нефти, является недавнее соглашение ОПЕК+. По нему Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно (в течение каждого из двух месяцев). При этом Саудовская Аравия сократит добычу в феврале-марте примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Среди других факторов агентство Bloomberg указывает позитивные новости, связанные с вакциной от COVID-19, и доминирующую роль демократов в политике США. Ранее стало известно, что Демократическая партия получила контроль над Сенатом, выиграв два мандата в штате Джорджия.

Ожидается, что новый президент США Джо Байден увеличит расходы на стимулирование экономики, что также поддержит и фондовый рынок.



